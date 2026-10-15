לפני כחודש ביצעה אורקל סבב פיטורים נוסף. בשש בבוקר קיבלו עובדים מייל שבישר להם כי זהו יום עבודתם האחרון בחברה. בהודעה, שנחתמה בשם "הנהלת אורקל", נמסר כי תפקידם בוטל במסגרת שינוי ארגוני. חלק מהעובדים גילו עוד לפני קבלת המייל שהגישה שלהם למערכות החברה כבר נחסמה.

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אורקל אינה היחידה שבוחרת בפרידה כה קרה מעובדיה. כתבה שפורסמה במגזין העסקים פאסט קומפני במרץ האחרון תיארה כיצד הודעות פיטורים במייל ובשיחות זום הפכו נפוצות יותר מאז הקורונה. הכתבה הזכירה, בין היתר, את טסלה ואינטואיט כחברות שהשתמשו במיילים או בזימונים ביומן כחלק ממסירת ההודעה לעובדים, קר ולעניין. מאחורי ההתנהלות הזאת עומדים כמה שיקולים שניצבים לנגד עיני החברה, ומתחברים ברגע הפיטורים: מסגרת משפטית שמעניקה למעסיק גמישות רחבה, חשש מפגיעה במערכות ורצון לבצע מהלך גדול בצורה מהירה ואחידה. מנקודת מבטו של המועסק, התוצאה היא אובדן כמעט מיידי של השייכות למקום העבודה, לעיתים אפילו ללא שיחה עם המנהל הישיר.

החוק לא מחייב לשמוע קודם את העובד

אחד ההבדלים המרכזיים בין ארה"ב לישראל הוא מודל ההעסקה האמריקאי, המכונה At-will, או "העסקה לפי רצון". ברבים מהמקרים, המעסיק אינו נדרש להוכיח שעובד נכשל בתפקידו כדי לסיים את העסקתו. המעסיק כפוף להגנות שבדין, אך אין חובה לקיים הליך שימוע כמו בישראל.

"ההבדל בדיני הפיטורים בין משפט העבודה בארה"ב לבין מקבילו בישראל נובע מהשוני בשיטה הכלכלית", מסביר עו"ד לירון בק, שותף במשרד בשה זבידה ושות', המתמחה ביחסי עבודה ובדיני עבודה. "בארה"ב עדיין שולטת הגישה של 'הנח לעשות', כלומר מעורבות פחותה של המשפט ושל המדינה בכלכלה. בהתאם, הדין בארה"ב הוא שמותר למעסיק, אלא במקרים יוצאי דופן של אפליה אסורה, לפטר עובד מסיבה טובה, מסיבה רעה וללא סיבה בכלל - ומכאן נגזר הליך פיטורים חד-צדדי לחלוטין".

לצד זאת, הדין האמריקאי אוסר פיטורים כנקמה על מימוש זכויות מוגנות, וישנם הסכמים קיבוציים, חוזים ודינים מדינתיים שעשויים להעניק הגנות נוספות. כלומר, לא כל פיטורים מותרים, אך עצם העובדה שההחלטה התקבלה בלי שקולו של העובד נשמע קודם אינה מעידה כשלעצמה על הפרת הדין.

כשאין חובה לשמוע את עמדת העובד לפני ההחלטה, ההודעה יכולה להיות בעיקר מסירה של עובדה מוגמרת. הדיון בשאלה אם לפטר כבר הסתיים, ולעובד נותר רק להסדיר את עזיבתו.

גם הודעה על יום עבודה אחרון אינה בהכרח הפסקת השכר באותו יום. חוק WARN מחייב הודעה של 60 יום בפיטורים המוניים העומדים בתנאיו. במקרה של אורקל, הסן פרנסיסקו כרוניקל דיווח על הודעות שהוגשו בקליפורניה ב־14 בספטמבר לגבי 441 משרות, עם מועד סיום בנובמבר.

החשש להרשאות של העובד המועזב

בחברות טכנולוגיה מצטרף שיקול אבטחת המידע. עובדים עשויים להחזיק בהרשאות לקוד, למאגרי לקוחות ולמערכות חיוניות. ההחלטה על סיום העסקתם מעוררת את השאלה מתי לבטל את הגישה, כדי לצמצם אפשרות של שימוש לרעה במידע או פגיעה במערכות.

סמדר זילברברג, מנהלת גיוס טכנולוגי עצמאית העובדת עם מגוון ארגונים, סבורה שהחשש הזה מסביר חלק מהקור ומהיעדר השקיפות. לדבריה, חברות חוששות שעובדים שפוטרו יפגעו בארגון באמצעות גניבת מידע, חבלה במחשבים או ניסיון לעורר התנגדות בקרב העובדים שנשארו. היא מציינת כי גם בישראל אפשר לראות השפעות של דפוסי הפיטורים האמריקאיים בארגונים גלובליים גדולים.

זו הערכה לגבי השיקולים שמנחים חברות, שממחישה את שינוי נקודת המבט: הרשאות שניתנו לעובד כדי לבצע את תפקידו הופכות, עם ההחלטה על עזיבתו, לסיכון שהחברה מבקשת לצמצם.

