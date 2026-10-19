חברת IdentifAI Genetics הישראלית, המפתחת בדיקה לאבחון גנטי בשבוע התשיעי של ההריון, גייסה לאחרונה בהנפקת מניותיה בבורסת סידני באוסטרליה 10 מיליון דולר אוסטרלי (כ-7 מיליון דולר). מאז ההנפקה באמצע השבוע שעבר, עלתה מניית החברה 86% ונסחרת לפי שווי של 77 מיליון דולר אוסטרלי (54 מיליון דולר).

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איידנטיפיי פיתחה בדיקת סקר מוקדמת (הנערכת בשבוע ה-9 להריון) לאיתור שינויים כרומוזומליים אצל העובר. הבדיקה הנפוצה לנושא זה היום היא בדיקת מי השפיר, אך היא נערכת בשלב מתקדם יותר בהריון, סביב השבועות 16-22, מה שמשפיע על מועד הביצוע של טיפולים תוך רחמיים בעובר או הפלות.

קיימות בדיקות בשבוע 10 של ההריון, אולם לדברי איידנטיפיי הבדיקה שלה כוללת ריצוף הרבה יותר עמוק של הגנום מן הבדיקות המוקדמות המקובלות, וכן השוואה לגנום האמהי שנדגם באותה הבדיקה, ולכן מציעה אבחון מדויק של מוטציות רבות יותר. ניסוי קליני ראשוני שערכה, הראה שיעורי דיוק של 100% בפרמטרים שנבחנו.

איידנטיפיי ג'נטיקס הוקמה על ידי פרופ' נעם שומרון מאוניברסיטת ת"א יחד עם ד"ר תום רבינוביץ' ב-2021, בתוך חממת החדשנות של קבוצת שיזים, שייסד ומוביל יוסי בורנשטיין. היא מנוהלת על ידי איל מילר, ובורנשטיין משמש כיו"ר ומייסד שותף בחברה.

שוק בדיקות הדם לאבחון גנטי מוקדם מגלגל היום כ-1-2 מיליארד דולר, ועשוי לגדול עם השקת בדיקות שנתפסות כאמינות יותר. ישנן חברות נוספות המפתחות או שהשיקו לאחרונה בדיקות לאבחון מוקדם, בהן חברות ענק כמו תאגיד רוש.

"מתעניינים בחדשנות"

איידנטיפיי עדיין אינה רושמת הכנסות. היא נערכת להשיק את המוצר בארה"ב תחילה דרך מסלול CLIA - לבדיקות מעבדה ללא צורך באישור FDA, אך תשאף לערוך גם ניסוי קליני גדול יותר, שככל הנראה רק אחרי הצלחה בו תוכל לרשום הכנסות משמעותיות.

מצבה הפיננסי תואם את היותה חברת ביומד ישראלית קטנה ללא מכירות: בקופתה היו לפני ההנפקה 1.1 מיליון דולר בלבד, והיא רשמה הפסד של כחצי מיליון דולר בחצי השנה הראשונה של 2026. מתחילת דרכה גייסה כ-6.5 מיליון דולר, בעיקר מקרן eHealth Ventures וממשקיעים פרטיים.

על הבחירה בבורסה באוסטרליה, מסביר בורנשטיין כי "בישראל מאוד קשה לגייס כסף לחברות ביומד מאז תחילת המלחמה. 90% מההשקעות בחדשנות ממוקדות בסייבר ודיפנס-טק. לא רצינו לגייס רק מיליון דולר או שניים. נוצרה הזדמנות באוסטרליה, דרך ברוקר בשם Aesir Capital. הוא השיג לנו את הסכום המבוקש, ולמחרת ההנפקה כבר ערך לנו כנס משקיעים שבמהלכו ראינו שהם מתחילים לקנות והמניה עולה. האוסטרלים מתעניינים מאוד בחדשנות, אבל אין בבורסה שלהם היצע רב של חברות רפואיות מעניינות. ואילו אנחנו בתזמון מצוין - קרובים מאוד לשוק, עם ולידציה בניסוי".