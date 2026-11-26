מוקדם יותר השנה נפגש בכיר בפנטגון עם ספק הנמצא הרחק במורד שרשרת האספקה של אחת מיצרניות הטילים המובילות בארה"ב, לשיחה דחופה. הנושא: בד ריון.

לא מדובר בבד הקליל שממנו עשויה חולצת ההוואי האהובה עליכם. הפנטגון התעניין בגרסה שעברה תהליך פחמון, המסוגלת לעמוד בטמפרטורות של אלפי מעלות. חומר זה חיוני לייצור טילי היירוט המתקדמים של מערכת פטריוט, המבוקשים ברחבי העולם לצורכי הגנה מפני טילים.

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רק מוצר ריון אחד מסוג זה מאושר לשימוש בטילי הפטריוט המתקדמים ביותר, והוא מגיע ממפעל בקנזס של ספקית יחידה - חברת פארק אירוספייס (Park Aerospace). נוכח הידלדלות מלאי טילי הפטריוט, הבכיר בפנטגון לחץ על החברה להגדיל את אספקת בד הריון, כדי לסייע בהגברת קצב ייצור הטילים. אלא שעד מהרה התברר כי ידיה של החברה כבולות.

מקור הבעיה לא היה בקנזס, אלא אלפי קילומטרים משם, מעבר לאוקיינוס האטלנטי, סמוך לכרמים של חבל בורדו שבצרפת. אריאן גרופ (ArianeGroup), ספקית של פארק אירוספייס ויצרנית רקטות חלל וטילים בליסטיים, מייצרת שם את בד הריון המפוחמן, ושולחת אותו לחברת פארק להמשך עיבוד. אריאן גרופ הבהירה כי היקף האספקה מוגבל.

נשיא צרפת מקרון ונשיא גרמניה שטיינמאייר בביקור במפעל אריאן גרופ. היצרנית היחידה / צילום: Reuters, Philippe Lopez

הפנטגון אינו מהסס להפעיל לחץ כדי להשיג את מבוקשו, אך מנכ"ל פארק, בריאן שור, משוכנע שגישה כזו לא תעבוד מול אריאן.

"זו חברה צרפתית", אמר שור בריאיון. "אי אפשר לכופף אותם באמצעות איומים. הם פשוט יפסיקו לשתף איתכם פעולה".

הקושי להשיג כמות מספקת של בד ריון לייצור טילי פטריוט ממחיש את האתגרים העומדים בפני ארה"ב בניסיונה להגדיל במהירות את ייצור התחמושת החיונית. שרשראות האספקה רצופות צווארי בקבוק, ולעיתים די ברכיב אחד או שניים, שמיוצרים על ידי ספקים הנמצאים כמה דרגות במורד שרשרת האספקה, כדי לשבש את התהליך כולו. במקרים רבים, רכיבים אלה מגיעים מחו"ל דרך רשתות מורכבות של חברות, ואין להם חלופות זמינות בארה"ב, אם בכלל.

שיקום התשתית התעשייתית השברירית הזאת, והגדלת הייצור להיקפים חסרי תקדים - הם אתגר עצום. מאות קבלני משנה נדרשים להגדיל את תפוקתם במקביל, ובמקרים רבים להרחיב מפעלים קיימים, או להקים מפעלים חדשים מאפס. התהליך של איתור חומרים חלופיים, וביצוע סדרות של בדיקות, כדי לוודא שאותם חומרים עומדים בדרישות דיוק מחמירות במיוחד, עשוי להיות ממושך ויקר.

מיירט מדגם PAC-3 MSE. מלאי הטילים הצטמצם ב-65% אחרי המלחמה באיראן / צילום: לוקהיד מרטין

לדברי בכיר בתעשייה הביטחונית, כדי שחברות יוכלו להגדיל את הייצור במהירות כבר היום, היה עליהן להתחיל ליישם תוכנית חדשה לייצור תחמושת לפני חמש שנים לפחות. בכיר אחר השווה את המאמץ הנוכחי לניסיון לדחוף כדורסל דרך צינור גינה.

