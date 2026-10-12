מיקרוסופט מבצעת שינוי ארגוני גלובלי המשפיע גם על פעילותה בישראל. במסגרת המהלך צפויים שינויים בקבוצת קופיילוט סטודיו (Copilot Studio) בישראל, המונה עשרות עובדים. לפי גורמים, מרבית עובדי הקבוצה צפויים להישאר בחברה ולעבור לתפקידים אחרים, בעוד שמספר עובדים צפויים לסיים את העסקתם.

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קבוצת קופיילוט סטודיו עוסקת בפיתוח פלטפורמה המאפשרת לארגונים ליצור ולהפעיל סוכני בינה מלאכותית, המסוגלים לבצע משימות ותהליכים עסקיים באופן אוטומטי. זהו אחד התחומים שבהם משקיעה מיקרוסופט במסגרת הרחבת פעילותה בתחום הבינה המלאכותית. המהלך הנוכחי מתבצע כחלק מהשינויים הארגוניים שמבצעת החברה ברחבי העולם.

ממיקרוסופט נמסר בתגובה: "אנחנו ממשיכים לבחון את פעילות החברה ואת המבנה הארגוני שלה, במטרה להתאים אותם לצרכים ולאתגרים המשתנים. התהליך הזה כולל שינויים במבנה הצוותים, ובמקרים מסוימים גם החלטות קשות שמשפיעות באופן ישיר על עובדים בחברה. אנחנו מודעים למשמעות האישית של השינויים האלה, ונעשה כל שביכולתנו כדי ללוות את העובדים שיושפעו מהם בתקופה הזו ברגישות, בכבוד ובתמיכה".