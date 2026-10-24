ג'ק וייס אוהב להתבדח שהוא בסך הכול עוד מובטל שמתגורר במרתף של הוריו.

אלא שהבדיחה הזאת משמיטה כמה פרטים חשובים: וייס, יליד סולט לייק סיטי, הגיש מועמדות ליותר מ־2,300 משרות מאז שסיים את לימודי הדוקטורט שלו בהנדסה כימית באוניברסיטת פרינסטון בשנת 2024. והוא עדיין לא מצא עבודה.

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בהתחלה חיפש משרות מדעיות בחברות מסחריות ומשרות פוסט דוקטורט יוקרתיות במעבדות לאומיות. לאחר מכן הרחיב את החיפוש והגיש מועמדות גם למשרות בהנדסת תוכנה ולתפקידים אחרים. בסופו של דבר, אפילו מעסיקים בתחום הכנת המזון הפסיקו להשיב לפניותיו, בהם חברה שמוכרת קציצות סרטן קפואות.

במשך תקופה מסוימת וייס הצליח למצוא עבודה בהכשרת בינה מלאכותית בתחומי מומחיותו , בהם הנדסה ומכניקת זורמים. אלא שגם מקור הפרנסה הזה התייבש.

ראיינתי את וייס לראשונה בסוף שנה שעברה, יום לפני יום הולדתו ה־30. במסגרת עבודתי בסיקור קריירות ושוק העבודה, החלטתי לפגוש מחפשי עבודה בכל 50 מדינות ארה"ב, בתקווה שהמפגשים יעזרו לי להבין מדוע רבים כל כך רואים את עתידם באופן קודר. בסקר שגאלופ ערכה באוגוסט, רק 34% מהאמריקאים השיבו כי זו תקופה טובה למצוא עבודה איכותית.

שיעור המובטלים שובר שיאים

המצב בשוק העבודה עדיין אינו ברור. דוח התעסוקה האחרון היה חלש בהרבה מהציפיות. שיעור האבטלה נותר נמוך, אך בקיץ האחרון שיעור המובטלים שנותרו ללא עבודה במשך 27 שבועות לפחות הגיע לרמתו הגבוהה ביותר זה יותר מעשור, למעט תקופת מגפת הקורונה והתקופה שמיד אחריה.

ההבטחה הגלומה בבינה המלאכותית, לצד החששות מפני השימוש בה, תורמת גם היא למצב שבו לצעירים בעלי השכלה אקדמית קשה מהרגיל למצוא עבודה, בעוד שעבור עובדים ללא תואר אקדמי המצב הפוך. יותר מ־70% מהמשיבים בארה"ב לסקר של מכון המחקר פיו, שפורסם בחודש שעבר, אמרו כי הם צופים שהבינה המלאכותית תוביל לירידה במספר המשרות הכולל.

אחרי עשרות ראיונות בכל 50 מדינות ארה"ב, סיפורו של וייס בלט בעיניי משום שהוא ממחיש את הקיפאון העמוק שמשתק את שוק העבודה בשנים האחרונות, מצב שכלכלנים מכנים "מעט גיוסים, מעט פיטורים".

לאנשים רבים יש עבודה, אבל הם אינם עוזבים אותה, וכך מצמצמים הזדמנויות לאחרים. אלה שאין להם עבודה נותרו מחוץ לכלכלה הצומחת, כאילו הייתה מבצר סגור, ומתקשים להבין כיצד הדבר מתיישב עם הכותרות על שיעור אבטלה נמוך ועל האצה בצמיחת התמ"ג.

המכשול העיקרי: הבינה המלאכותית

לפי מחקר חדש של הבנק הפדרלי של ריצ'מונד, עובדים שפוטרו ממשרות יציבות והחזיקו בכישורים שהבינה המלאכותית מסוגלת כיום לבצע במידה רבה, מתקשים למצוא עבודה חדשה הרבה יותר מאשר לפני כמה שנים.

חלק מהקושי למצוא עבודה נובע מהאופן שבו הבינה המלאכותית חדרה לתהליך הגשת המועמדות עצמו.

מעסיקים מוצפים במאות פניות, שרבות מהן נכתבו באמצעות בינה מלאכותית או הוגשו בסיועה. במקביל, גם החברות משתמשות בכלי בינה מלאכותית כדי לסנן מועמדים.

וייס ניסה לעקוף את הבור השחור של אתרי הדרושים והראיונות החד צדדיים עם בוטים של בינה מלאכותית, וליצור קשר ישיר עם אנשים בתוך החברות. לדבריו, בוגרי פרינסטון, למשל, הסכימו לשוחח איתו בטלפון, אך לאחר מכן הפנו אותו לאתרי הדרושים של החברות שבהן עבדו. הוא כבר ציפה שקורות החיים שלו ייתקעו שוב אי שם במרחב הדיגיטלי. "אתה מרגיש איך הלב שלך צונח", אמר.