הדיאטה של קלינטון

הצינור היה רחב יותר בעבר. לאחר קריסת ברית המועצות ביקשו קובעי המדיניות בארה"ב ליהנות מ"דיבידנד השלום". בפגישה שנערכה בשנת 1993, וזכתה בחוגי הביטחון הלאומי לכינוי "הסעודה האחרונה", הודיעו בכירים בממשל קלינטון לראשי התעשייה על תוכניותיהם לקצץ בחדות את ההוצאות הצבאיות. במהלך 25 השנים הבאות עברו חברות התעופה, החלל והביטחון המובילות בארה"ב תהליך של מיזוגים, ומספר הקבלניות הראשיות הצטמצם מ־51 לחמש בלבד.

רשתות הספקים הענפות של אותן חברות הצטמצמו גם הן, לאחר שיצרנים מתמחים ובתי מלאכה לעיבוד שבבי הפסיקו לעבוד עבור התעשייה הביטחונית, או נסגרו לחלוטין. המגמה החריפה בעקבות העברתן לחו"ל של פעילויות ייצור רבות, מעיבוד מינרלים וערבוב כימיקלים ועד לייצור כבלים, ציפויים, מארזים ושבבים. עובדים בעלי מיומנויות ייחודיות בארה"ב איבדו את משרותיהם, ועימן אבד ידע מקצועי שנצבר במשך עשרות שנים.

בעשור שקדם לפרסום דוח של הפנטגון בנושא בשנת 2022, מספר העסקים הקטנים הפועלים בתעשייה הביטחונית בארה"ב הצטמצם ב־40%.

נתונים מחודש מרץ של חברת התוכנה הביטחונית Air מראים עד כמה תוכניות בעלות חשיבות מכרעת לייצור טילים נשענות ברובן על אותה קבוצת ספקים. יותר מ־70% מהספקים בדרג השני של טילי הפטריוט מהדור החדש, PAC-3, מספקים רכיבים גם למערכת היירוט THAAD, שארה"ב השתמשה בטילי היירוט שלה ומעוניינת לרכוש עוד רבים מהם. החפיפה בין הספקים גדולה אף יותר בדרג השלישי.

המשמעות היא שדי בכשל אצל ספק אחד, בין שבשל אסון טבע, ובין שבגלל שביתת עובדים או פשיטת רגל, עלול לגרור שיבושים בייצור של כמה סוגי נשק.

הפנטגון פועל במרץ כדי להפוך את מגמת הצמצום שנמשכה עשרות שנים. הוא חתם על הסכם לשבע שנים עם לוקהיד מרטין, המייצרת את טילי הפטריוט המתקדמים ביותר, ועל הסכם נוסף עם L3Harris, המספקת את המנועים הרקטיים המונעים בדלק מוצק עבור טילים אלה - במטרה להאיץ את הייצור. הפנטגון גם פונה ישירות לספקים בדרג השלישי והרביעי בשרשרת האספקה, בניסיון לצמצם צווארי בקבוק שאינם גלויים לעין.

משגר פטריוט באוקראינה. המחסור בטילים אחרי איראן הותיר אותה חשופה / צילום: Reuters, Valentyn Ogirenko

בהודעה מטעם הפנטגון נמסר, כי הוא "פועל ללא הרף לחיזוק עמידותן של שרשראות האספקה ולאישור ספקים חדשים". חברת L3Harris מסרה, כי היא בטוחה שתוכל "להבטיח את זמינות החומרים הדרושים לייצור בכמויות הנדרשות, לפחות עד תום הסכם המסגרת שלנו לשבע שנים". החברה הוסיפה כי היא מתקדמת כמתוכנן לקראת אישור ספק נוסף של בד ריון, אך לא ציינה כמה זמן יידרש לכך.

ארה"ב זקוקה בדחיפות לטילי יירוט, לא רק עבור כוחותיה המזוינים אלא גם עבור שורה של בעלות ברית, בהן אוקראינה. החשש מהמחסור בטילי פטריוט הפך כה בולט, עד שמנכ"ל פארק אירוספייס, בריאן שור, נשאל עליו אפילו בביקורים אצל הרופא.