הנחיות אבטחה של המכון האמריקאי לתקנים ולטכנולוגיה, NIST, כוללות השבתת גישה לאחר סיום העסקה בתוך פרק זמן שהארגון מגדיר. הן אינן קובעות כלל גורף לניתוק כל עובד לפני ההודעה על פיטוריו. ההחלטה על סדר הפעולות משלבת אפוא צורך אבטחתי עם בחירה ארגונית.

מבחינת העובד, החסימה אינה רק פעולה טכנית. היא סוגרת גם את ערוצי התקשורת שבהם התנהלו קשרי העבודה שלו. הוא מאבד את האפשרות לפנות לעמיתים במערכת הפנימית, להבין מי עוד נפגע או להיפרד מהצוות. מה שנועד להגביל גישה למידע יוצר גם ניתוק חברתי מיידי

מסר אחיד, בלי צורך בהסברים

פיטורים נרחבים יוצרים גם תמריץ לרכז את מסירת ההודעות. נוסח אחיד מאפשר לתאם את העיתוי ואת ההסבר העסקי, ולצמצם מסרים סותרים מצד מנהלים. מבחינת התאגיד, זהו תהליך שקל יותר לשלוט בו. מבחינת העובד, ההסבר על שינוי ארגוני אינו בהכרח עונה על השאלה מדוע דווקא המשרה שלו בוטלה.

מרים גרום, מנכ"לית ומייסדת חברת ייעוץ הקריירה Mindful Career, תיארה במאמר שפרסמה ביוני 2026 ב־Forbes Business Council מנהלים שמגיעים לשיחות פיטורים עם "תסריט שהם חוששים לסטות ממנו" ו"חרדה מההשלכות המשפטיות של כל מילה". לדבריה, לכך מצטרפת היעדר הכנה להתמודדות עם ההלם, הכעס והשתיקה של העובד. התיאור הזה מסייע להבין מדוע התהליך עלול להיות נוקשה גם כשמתקיימת שיחה: המנהל עסוק בהיצמדות לנוסח ובהימנעות מטעות. כאשר ההודעה נמסרת במייל מרכזי, גם המפגש הזה עשוי להיעלם, והעובד נשאר מול מסר מטעם גוף כללי כמו "הנהלת החברה".

אין פירוש הדבר שמייל אחיד מבטל חשיפה לתביעות או שחתימה כללית מסירה אחריות משפטית. הוא מאפשר לחברה לשלוט בנוסח ההודעה, אך אינו משנה את חוקיות ההחלטה עצמה. הריחוק הוא בעיקר בחוויה של העובד, שמתקשה למצוא בתוך ההליך אדם שיסביר לו מה קרה.

"בישראל המשפט נותן ביטוי גם לערכים נוספים, כגון כבוד האדם, ומעסיק נדרש לנמק את הפיטורים", אומר בק. "כדי לעמוד בחובת הנימוק הזו, על המעסיק לנסח את עילת הפיטורים, לתת לעובד הזדמנות להגיב עליה ולהתייחס לטענות העובד בהחלטת הפיטורים. חובות אלו מתבצעות בהליך שימוע".

גם בפיטורי צמצום נדרשת בחינה הוגנת לעניינו של העובד. עליו לקבל את הנימוקים וזמן סביר להיערך, והמעסיק נדרש לשקול את טענותיו בפתיחות. השימוע אינו מבטיח שהמשרה תישמר, אך הוא מחייב שלב שבו לעובד יש אפשרות להשפיע לפני קבלת ההחלטה הסופית. לדברי בק, "להליך השימוע יש גם תועלות למעסיק ולחברה בכללותה, שכן הוא מאפשר חשיפה למידע רלוונטי נוסף, קבלת החלטות מושכלת, הגעה להסכמות וייתור הליכים בבתי משפט".

המכה חורגת מאובדן המשכורת בלבד

לקור שבהליך יש רובד נוסף נוכח התלות של אמריקאים במעסיק. מי שמבוטח באמצעות מקום העבודה עלול להידרש להסדיר גם את המשך הכיסוי הרפואי שלו ושל משפחתו. מנגנון COBRA מאפשר לזכאים להמשיך זמנית בביטוח הקבוצתי, אך הם עשויים לשלם את מלוא עלותו, לרבות החלק שמימן המעסיק, ועד 2% נוספים.

עבור עובדים זרים, אובדן המשרה עלול לערער גם את האפשרות להישאר במדינה. בעלי אשרות עבודה מסוימות, ובהן H-1B, עשויים להיות זכאים לתקופת חסד של עד 60 יום, או עד תום השהייה המאושרת, המוקדם מביניהם; אפשרויות ההמשך תלויות בנסיבות. לכן, הודעת הפיטורים עשויה לפתוח לא רק חיפוש עבודה, אלא גם בירור דחוף על העתיד ככלל.

ולסוף, הפגיעה מגיעה גם למי שנשארים בארגון - העובדים שמסיקים מהיחס למפוטרים כיצד החברה עשויה לנהוג גם בהם. זילברברג מציינת כי "השיטה הזו פוגעת קשות בחיבור העובדים לארגון, ולכן ההשפעות שלה עליו קשות יותר וארוכות טווח". כך, מה שמעניק לחברה שליטה ביום הפיטורים, עלול לערער את תחושת השייכות של העובדים הרבה אחרי שהמפוטרים אספו את מיטלטליהם והלכו הביתה.