וייס, בנם של שני רופאים, סיים את לימודיו באוניברסיטת רייס בהצטיינות יתרה והחל ללמוד לדוקטורט בפרינסטון בשנת 2018. מחקרו על היווצרות קרח הוזכר בידי ועדת פרס נובל כשהעניקה את פרס נובל לפיזיקה בשנת 2024.

הוא החל לחפש עבודה ברצינות בתקופה שבה חברות צמצמו את גיוס בוגרי האוניברסיטאות, לאחר גל גיוסים במהלך מגפת הקורונה.

מאות פניות ללא מענה

וייס חקר עקרונות כימיים ואינטראקציות בין מולקולות, ושאף להשתלב בתפקידי מחקר מדעי בחברות תרופות. לרוב הבקשות הרבות שהגיש לא התקבלה כל תשובה, ומדי פעם קיבל הודעת דחייה.

עד מהרה הרחיב את החיפוש לאזורים גיאוגרפיים ולענפים נוספים. הוא שלח מאות מכתבי פנייה וקורות חיים דרך אתרי דרושים, ולעיתים קרובות אפילו לא הוזמן לריאיון. הוא יצר קשרים עם בוגרי פרינסטון ורייס, סרק מודעות דרושים בעיתון סולט לייק טריביון ועקב אחר עדכונים של חברת המידע הפיננסי פיצ'בוק כדי לאתר סטארטאפים שקיבלו לאחרונה הזרמות הון, בתקווה שהכסף החדש יוביל לפתיחת משרות.

אמו, ד"ר הולי קרוות', סיפרה שבחנה את הבקשות שהגיש בנה בניסיון לזהות סימן אזהרה שעלול להרתיע מעסיקים, אך לא מצאה דבר חריג. הבקשות נראו מנוסחות היטב. "זה די מפתיע", אמרה. "אני לא יודעת איך להסביר את זה".

ככל שחלפו החודשים, וייס מצא את עצמו מתקשה בדייטים כשהשיחה הגיעה לנושא העבודה. הוא סיפר שהיה אומר בהתחלה לאדם שמולו כי סיים לאחרונה את לימודי הדוקטורט. אבל כעבור שנה, "זה כבר מרגיש קצת מוזר להגיד את זה", אמר .

וייס ורבים ממחפשי העבודה שראיינתי תיארו ראיונות עבודה שנערכו ללא מראיין אנושי. המועמדים התבקשו להקליט את עצמם בווידאו כשהם משיבים לשאלות שהוצגו להם באמצעים דיגיטליים במהלך הריאיון. התהליך הזה נעשה נפוץ יותר ויותר בגיוס עובדים: יותר מ־60% ממחפשי העבודה בארה"ב שהשתתפו בסקר של חברת גרינהאוס אמרו כי עברו בשנה האחרונה ריאיון באמצעות טכנולוגיה כזאת.

תהליכי מיון מייגעים ונוקשים

לא כל ההזדמנויות שהוחמצו נבעו מתהליכי מיון אוטומטיים. בחלק ממבחני המיון נקבעו מועדי הגשה קצרים במיוחד, ולדעת וייס זו הייתה דרך לצמצם את מספר המועמדים. באחת הפעמים הוא יצא לטיול תרמילאים בעיתוי לא מוצלח, בדיוק כשחברת הייעוץ מקינזי שלחה לו בדוא"ל מבחן מיון למשרה בתחום הייעוץ. במסגרת המבחן הוא התבקש לשחק במשחק מחשב שבו היה עליו לארגן מערכת אקולוגית של צמחים ובעלי חיים ביער וירטואלי. לרשותו עמדו 72 שעות. אלא שבמשך 48 מהשעות האלה שהה וייס ביער אמיתי ולא ראה את ההודעה. (החברה מסרה כי מועמדים יכולים לבקש הארכה אם הם נתקלים בקשיי תזמון).

כשחזר מהטיול השלים את המבחן, אך מועמדותו נדחתה.

בינואר וייס הצליח להשיג עבודה זמנית בשכר של 70 דולר לשעה דרך מרקור, סטארטאפ טכנולוגי שמשלם למומחים כדי שיכשירו מודלים של בינה מלאכותית בתחומי עיסוקם.

החברה, ששווייה הוערך בשנה שעברה ב־10 מיליארד דולר, עבדה עם OpenAI ואנתרופיק. החברה מעסיקה עובדים זמניים במגוון רחב של תחומים, מאסטרונומיה וכתיבה יוצרת ועד משפטים ובנקאות השקעות.