שור סיפר כי באחד מביקוריו האחרונים במרפאה, שאל אותו הרופא "כמה טילים עוד נשארו להם, בריאן? כי שמעתי כל מיני דברים".

טיל PAC-3 הוא טיל יירוט הפועל בשיטת פגיעה ישירה (Hit-to-Kill), כלומר מתנגש במטרה המתקרבת, למשל טיל בליסטי, ומשמיד אותה. לפי הערכות המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS), מכון מחקר בוושינגטון הבירה, עד סוף יולי הצטמצם מלאי הטילים הזה של ארה"ב ב־65%, לעומת רמתו לפני פרוץ המלחמה באיראן בפברואר - לאחר שארה"ב השתמשה בקצב מהיר בטילים מהמלאי, שהיה מוגבל ממילא.

מחירו של כל טיל יירוט מהדגם החדיש ביותר, PAC-3 MSE, עומד על כ־4 מיליון דולר, וייצורו נמשך כשנתיים ודורש מאות רבות של רכיבים.

אף שלוקהיד מרטין מייצרת את טיל היירוט, היא מסתמכת על בואינג לאספקת ראשי הביות, המותקנים בחזית כל טיל ומסייעים לו להתביית על טילים מתקרבים. המנוע הרקטי הדו-פעימתי של L3Harris, המונע בדלק מוצק, מגדיל את טווח הטיל. לייצור הטיל נדרשים גם חומרי נפץ וחומרים אנרגטיים אחרים, רכיבים אלקטרוניים, חלקי יציקה, חומרי מוצא כימיים, מנועי דחף זעירים ובקרי תנועה, לצד מגוון עצום של רכיבים וחומרים נוספים - שלכל אחד מהם שרשרת אספקה משלו.

הבד של הסוודרים הדליקים

בד הריון המשמש בטילי PAC-3 MSE מתחיל את דרכו כסיבי חוט במפעל בצ'כיה, הנמצא בבעלות תאגיד כימיקלים שמרכזו בתאילנד. משם החוטים מועברים לצרפת, שם אורגים אותם ליצירת בד. חברת אריאן גרופ, מיזם משותף של ענקיות התעופה והחלל האירופיות איירבוס וספראן, מעבירה את הבד תהליך פחמון במתקן שלה סמוך לבורדו.

לאחר מכן אריאן מוכרת את גלילי הבד המושחר, המכונים Raycarb, לפארק אירוספייס, המפיצה הבלעדית שלה בצפון אמריקה. במתקן, בעל טמפרטורה מבוקרת בניוטון שבקנזס, מצפה פארק את הבד בשרף שפותח במיוחד למטרה זו, ושולחת אותו ל־L3Harris. שם מניחים את החומר בקפידה בשכבות בתוך נחירי הפליטה של המנועים הרקטיים המונעים בדלק מוצק, ומשם מועברים המנועים למפעל טילי הפטריוט של לוקהיד מרטין.

התהליך שונה מייצור מנוע של מכונית, שבו היצרן יכול לרכוש בוכנות מספק אחר אם המלאי אצל הספק הראשון אזל. אפילו פגם זעיר במבנה של מנוע רקטי המונע בדלק מוצק עלול לגרום לטיל פטריוט לסטות ממסלולו, ולכן כל רכיב חייב לעבור תהליך בדיקה קפדני לפני אישורו לשימוש.

"נדרשות בדיקות רבות", אומר שור. "אפשר להתקדם בתהליך במשך שנתיים, כשהכול נראה תקין, ואז להיכשל בבדיקה האחרונה ולגלות שצריך להתחיל הכול מחדש".

קשה להאמין שדווקא בד ריון יהפוך לצוואר בקבוק בייצור תחמושת. בצורתו המוברשת הוא דליק במיוחד. בשנות ה־50, למשל, סוודרים עשויים ריון, שהוצגו כעשויים מצמר, זכו לכינוי "סוודרי לפיד" בשל דליקותם, ועוררו בהלה בקרב הצרכנים וחקירה של נציבות הסחר הפדרלית בארה"ב (FTC).

