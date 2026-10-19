שיבא יצטרף לקרן הון סיכון חדשה בתחום בריאות הנפש והלונג'ביטי

נשות הון הסיכון אסתר ברק לנדס ועדי אסטורי מטלון ביצעו סגירה ראשונה לקרן הון סיכון בשם עלמה וונצ'רס, שצפויה להגיע להיקף של 40 מיליון דולר. הקרן תתמקד בתחום בריאות הנפש, הבריאות הקוגניטיבית ואריכות ימים (לונג'ביטי). בית החולים שיבא יהיה שותף בקרן דרך חברת ARC.

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ברק לנדס הייתה בין היתר ממקימות מועדון המשקיעים Israel Angels, ניהלה את חברת ההשקעות Partam High-Tech של יגאל אהובי (ורשמה אקזיטים בין היתר בפלייטיקה, StoreWize וחברת הביוטק פרולור), ניהלה את החממה הטכנולוגית נילסן אינובייט, הייתה שותפה בהקמת מתחם העבודה השיתופית OpenValley וייעצה לחברות בתחום הקנאביס הרפואי. ב-2023 הקימה את קרן הון הסיכון פלורה ונצ'רס לתחום האג-טק והפוד-טק שגייסה 50 מיליון דולר.

אסתר ברק לנדס, שותפה מנהלת, FLORA Ventures / צילום: כדיה לוי

אסטורי מטלון, בעבר ראש תחום החדשנות העסקית והביג דאטה בבנק לאומי, הייתה שותפה במספר מיזמי הון סיכון ולאחרונה הייתה בין המייסדות של חממת החוסן-טק בשדרות אותה הובילה במשך שנה.

לפי ארגון הבריאות העולמי, יותר מאחד מכל ארבעה אנשים חי עם אתגר נפשי או נוירולוגי, כלומר זוהי קטגוריית התחלואה הגדולה בעולם. היא תמיד הייתה כזו, אך אחרי שנים של הזנחה, תחום בריאות הנפש זכה בתקופת הקורונה לתשומת לב מחודשת והפחתת סטיגמה. בישראל התעצמו הצורך והעיסוק בתחום גם בשל הטראומה שיצרו 7 באוקטובר והלחימה שהתרחשה מאז.

התפתחויות בתחום התרופות הפסיכיאטריות והנוירולוגיות, וכן ההזדמנות להוסיף לטיפול השיחתי המקובל תמיכה טכנולוגית וכך לאפשר סקייל אפ בתחומי הטיפול הנפשי שעד כה נחשבו לשירות המוגבל בכמות כוח האדם הזמינה, הגבירו עוד יותר את העניין בתחום.

במקביל, עם התארכות תוחלת החיים, עלתה ההשקעה הציבורית והפרטית בבריאות המוח וברפואה מונעת לצורך הארכת תוחלת החיים הבריאה (לונג'ביטי). ההשקעה הדרושה כעת במחלות הנפש, המוח ומחלות של תוחלת חיים ארוכה, מאיימת להכביד על כלכלות העולם, ודרושים פתרונות חדשים.

135 חברות באקוסיסטם של שיבא

ברק-לנדס ואסטורי-מטלון טרם הגיבו לידיעה, אולם אבנר הלפרין, מנכ"ל שיבא אימפקט, אמר היום כי: "אנחנו אוהבים בשיבא לשתף פעולה עם גורמים מומחים בתחומים ייעודיים. בריאות הנפש היא תחום מאוד משמעותי לנו. זהו התחום הרפואי בו קיים הפער הגדול ביותר בין הצורך למענה. בשיבא כבר קמו חברות בתחום, כמו Mentaily (מערכת בינה מלאכותית לתמיכה באבחון וטיפול בבריאות הנפש). אנחנו מאוד מתעניינים גם בתחום של בריאות קוגניטיבית, מחלות ניווניות של המוח כמו אלצהיימר, אבל גם פגיעות ראש.

"היום יש לנו אקוסיסטם מאוד רחב שכולל 135 חברות שבערך את חציין הקמנו ועם חציין יצרנו שיתופי פעולה אחרי הקמתן, ויש לנו מערך של שיתופי פעולה לקידום ומימון המשך של החברות הללו, ביניהן: קרן המכשור הרפואי המשותפת עם TriVentures, שוני הלת' ונצ'רס בתחום הבריאות הדיגיטלית, חממת המכשור הרפואי Edge בה אנחנו שותפים, מועדון אנג'לים שכבר השקיע ב-11 מהחברות שלנו, המאיץ embARC, שת"פ לייזום חברות עם משרד הרווחה, מרכזי חדשנות במזרח ירושלים, בכפר קאסם ושרדות, ומערך של עוד עשרות מערכי חדשנות בבתי חולים בעולם ששייכים לרשת החדשנות שלנו".

מהמערכים הללו נבעו כבר אקזיטים בחברות כמו Innovalve, בלקין ויז'ן וביופרטוקט, וכמה מן החברות שהוקמו והתבססו, משלמות לשיבא תמלוגים. "חלק מן ההכנסות מוקדשות לשיפור התפעול של בית החולים וחלק מושקע בהמשך החדשנות. 135 החברות הללו מעסיקות יחד כ-4,000 עובדים".