חברת האסתטיקה הרפואית, אינמוד , שעומדת מתחילת 2026 במרכזו של מאבק רכישה, קיבלה היום אולטימטום מקרן סטיל פרטנרס, בעלת מניות (3.18%) בחברה: הצעתה לרכישת החברה לפי 16.75 דולר למניה (פרמיה של 19% לעומת המחיר היום), תהיה תקפה רק עוד 11 ימים נוספים, עד סוף אוקטובר. סטיל מאיימת כי אם דירקטוריון החברה לא ידון בהצעתה ברצינות, תנקוט הקרן צעדים נגדו. סטיל כבר הגישה תביעה נגד הדירקטוריון והנהלת החברה בבית המשפט המחוזי בחיפה.

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אינמוד נסחרת היום לפי שווי של 814 מיליון דולר, במחיר מניה דומה לזה בו נסחרה בינואר האחרון, אז החל מאבק השליטה. במהלך האירועים עלתה מניית החברה עד 18%, אך ירדה למחיר ההתחלתי כשאף אחת מהצעות הרכישה לא התקבלה. בשיאה, בשנת 2021, נסחרה החברה לפי שווי של 7.5 מיליארד דולר.

קרב גרסאות על חדר המידע

לפני שבועיים הגיעה הנהלת קרן סטיל לישראל לדון בהצעתה עם הדירקטוריון, והיום צפויות להיערך פגישות בין סטיל לאינמוד בניו יורק. על פי המכתב של סטיל, דירקטוריון אינמוד דרש ממנה כתנאי להמשך הדיון בהצעתה, כי תמשוך עתירה שהגישה נגדה. סטיל הסכימה להקפיא אך לא לבטל את העתירה. סטיל טוענת כי בינתיים, לא נחתם עימה הסכם סודיות, לא נפתחה בפניה גישה לחדר מידע ולא הועברו לה מסמכים הדרושים לביצוע בדיקת נאותות ולהתקדמות בעסקה, וכי התניית הגישה למידע בביטול התביעות מהווה הפרה בוטה של חובות האמון של הדירקטוריון כלפי בעלי המניות.

גורמים מקורבים לחברה מאשרים כי אינמוד דרשה מסטיל למחוק את העתירה כתנאי להמשך המו"מ. עם זאת, הם טוענים כי סטיל היא זו שלא חתמה על NDA, ולכן לא קיבלה את המידע.

הצעת סטיל הוגשה במקור במקביל להצעה נגדית של קבוצת משקיעים בהובלת מייסד ומנכ"ל החברה, משה מזרחי, שהציעה לרכוש את החברה במחיר של 16.2 דולר למניה, אולם הצעה זו פקעה לפני כחודש, וכרגע הצעת סטיל היא ההצעה הפתוחה היחידה.

גורמים מקורבים לחברה מציינים כי הצעת קבוצת מזרחי פקעה משום שסטיל דרשה מבית המשפט לדרוש מהדירקטוריון להשעות את הדיון בהצעה של מזרחי עד השלמת ההליכים. אמנם בית המשפט לא נתן לקרן את מבוקשה, אך בפועל הדירקטוריון לא דן בעסקה של מזרחי וכעת היא אינה על הפרק.

דירקטוריון החברה כולל את היו"ר החדש יחסית שלמה נס, מומחה משפטי בתחום חדלות הפירעון, הליכי השיקום והבראת חברות, את המייסדים מזרחי וקריינדל, את ד"ר הדר רון המשקיעה בחברה מתחילת דרכה ואת נדב קנת, יועץ ומנכ"ל חברת Qrative. לדברי קרן סטיל, לכל הדירקטוריון קשרים קודמים קרובים עם מזרחי.

אינמוד צפויה לפרסם בעוד כשבועיים את דו"חותיה לרבעון השלישי ולתשעה החודשים הראשונים של 2026, אך הצהירה כי לא תערוך שיחת משקיעים או פגישות עם משקיעים אם תהליך המכירה יימשך עד אז. בינתיים חשפה כי הכנסותיה ורווחיה לתשעה החודשים הראשונים של 2026 יהיו 365-375 מיליון דולר, ללא שינוי משנה שעברה ובהתאם לתחזיות החברה.

סטיל פרטנרס קובלת במכתבה גם על התוצאות של החברה. היא מצביעה על קיפאון בהכנסות, שחיקה של הרווח הגולמי והתפעולי, ועל שורה של הפחתת תחזיות. עם זאת, החברה עדיין מייצרת מזומנים בכל רבעון ואין לה חוב.

מזרחי שורד בכיסא המתנדנד

סטיל פרטנרס היא חברת אחזקות בבעלות האמריקאים וורן ליכטנשטיין (היהודי) וג'ון הווארד. ליכטנשטיין מספר כי ייסד את החברה עם חמישה משקיעים ותוך השקעת כספי הבר מצווה שלו בסך של 10,000 דולר, אז כל הונו, בחברה. סטיל צמחה והגיעה לשווי של 2 מיליארד דולר ב-NYSE, אך ביצעה מחיקה מרצון ומעבר לבורסה שמעבר לדלפק וחזרה להיות פרטית השנה. המצב הפיננסי שלה היה יציב כאשר ביצעה את המחיקה. הקרן מתמחה בהשקעות במגוון ענפים בהם תעשיה, אנרגיה ושירותים פיננסיים וידועה בפעילותה האקטיביסטית.

אינמוד מייצרת ומשווקת מערכות מבוססות אנרגיה למיצוק עור, עיצוב הגוף, הסרת שיער, בריאות האישה ותחומים נוספים. מזרחי, 72, ייסד את אינמוד בכספו שלו, בנה אותה בצלמו כמעט ללא השקעות חיצוניות עד להנפקה בנאסד"ק ב-2019, והרוויח עד היום, כ־200 מיליון דולר ממכירת מניות החברה. הוא קיבל קרדיט על נסיקת החברה במאות אחוזים בשנים הראשונות להיותה בורסאית (היא עדיין נסחרת בתשואה של 100% על מחיר ההנפקה), אבל גם ספג ביקורת על הירידה בהכנסות בשלוש השנים האחרונות, ירידה אותה הוא ייחס לעליית הריבית בארה"ב, למלחמה ולקשיי השינוע.

הדרמה המתמשכת באינמוד החלה כאמור בינואר השנה, כאשר לאחר כשנתיים וחצי של ירידות בהכנסות, ברווחיות ובמניית החברה, החליט דירקטוריון אינמוד להעמיד אותה למכירה. לאחר פניה לעשרות גורמים, התקבלו שתי הצעות. האחת, של קרן סטנטרוייד הקוריאנית, והצעה נגדית של מזרחי עם קבוצת משקיעים שביניהם מאיר שמיר. שתי ההצעות הגיעו במכרז על מחיר של כ-17-18 דולר למניה, המגלמים לחברה שווי של 1.2 מיליארד דולר. בסופו של דבר, דירקטוריון החברה החליט לא לקבל את שתי ההצעות, וזאת על רקע שיפור בביצועי החברה. בתוך כך, סטיל פרסמה מכתב במסגרתו הציעה לבעלי מניות החברה לרכוש דרך הבורסה 51% מהחברה לפי 18 דולר למניה, אולם לא התקדמה בהצעה זו.

ביוני האחרון, אחרי ששתי ההצעות הקודמות נפלו ומחיר המניה חזר לקדמותו, הציע מזרחי שוב לרכוש את החברה, הפעם ב-16.2 דולר למניה. סטיל הציעה כאמור את הצעתה הנגדית, ב-16.5 דולר כאמור, והגישה את העתירה נגד החברה.