בשנת 1958, חוקרים בחברת הכימיקלים האמריקאית יוניון קרבייד גילו כי כאשר אותו בד ריון מחומם באיטיות בתנאי ואקום, הוא הופך לסוג של סיבי פחמן המסוגלים לעמוד בטמפרטורות גבוהות במיוחד. כאשר מצפים בחומר זה את חלקו הפנימי של נחיר רקטי, נוצרת שכבת מגן המתכלה בהדרגה תוך כדי בעירה, ומגינה על המנוע מפני התכה בזמן שהדלק בוער בטמפרטורות העולות על 2,760 מעלות צלזיוס.

"הוא חזק מאוד ועמיד במיוחד לחום", אמר ויליאם קאוקלר, מהנדס תעופה וחלל באוניברסיטת אלבמה בהאנטסוויל. "אפשר להעביר דרכו גם את הדלקים עתירי האנרגיה ביותר".

ייצור ריון המתאים לשימוש ברקטות מורכב יותר מטוויית בד לבגדים. הסיבים חייבים להיות ארוכים ורציפים, ויש גם לשטוף מהם את הזיהומים, תהליך היוצר שפכים רעילים.

במשך רוב תקופת המלחמה הקרה, מפעל טקסטיל בפרונט רויאל שבווירג'יניה, על גדות נהר שננדואה, היה היצרן היחיד בצפון אמריקה של ריון לתעשיית התעופה והחלל. בשנות ה־80 המפעל נקלע לקשיים כלכליים, ונאס"א ומשרד ההגנה האמריקאי הקצו יחד 38 מיליון דולר כדי לסייע לו להמשיך לפעול. ואולם, בשנת 1989 הורו רשויות המדינה על סגירתו, בשל הזרמת כימיקלים מסוכנים לנהר.

את החלל שנוצר מילאה חברת נורת' אמריקן ריון (North American Rayon Corp), שייצרה ריון המתאים לשימוש ברקטות במפעל באליזבתטון שבטנסי. אלא שגם היא החלה להיקלע לקשיים כלכליים באמצע שנות ה־90. נאס"א והפנטגון אגרו מלאי של ריון מתוצרת החברה, עד שזו הפסיקה בהדרגה את הייצור בשנת 1998.

הקשר הצרפתי והנוסחה הישנה

באמצע שנות ה־2000, כשהמלאי הלך והצטמצם ולא נותרו חלופות משמעותיות בארה"ב, הפנטגון נאלץ לחפש מקורות אספקה חדשים בחו"ל.

אחת האפשרויות המבטיחות הייתה חברת סנקמה פרופולסיון סוליד (Snecma Propulsion Solide), יצרנית צרפתית של מנועים לתעשיית התעופה והחלל, שערכה ניסויים בחומרי מגן מתכלים העשויים מסיבי ריון בעלי חוזק מתיחה גבוה, המשמשים בצמיגי מכוניות. נאס"א בחנה בעבר ריון המשמש לחיזוק צמיגים, ומצאה כי אינו חזק דיו, אך סנקמה פיתחה תהליך עיבוד ייחודי שפתר את הבעיה.

בבדיקות נמצא כי המוצר של סנקמה, C2, השתווה בביצועיו לריון מתוצרת NARC, ואף עלה עליו. חשובה אף יותר אולי הייתה העובדה שהביקוש באירופה לצמיגי מכוניות בעלי ביצועים גבוהים הבטיח לחברה אספקה סדירה של הסיבים.

בשנת 2005 שיתפה סנקמה פעולה עם חברת חומרים אמריקאית, שלימים מוזגה לתוך פארק אירוספייס, כדי לקבל אישור לשימוש בגרסה של C2 המצופה בשרף בנחירי המנועים הרקטיים של טילי פטריוט. בהמשך הפכה סנקמה לחלק מאריאן גרופ.

בעיית הריון לא התעוררה מחדש במשך שנים רבות. ואז, בשנת 2022, רוסיה פלשה לאוקראינה. מטחי התקיפות הרוסיות הובילו את קייב לבקש מארה"ב סוללת טילי פטריוט. המערכת הוכיחה במהירות את יעילותה נגד טילים בליסטיים רוסיים ונגד טילים היפרסוניים בעלי יכולת תמרון גבוהה יותר.

