ההיסטוריה מלמדת: איך מגיבה הבורסה בבוקר שאחרי הבחירות?

יחידת המחקר של הבורסה בחנה את עשר מערכות הבחירות האחרונות. הממצאים מלמדים כי נרשמו בממוצע ירידות בשבוע הראשון, אך בתום חודש מדד ת"א-35 עלה בממוצע ב-1.7%. ביום המסחר הראשון שלאחר הבחירות מדד ת"א-35 עולה בממוצע ב-0.58%, ומדד ת"א-125 ב-0.52%. אלא שהאופטימיות הראשונית מתחלפת בירידות, ובתום השבוע הראשון נרשמת תשואה מצטברת שלילית של 0.89% במדד ת"א-35 ושל 0.67% במדד ת"א-125.

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עם זאת, בחלוף חודש התמונה מתהפכת פעם נוספת, מדד ת"א-35 מציג בממוצע תשואה מצטברת חיובית של 1.72%, ומדד ת"א-125 עולה ב-1.67%. ממצאים אלה ממחישים כי הירידות בשבוע הראשון אינן מעידות בהכרח על מגמה שלילית מתמשכת בשבועות שלאחר הבחירות. נזכיר כי מתחילת השנה עלה אמנם מדד ת"א-35 ב-12%, אך עיקר העלייה נרשמה עד סוף אפריל בעיקר, וככלל בחצי השנה האחרונה ירד במתינות (בכ-2%-).

עוד עולה ממצאי הבדיקה כי התנודתיות במדדי המניות המובילים בבורסת תל אביב מזנקת בשבועות שלאחר הבחירות לכנסת בשיעור של עד 45% בהשוואה לשבוע מסחר טיפוסי - כך עולה מבדיקה של יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך. יומיים לפני הבחירות לכנסת (השבוע ביום ג', ה-27.10) מפרסמת הבורסה תוצאות בדיקה, שבחנה את התנהגות המדדים ב-30 הימים שלאחר עשר מערכות הבחירות שנערכו בישראל בשנים 2003-2022.

לפי הבדיקה, בשלושת השבועות הראשונים שלאחר הבחירות התנודתיות במדדי הדגל גבוהה ב-31%-45% בהשוואה לשבוע טיפוסי, ורק בהמשך החודש היא מתחילה להתמתן. ביחידת המחקר מעריכים כי סגירת הקלפיות אינה מסיימת את אי-הוודאות אלא משנה את אופייה: לאחר פרסום התוצאות עוברת תשומת הלב של המשקיעים לשאלת היתכנות הקמת ממשלה ויכולתה להעביר תקציב שנתי. לדבריהם, אף שהרכבת ממשלה עשויה להימשך כמה חודשים, כבר בתוך חודש מהבחירות השוק עשוי לגבש הערכה ברורה יותר לגבי סיכויי הקמתה והמדיניות הכלכלית הצפויה.

הבדיקה מצביעה גם על דפוס חוזר בתשואות. ביום המסחר הראשון שלאחר הבחירות עלה מדד ת"א-35 בממוצע ב-0.6% ומדד ת"א-125 ב-0.5%. בתום השבוע הראשון התהפכה המגמה, והמדדים רשמו תשואה מצטברת שלילית של 0.9% ושל 0.7%, בהתאמה. בחלוף חודש מהבחירות שבו המדדים לעלות, ושניהם הציגו תשואה מצטברת חיובית ממוצעת של כ-1.7%. נציין כי מדובר בממוצעים המבוססים על עשרה מקרים בלבד, שבכל אחד מהם פעלו על השוק גם גורמים שאינם קשורים לבחירות.

המלצת מחקר: להתעלם מרעשי הרקע לטווח הקצר

ביחידת המחקר מציינים כי משקיעים המבקשים לצמצם את החשיפה לתנודות חדות בטווח הקצר יכולים להיעזר במכשירים לניהול סיכונים, ובהם אופציות ונגזרים על מדדי הדגל, תוך התחשבות בעלויות הגידור ובסיכונים הכרוכים בשימוש בהם. לעומת זאת, לגבי משקיעים לטווח ארוך, נטען כי תנודתיות זמנית סביב הבחירות אינה בהכרח סיבה לשנות את אסטרטגיית ההשקעה, וכי ניסיון לתזמן את השוק בהתאם להתפתחויות הפוליטיות עלול להוביל להחמצת ימי עליות.

לפי הבורסה, בטווח הארוך ביצועי שוק המניות מושפעים בעיקר מגורמי היסוד של הכלכלה - הצמיחה, הריבית, האינפלציה ורווחיות החברות. בבדיקה מציינים כי המשק הישראלי נהנה מסביבת ריבית ואינפלציה נמוכות יחסית לרוב הכלכלות המפותחות המרכזיות, משוק עבודה הדוק ומשיעורי אבטלה נמוכים, וכי תחזיות הצמיחה לשנים הקרובות ממקמות את ישראל בין הכלכלות המפותחות בעלות קצב הצמיחה הצפוי הגבוה ביותר. ככל שנתונים אלה יישמרו, מעריכים בבורסה, הם צפויים לתמוך בביצועי שוק המניות המקומי גם בשנים הקרובות.