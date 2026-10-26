בית ההשקעות מור רוכש כ-12% ממניות קבוצת גאון תמורת כ-100 מיליון שקל. במסגרת העסקה, מור רוכש את המניות מידי גאון אחזקות ומידי בעלי השליטה בה, לפי מחיר של 18.7 שקל למניה - הנחה של כ-7.6% על מחיר הנעילה טרום הדיווח.

עם זאת העסקה מתבצעת אחרי זינוק של כ-165% במחיר מניית קבוצת גאון מתחילת השנה. במקביל, מניית בעלת השליטה - גאון אחזקות - קפצה מתחילת השנה ב-245%.

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קבוצת גאון נסחרת בשווי של 922 מיליון שקל; וגאון אחזקות נסחרת בשווי של 429 מיליון שקל. הקבוצה עוסקת בתחום תשתיות ההולכה של מים, ביוב, גז ודלק. את העסקה הובילה רוסאריו קפיטל בהשתתפות ווליו בייס.

לפי הדיווח לבורסה, בית ההשקעות מור רוכש 8.78% מהון המניות של קבוצת גאון מידי גאון אחזקות תמורת 74.8 מיליון שקל, ובמקביל רכש עוד 2.95% מהמניות מידי בעלי השליטה, צ'אלנג' הולדינגס של עופר גלבוע, והמנכ"ל גיא רגב, תמורת 25.1 מיליון דולר. לאחר השלמת העסקה, גאון אחזקות תרד מהחזקה של כ-64.1% ל-55.3% מקבוצת גאון.

"נראה מעניין"

גלבוע הפך לבעל השליטה בחברה בקיץ 2025 כשרכש את השליטה מידי קבוצת ויולה ומשקיעים נוספים תמורת 57 מיליון שקל. אל המהלך הצטרף מנכ"ל קבוצת גאון גיא רגב, שחבר לגלבוע בגרעין השליטה ברכישת מניות ב-10 מיליון שקל.

"עוד לא ברור לי אפילו מה קניתי, אבל זו נראתה לי חברה מעניינת", סיפר גלבוע לגלובס אחרי השלמת העסקה. גלבוע, תעשיין בעברו, ציין כי הוא "יודע להסתכל על תעשייה ולראות מה אפשר לעשות, לייעל, לשפר ואיזו אסטרטגיה רצוי לנקוט".

תמורת העסקה עם מור תשמש את החברה, בין היתר, לפידיון מוקדם מלא של סדרת אג"ח ה' שלה, אשר המניות הנמכרות היו משועבדות לטובת מחזיקיה. בדיווח נפרד על הפידיון נכתב כי יתרת קרן האג"ח עומדת כיום על 52 מיליון שקל ערך נקוב, ולפי שטר הנאמנות, במקרה של פידיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה משתי חלופות שנקבעו. במקרה זה, הסכום שנקבע משקף תשלום של 1.0764 שקל בגין כל שקל ערך נקוב, ובסך-הכול תשלום כולל של כ-56 מיליון שקל.

"אבן-דרך חשובה"

גיא רגב, מנכ"ל ומבעלי השליטה בקבוצת גאון, הודה למור על הבעת האמון ומסר כי "ההצטרפות של מור, גוף מוסדי איכותי ומוביל, כבעל מניות משמעותי בקבוצה, היא אבן-דרך חשובה נוספת בתהליכי ההשבחה שאנחנו מבצעים באופן מואץ מאז רכישת השליטה. תמורת העסקה תאפשר לחברה פירעון מלא מוקדם של האג"ח וכלל ההתחייבויות ותתרום משמעותית לחיזוק האיתנות והגמישות הפיננסית".

לדברי רגב, החברה ממשיכה ביישום האסטרטגיה העסקית ומתמקדת בשיפור הרווחיות והצפת ערך לבעלי המניות.

במחצית הראשונה של השנה קבוצת גאון רשמה הכנסות של כ-390 מיליון שקל, צמיחה של 11%, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-13.8 מיליון שקל, עלייה מ-11 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.