כמה גורמים בפנטגון צפו את הבעיה. מתכנני הרכש הביטחוני בארה"ב קבעו במשך שנים כמה טילים מכל סוג לרכוש מדי שנה, על סמך נוסחה שהתבססה על הערכות לגבי היקף העימותים הצפוי בעולם לאחר המלחמה הקרה. אלא שהערכות אלה הלכו ואיבדו מתוקפן.

התרחיש המדאיג ביותר היה האפשרות למלחמות ממושכות או לעימותים בכמה חזיתות, בין יריבות המצוידות היטב בנשק, למשל בין ארה"ב וסין.

ההתמודדות עם המציאות החדשה חייבה לזנוח את החישובים הישנים ולערוך שינוי יסודי במערכת רכש הנשק המסורבלת. בהתחלה, ענקיות התעשייה הביטחונית האמריקאית הסתייגו מכך. בעשורים הקודמים הממשלה הגדילה את ההזמנות בחדות בתקופות של עימותים צבאיים, רק כדי לצמצם אותן באופן משמעותי לאחר מכן.

כדי להוכיח את מחויבותו, החל הפנטגון לחתום על חוזים רב-שנתיים. במסגרת זו העניק ללוקהיד מרטין חוזה להגדלת הייצור של טילי PAC-3 MSE ביותר מפי שלושה, לכ־2,000 טילים בשנה עד סוף שנת 2030. אלא שבזמן שההזמנות החדשות התגבשו, המלחמה באיראן דלדלה את המלאים, והגבירה את הדחיפות לחדש אותם. המחסור בטילי יירוט הותיר את אוקראינה חשופה.

"סדר עולמי חדש בביקוש"

60 יחידות מיזוג אוויר פועלות ללא הפסקה על גגות מתחם המפעלים של פארק אירוספייס בדרום מרכז קנזס, ושומרות על טמפרטורה של פחות מ־27 מעלות צלזיוס ועל לחות של פחות מ־20% בתוך המבנים, גם כשבחוץ הטמפרטורות עשויות להגיע בקיץ ליותר מ־38 מעלות צלזיוס.

גלילי Raycarb שחורים ומבריקים מתוצרת אריאן מונחים בפינת המחסן, ומדי פעם נפלטים מהם ענני פחמן קטנים. כשמגיע תורם לעיבוד, טובלים אותם בשרף פנולי, מעבירים אותם תהליך הקשיה במתקן באורך כ־12 מטר המכונה "treater", המשלב תנורים ומערכות קירור ונבנה במיוחד למטרה זו, ואז מגלגלים אותם מחדש ושולחים ל־L3Harris.

פארק חשה היטב את המעבר למה שהיא מכנה "סדר עולמי חדש" של ביקוש, שאותו היא מתארת כ"קדחתני ותזזיתי". "בכל שנות פעילותנו מעולם לא ראינו דבר כזה", מסרה החברה במצגת למשקיעים ביולי. בשיחות תכופות עם L3Harris, שור מעלה רעיונות לצמצום הפער בין ההיצע לביקוש.

"אנחנו רואים את המספרים האלה כל הזמן", אמר שור. "אלה לא מספרים טובים".

פארק פעלה להגדלת האספקה, ובשלב הראשון העבירה מקדמה של 5 מיליון דולר כדי לסייע במימון קו ייצור חדש במפעל של אריאן בצרפת. הקו צפוי להתחיל לייצר ריון בשנת 2028, אך תפוקתו לא תספיק כדי לענות על הביקוש בארה"ב. לדברי שור, לאחר שיחות ממושכות חתמה אריאן גם על הסכם ראשוני להקמת מפעל בארה"ב, ופארק התחייבה להעביר מקדמה של 25 מיליון דולר למימון הפרויקט.

אם הכול יתנהל כמתוכנן, המפעל ייפתח בסביבות שנת 2030. "הבעיה הגדולה היא שאף אחד לא רוצה לחכות שלוש שנים וחצי", אמר שור.

