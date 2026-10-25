המסחר בוול סטריט התנהל ביום שישי במגמה שלילית, ושבוע המסחר הסתיים עם ירידות במדדים המובילים S&P 500 ונאסד"ק, ועלייה קלה במדד דאו ג'ונס. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

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מאנדיי ממשיכה להתאושש, ועלתה בכ-18% בשבוע האחרון

בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, מניית מאנדיי עלתה במצטבר ב-6.4% והיא סיימה את שבוע המסחר בעלייה של 17.9%. המניה חזרה להתבסס מעל מחיר של 100 דולר, ממנו היא ירדה בתחילת השנה (באוגוסט היא חצתה לזמן קצר שוב את רף ה-100 דולר ושוב נחלשה). מאנדיי, בניהול המייסדים המשותפים רועי מן וערן זינמן, נסחרת כעת בנאסד"ק לפי שווי של 4.5 מיליארד דולר, זאת לעומת שווי שיא של מעל 19 מיליארד דולר ב-2021. מאז השפל של חודש אפריל האחרון המניה כבר טיפסה ב-81.1%.

מאנדיי מספקת פלטפורמת תוכנה לניהול עבודה. החברה נתפסת כמי שעלולה לסבול מהתפתחות ה-AI על עסקיה, ומנייתה צנחה מוקדם יותר השנה במסגרת מה שנודע כאפוקליפסת ה-SaaS (חברות שמספקות תוכנה כשירות בענן). בהמשך, המניות האלה התאוששו חלקית מהנפילה, וכך קרה גם במאנדיי.

בשבוע שעבר מאנדיי הודיעה על השקת פלטפורמת סוכני AI קוליים, שלפי הודעת החברה מאפשרת לסוכני ה-AI לבצע שיחות ולסגור עסקאות מכירה. נזכיר שמאנדיי הודיעה השנה על שינוי בפלטפורמה שלה, ומעבר מניהול עבודה לפלטפורמה שגם עושה את העבודה באמצעות סוכני AI - שינוי שבא לידי ביטוי גם במודל התמחור. במקביל, מאנדיי הודיעה על פיטורי 20% מעובדיה, כ-620 עובדים, כחלק ממה שהוגדר כצמצום שכבות ניהול והתמקדות במוצרים מבוססי-AI.

מאנדיי תפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ב-9 בנובמבר, והאנליסטים מצפים שתציג בהם צמיחה של 16.5% בהכנסות ל-369 מיליון דולר, ושל 18.1% ברווח הנקי למניה (Non-GAAP), ל-1.37 דולר.

איטורו נחלשה לשפל, האנליסטים צופים רבעון פושר אך מחירי היעד שלהם משקפים פרמיה נדיבה

מניית איטורו (eToro) ננעלה ביום שישי בשפל של כל הזמנים, 23.92 דולר, מחיר שמשקף לחברה שווי שוק של 1.9 מיליארד דולר. איטורו, שהונפקה לראשונה בנאסד"ק לפני כשנה וחצי, איבדה מאז ההנפקה 54% מערכה. החברה, בניהולו של אחד ממייסדיה יוני אסיא, מספקת למשתמשים פלטפורמת מסחר באפיקי השקעה שונים ובהם מניות ומטבעות קריפטו. בשבוע שעבר לא פורסמו דיווחים או הודעות של החברה. איטורו צפויה לפרסם את דוחות הרבעון השלישי ב-10 בנובמבר, וקונצנזוס האנליסטים צופה ירידה של 12% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ל-189 מיליון דולר, לצד קיטון ברווח הנקי למניה מ-53 סנט ברבעון המקביל ל-30 סנט ברבעון השלישי השנה.

לאחרונה, אנליסטים שמסקרים את המניה הורידו מחירי יעד, ביניהם האנליסטים בבית ההשקעות האמריקאי Susquehanna שהורידו את מחיר היעד מ-51 דולר ל-46 דולר, על רקע מה שציינו כתנאי מסחר חלשים יחסית ברבעון השלישי, בעיקר במניות ובסחורות. גם בנק אוף אמריקה הוריד מחיר יעד מ-46 דולר ל-39 דולר, מסיבות דומות.

נכון להיום, לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל ישנם 10 אנליסטים עם המלצות חיוביות על איטורו ו-5 עם המלצות נייטרליות, ומחיר היעד הממוצע של כולם משקף פרמיה של לא פחות מ-80.7% על המחיר הנוכחי.

מובילאיי בשפל אחרי המלצות מנוגדות מצד אנליסטים

מניה נוספת שננעלה בסוף השבוע בשפל של כל הזמנים היא מובילאיי , שנחלשה ביום שישי ב-5.9% וננעלה במחיר של 6.54 דולר. שווי השוק שלה הגיע לכ-5.6 מיליארד דולר. חברת האוטוטק מובילאיי, המנוהלת על-ידי פרופ' אמנון שעשוע שהוא אחד ממייסדיה, תפרסם ביום חמישי הקרוב את דוחות הרבעון השלישי של השנה. עם פרסום הדוחות הקודמים שלה, מובילאיי הודיעה על כוונתו של שעשוע לפרוש מתפקיד המנכ"ל ולהישאר דירקטור, ועל כך שבחברה הציעו לו להתמנות ליו"ר. עד כה לא פורסם על מחליף לשעשוע ובשוק ממתינים לעדכונים בנושא. במקביל מובילאיי העלתה אז את התחזית השנתית שלה להכנסות של 1.97-2.02 מיליארד דולר.

בשבועיים האחרונים פורסמו המלצות סותרות על המניה מצד אנליסטים. בסיטי התחילו לסקר את מניית מובילאיי בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 11 דולר, שמשקף כיום פרמיה של 68.2% על המחיר בנאסד"ק. לעומת זאת, ב-RBC הורידו המלצה מ"תשואת שוק" ל"תשואת חסר" ואת מחיר היעד מ-7 דולר ל-5 דולר, שמשקף דיסקאונט של 23.5% על המחיר הנוכחי. בסיטי שמו דגש על המשך ההשקעות בבטיחות בתעשיית הרכב, כפוטנציאל צמיחה עבור מובילאיי, ואילו ב-RBC הדגישו את התגברות הלחצים התחרותיים.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 12 אנליסטים חיוביים בנוגע למובילאיי, 11 נייטרליים ו-2 שליליים. אחרי הירידה במחיר המניה, מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 65.3%.

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