בכל משמרת במרקור וייס התחבר לתוכנה בשם סטודיו. תפקידו היה לנסח שאלות בתחום ההנדסה הכימית ולהזין אותן למודל שפה גדול. פלטפורמת הבינה המלאכותית הפיקה תשובות לשאלותיו, והוא נדרש להעריך אותן ולנסות לשפר אותן. לפעמים עבד 20 שעות בשבוע, ולפעמים ארבע בלבד.

בימים מסוימים היה קל לנסח הנחיות למודל, למשל "הסבר את זה ברמה של תלמיד כיתה ו'". במקרים אחרים, כמו לימוד מפרטים טכניים, המשימה הייתה מייגעת יותר. לפעמים, כשהתקשה לחשוב על שאלות אפשריות, ביקש מהבינה המלאכותית לאמץ דמויות משונות: "אתה רוח הרפאים של שחור הזקן. הסבר ב־300 מילים את עקרונות הפעולה של תחנת כוח גרעינית". התוכנה הקליטה את מסכו בזמן שעבד.

היו ימים שבהם ללקוח, שזהותו לא נחשפה, לא הייתה עבודה עבור וייס. מספר הימים האלה עלו בהדרגה, עד שלבסוף הפכו לשבועות.

באמצע מרץ מרקור סיימה את התקשרות עם וייס. הוא גילה זאת בהודעה שנשלחה לקבוצת סלאק ובה 810 משתתפים: "אם וכאשר הפרויקט יתחדש, סביר שניצור איתכם קשר! 📺".

"החברות שלי עם מרקור הסתיימה, עכשיו האבטלה היא החברה הכי טובה שלי", התבדח וייס בדוא"ל ששלח לי.

סתירה כלכלית

וייס הוזמן לחתונה בצרפת. בני הזוג היו בין האחרונים מחבריו ללימודים שהתחתנו, והוא חשב שחשוב להשתתף באירוע. הוא השתמש בכסף שהרוויח במרקור כדי לשלם על כרטיס הטיסה. בערך באותה תקופה כתב לי שהוא נתקל במספר "גבוה באופן מחשיד" של פרסומות לתרומת זרע.

וייס הרהר רבות בסתירה הכלכלית המוזרה שרבים חווים במצבו . מאז שהשלים את הדוקטורט שלו לפני שנתיים , מדד דאו ג'ונס ננעל בשיא יותר מ־50 פעמים.

המגורים בבית ילדותו אפשרו לו לחסוך כסף ולבצע כמה השקעות. הוא גם לא נאלץ לקחת הלוואות למימון לימודי הדוקטורט, משום שדוקטורנטים מקבלים שכר עבור עבודת מחקר, במקום לשלם סכומים גבוהים כשכר לימוד.

"זה נחמד שהמניות שלי ממשיכות לעלות, אני לא מתלונן על זה", אמר מוקדם יותר השנה. "אבל זה הופך את כל המצב להרבה יותר מוזר".

הוריו משווים חוויות עם הורים אחרים שילדיהם הבוגרים מתקשים למצוא עבודה. הם עדיין מתקשים להאמין למצב וחוששים שבנם יתקשה להשתקע ולהקים משפחה בעתיד.

"מעולם לא העלינו בדעתנו שיהיו לו קשיים. הוא הגיע לדרגת איגל סקאוט בתנועת הצופים, הוא עוזר לאחרים, מודע לסביבה ובכושר גופני טוב", סיפר לי אביו, ד"ר ג'ון וייס. "הוא חכם ממני, מתבטא טוב ממני ויש לו ידע אנציקלופדי בהיסטוריה".

וייס תוהה אם כדאי לו ללמוד משפטים. הוא נרשם לבחינת הקבלה ללימודי משפטים (LSAT) בנובמבר. הוא החל להיות פעיל במפלגה הרפובליקאית ביוטה והגיש לרשויות פדרליות בקשות לקביעת תקנות, ובהן בקשה לניתוק הקשר בין תעסוקה לביטוח בריאות. (לדבריו, אם פחות אנשים יישארו במקומות עבודתם רק כדי לשמור על ביטוח הבריאות שלהם, עשויות להתפנות יותר משרות). הוא גם מנסה את כוחו ביזמות. הוא תכנן באמצעות בינה מלאכותית רחפן המצויד בלייזרים מסוג LED להשמדת חלבלוב הדסים, צמח פולש. "אם אני באמת מאמין שיש לי ערך כלשהו, אני צריך לצאת ולהשיג את מה שמגיע לי", אמר.

הוא עדיין מגיש מועמדות למלגות מחקר חדשות כשהן מתפרסמות. באוקטובר נכנס לחשבון הגשת המועמדויות שלו במעבדה הלאומית לוס אלמוס וגילה שמשרה שהגיש אליה מועמדות בשנת 2024 אוישה סוף סוף.

במשך שנתיים סטטוס המועמדות נותר ללא שינוי: "בתהליך בדיקה".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.