במהלך השנה ארגן שור שיחה בין בכירים בפנטגון למנהלים באריאן, שהסכימו להשתתף בה בחוסר רצון לאחר כמה פניות. בכיר בפנטגון לחץ על המנהלים להגדיל את האספקה ולהקדים את לוח הזמנים להקמת המפעל. לדברי שור, שעודכן בתוכן השיחה, הם השיבו שאין ביכולתם לעשות הרבה מעבר לכך.

כדי להגדיל את האספקה לארה"ב, אריאן תיאלץ לצמצם את הכמויות שהיא מקצה ללקוחות מרכזיים בצרפת, בהם הצבא הצרפתי.

אריאן לא השיבה לשאלות ספציפיות שהופנו אליה לצורך הכתבה. החברה מסרה כי היא מוכנה להרחיב את כושר הייצור שלה, לרבות האפשרות להקים מתקני ייצור מחוץ למדינות הפעילות המרכזיות שלה, צרפת וגרמניה.

כשהטילים תלויים בהוט קוטור

לתעשייה הביטחונית האמריקאית יש מקור משמעותי נוסף לריון, גם הוא באירופה: חברת אנקה (Enka), שנמצאת באוברנבורג שבגרמניה. אלא שבד הריון שלה אינו מאושר לשימוש בטילי PAC-3 MSE, והחברה עצמה נמצאת בקשיים. עיקר פעילותה של אנקה הוא אספקת ריון לחליפות גברים ולבגדי אופנה עילית לנשים, תחום שספג פגיעה קשה לאחר שמגפת הקורונה הביאה להתרחבות העבודה מהבית.

ב־9 בינואר אשתקד התקשרו מנהלי אנקה ליבואנית הבלעדית שלה בארה"ב, ICF Mercantile מניו ג'רזי, והודיעו כי הם מתכננים להפסיק את הייצור. "מבחינתי, זה יום שייזכר לדיראון עולם", אמר מנכ"ל ICF, דייב רונר.

רונר סיפר כי בשבוע שלאחר מכן עלה על מטוס לאירופה כדי למצוא פתרון. בסופו של דבר קבלניות ביטחוניות אמריקאיות והפנטגון התחייבו לרכוש מאנקה כמות מספקת של ריון שתצדיק את המשך פעילות המפעל שלה. הפנטגון התחייב לרכוש יותר מ־213 טונות של הבד במשך שנתיים.

הרכישה הגדולה דחתה את סגירת המפעל של אנקה בגרמניה, אך לא לזמן רב, לדברי רונר.

"אם אתם צריכים עוד, אתם חייבים להודיע לי מוקדם ככל האפשר", סיפר כי אמר לגורמים שונים המעוניינים בריון. "במצב הנוכחי, הפעילות צפויה להסתיים בשלב כלשהו בשנת 2028".

במקביל, גורמים במערכת הביטחון מעודדים ייצור מקומי של ריון לתעשיית התעופה והחלל, שיעמוד בתקנים סביבתיים. רונר וויליאם קאוקלר, מהנדס תעופה וחלל באוניברסיטת אלבמה, מסרו כי הם פועלים לפיתוח חלופות ידידותיות לסביבה, אך מאמציהם עדיין נמצאים בשלבים ראשוניים.

על רקע הגידול בביקוש בשוק הביטחוני, פארק מהמרת בגדול על תחום הטילים. אף שבמפעל שלה בקנזס יש כושר ייצור פנוי, החברה מתכננת להקים מפעל חדש באוקלהומה בהשקעה של 65 מיליון דולר.

לדברי שור, החברה גם משתפת פעולה עם L3Harris בבחינת ריון מתוצרת אנקה וממקורות נוספים, שעשויים לשמש פתרונות זמניים לייצור טילי PAC-3 MSE עד לפתיחת המפעל של אריאן בארה"ב. החומרים המועמדים עוברים סדרות של בדיקות, אך אף אחד מהם עדיין לא קיבל אישור סופי. "גם עם הפתרונות הזמניים האלה", אמר שור, "זה יהיה אתגר".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. קישור לכתבה המקורית