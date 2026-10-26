סולאראדג' בסבב קיצוצים נוסף: מפטרת 200 עובדים

חברת האנרגיה הסולארית הישראלית סולאראדג' מפטרת כ-200 עובדים, המהווים כ-10% מכוח האדם שלה. לפי גורמים בשוק מדובר, בעשרות בודדות בלבד בישראל.

מדובר בסבב פיטורים נוסף בחברה, המנוהלת על ידי שוקי ניר ונסחרת בנאסד"ק, לאחר שבשנים האחרונות ביצעה שורת מהלכי התייעלות שכללו צמצום משמעותי במצבת העובדים. המהלך הנוכחי מגיע בין היתר לאחר שברבעון השני של 2026 הציגה סולאראדג' שיפור בתוצאותיה הכספיות. הכנסות החברה הסתכמו ב-346 מיליון דולר, עלייה של כ-20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וההפסד הנקי הצטמצם ל-16 מיליון דולר, לעומת 115 מיליון דולר בתקופה המקבילה. החברה אף חזרה לרווח תפעולי של כ-10 מיליון דולר על בסיס מדדים שאינם לפי כללי החשבונאות המקובלים (Non-GAAP), לראשונה מאז הרבעון השני של 2023.

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עם זאת, התחזית שסיפקה החברה לרבעון השלישי הייתה נמוכה מציפיות האנליסטים. סולאראדג' צפתה הכנסות של 310-340 מיליון דולר, לעומת תחזיות השוק שעמדו על כ-371 מיליון דולר. בעקבות פרסום הדוחות באוגוסט, צנחה מניית החברה ביותר מ-20%.

היסטוריה של קיצוצים: מהאטה בביקושים ועד למעבר לתשתיות AI

סולאראדג', שנוסדה בשנת 2006, מפתחת מערכות לניהול ולייעול ייצור חשמל מאנרגיה סולארית, ובהן ממירים ואופטימייזרים למערכות סולאריות. בשנים האחרונות התמודדה החברה עם האטה בביקושים בשווקים מרכזיים, בעיקר בתחום המערכות הביתיות, לצד הצטברות מלאים אצל מפיצים.

בינואר 2024 הודיעה החברה על פיטורי כ-900 עובדים, מהם כ-550 בישראל, וביולי אותה שנה הודיעה על פיטורי כ-400 עובדים נוספים. בינואר 2025 הכריזה על סבב נוסף שכלל כ-400 עובדים ברחבי העולם. הקיצוצים היו חלק מתוכנית רחבה לצמצום ההוצאות ולהתאמת פעילות החברה לתנאי השוק.

עם פרסום הדוחות האחרונים באוגוסט ציין מנכ"ל החברה שוקי ניר כי החברה ממשיכה בתהליך ההתאוששות, בין היתר בזכות ביקושים חזקים באירופה ובקרב לקוחות מסחריים ותעשייתיים בארה"ב, שקיזזו את החולשה בשוק המערכות הביתיות בארה"ב. במקביל, החברה פועלת להרחבת פעילותה בתחומים נוספים, ובהם פתרונות אנרגיה המיועדים לתשתיות בינה מלאכותית.