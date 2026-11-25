האחים ליאור ועידו סוסן משתפים פעולה במיזם חדש בתחום תשתיות הבינה המלאכותית. חברת מארלו (Marlowe AI), שפעלה בחודשים האחרונים מתחת לרדאר, יצאה השבוע לראשונה לאור והודיעה כי גייסה 277 מיליון דולר בסבב סיד, סכום חריג לחברה שנמצאת בתחילת דרכה. לפי דיווח בבלומברג, הגיוס משקף לחברה שווי של 1.15 מיליארד דולר, כחצי שנה בלבד לאחר הקמתה.

● חייל, יזם ומיליארדר: האם למדינה מגיע חלק מהאקזיט של דקארט?

● המניה קפצה, הדירקטוריון נכנע - אבל הסיפור המשפטי רק מתחיל

את סבב הגיוס האחרון של החברה שהוקמה במאי השנה, הובילה קרן ההון סיכון אקסל (Accel), לאחר שסבב ראשוני הובל בידי קרן אקליפס (Eclipse) של ליאור סוסן. בין המשקיעים בחברה נמנים גם הקרנות בסמר, אלטימטר, ואלור ופיטנגו הישראלית. לצד אלו השקיעו בחברה שורה של בכירים בתעשיית הטכנולוגיה, בהם מייסד וויז אסף רפפורט, מנכ"ל פאלו אלטו נטוורקס ניקש ארורה, מנכ"ל אובר דארה חוסרושאהי ומנכ"לי בוקס ודרופבוקס.

את מארלו הקימו במאי האחרון דן לואיס וקוטה סריניוואסן, שני בכירים לשעבר במיקרוסופט, בשיתוף האחים סוסן וחוקר הבינה המלאכותית מאוניברסיטת סטנפורד כריס רה. ליאור סוסן, מייסד ומנכ"ל קרן אקליפס, משמש יו"ר פעיל של החברה, ואילו אחיו עידו סוסן, מייסד ומנכ"ל חברת תשתיות התקשורת הישראלית דרייבנטס (DriveNets), משמש חבר דירקטוריון המעורב בפעילותה.

לואיס, המשמש מנכ"ל מארלו, עמד בעבר בראש הפעילות האחראית על Copilot Studio, הפלטפורמה של מיקרוסופט לפיתוח סוכני בינה מלאכותית. סריניוואסן, המשמש סמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה, הוביל את תחום תשתיות הבינה המלאכותית בענקית התוכנה. החברה פועלת ממשרדיה במדינת וושינגטון ובקליפורניה ומעסיקה כיום קרוב ל-30 עובדים.

ההימור על השלב הבא של מהפכת הבינה המלאכותית

מארלו מבקשת לנצל את אחד השינויים המרכזיים שמתרחשים כיום בתעשיית הבינה המלאכותית. בעוד שבשנים הראשונות של המהפכה הופנו השקעות עצומות לתשתיות מחשוב שנועדו לאמן מודלים, השימוש הגובר בכלי בינה מלאכותית מייצר ביקוש הולך וגדל לכוח מחשוב שנועד להריץ אותם, תהליך המכונה Inference.

למעשה, בכל פעם שמשתמש שולח שאלה לצ’אטבוט ומבקש מסוכן בינה מלאכותית לכתוב קוד או לנתח מסמך, נדרשים משאבי מחשוב כדי לבצע את המשימה. אלא שלא כל המשימות הללו מחייבות שימוש באותם שבבים או באותה תשתית מחשוב.

מארלו מתכננת להקים חוות שרתים שבהן סוגי השבבים, מערכות התקשורת והתוכנה יותאמו מראש לסוגי המשימות שהן נועדו לבצע. לדברי מייסדי החברה, התאמה כזו עשויה לשפר את תפוקת המחשוב ביחס לצריכת החשמל ולעלות ההפעלה פי שניים עד שלושה בהשוואה לתשתיות המקובלות כיום. בשלב זה מדובר בהערכה של החברה.

חוות השרתים הראשונות יפעלו ללא שבבי אנבידיה

אחד ההיבטים הבולטים בתוכנית של מארלו הוא הניסיון להפחית את התלות באנבידיה , ששבביה עומדים בבסיס חלק ניכר מתשתיות הבינה המלאכותית בעולם. החברה אינה מפתחת שבבים בעצמה, אלא מבקשת להציע ללקוחותיה כוח מחשוב המבוסס על שבבים של יצרניות שונות, תוך התאמתם למשימות הספציפיות של הלקוחות.

חוות השרתים הראשונה של מארלו צפויה להתחיל לפעול כבר בחודש הבא ותתבסס על שבבים של Etched, סטארט-אפ אמריקאי המפתח שבבים ייעודיים להרצת מודלים של בינה מלאכותית, ושוויו הוערך באוגוסט האחרון ב-21 מיליארד דולר.

חוות השרתים השנייה, שצפויה להתחיל לפעול ברבעון השני של 2027, תתבסס על מערכות המחשוב החדשות של AMD , המתחרה באנבידיה. החברה אינה פוסלת שימוש בשבבי אנבידיה בהמשך.

לפי אתר הטכנולוגיה האמריקאי GeekWire, מארלו חתמה גם על מכתב כוונות להקמת חוות שרתים שלישית, וכן על הסכמים עם שלושה לקוחות, ששמותיהם טרם נחשפו. כל אחת מחוות השרתים המתוכננות צפויה להיות בהספק של עשרות מגה-ואט. כספי הגיוס ישמשו בעיקר לרכישת שבבים וציוד תקשורת ולהרחבת צוותי ההנדסה של החברה.