יועץ ההשקעות ליאור וידר (50) כותב ומשתף תובנות בפורומים כלכליים כבר 25 שנה. בשנת 2005 הקים את הפורטל הפיננסי "ספונסר", וניהל אותו במשך 15 שנה. וידר ניהל השקעות ב"אילנות דיסקונט", עבד בבית ההשקעות "אפסילון", שימש כמנהל השקעות בכיר בבתי ההשקעות פורטה ופינסה ולפני כשנה, יצא לדרך עצמאית כיועץ השקעות ואנליסט. הוא הקים את שירות המידע והייעוץ "מכפיל רווח", בו מנויים מאות מנהלי השקעות ויועצים ומשקיעים פרטיים עצמאיים, וכותב טור "ניתוח חברה" בגלובס. בין לבין הוא משחק פינג פונג תחרותי ארבע פעמים בשבוע.

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"לא צריך למהר לתפוס סכין נופלת"

בסוף השבוע האחרון, נרשמה בוול סטריט מפולת של ממש. מדד S&P 500 כבר רחוק ב־12% מהשיא והנאסד"ק בכמעט 20%, בעיקר על רקע המשך הקריסה במניית אנבידיה, שכבר איבדה קרוב ל־50% מהשיא, בעקבות שערוריות הרומנים של המנכ"ל והעברת השבבים לסין, בניגוד למגבלות הייצוא. גם בת"א המדדים הגדולים רושמים מספר חודשים שליליים כשהמדדים ת"א 125 ות"א 90 כבר רחוקים בכ־20% מהשיאים שלהם, ומניות הנדל"ן צללו בכ־30%.

וידר מסביר כי טריגר אחד לירידות הוא פשוט "המהלכים החזקים במדדים בשנתיים האחרונות, שלאחריהן מרווח הטעות של המשקיעים הצטמצם". למרות הירידות וידר מציע "לא להיכנס לפאניקה. ההזדמנויות מתחילות להתהוות ממש עכשיו לנגד עינינו. לא צריך למהר ולנסות לתפוס סכין נופלת, כי הירידות בהחלט עלולות להימשך בטווח הקצר, התנודתיות תגבר, ומצד שני עוד יהיו גם ימים של עליות שערים חדות שיגרמו לכולם לחשוב שהסערה חלפה, גם כשזה לא בהכרח המצב". הוא מציע "לא לנסות לתזמן את השוק ולא לברוח החוצה כשהירידות מגיעות. מי שנשאר בפנים ומצליח לחשוב הפוך מהעדר בזמן שכולם מפחדים, הוא זה שקוצר את הפירות כשהמגמה מתהפכת".

"לשוק האמריקאי יש עוד מקום לרדת"

בשאלה איזה שוק מעניין יותר, וול סטריט או תל אביב, לוידר יש תשובה ברורה: "לשוק האמריקאי יש עוד מקום לרדת. מנגד, בשוק המקומי אני כבר מזהה הזדמנויות מעניינות בלא מעט מניות שירדו בעשרות אחוזים ונסחרות כיום בתמחורים נוחים מאוד. אם המגמה השלילית תימשך, הדרך הנכונה להגדיל חשיפה היא באמצעות בחירה סלקטיבית של מניות ספציפיות, ולא דרך מדדי המניות הרחבים שכוללים הכל מכל".

מבחינת השוק המקומי, הוא מעריך כי צפוי "פוטנציאל התאוששות משמעותי", אך מוסיף שהעננה הגדולה ביותר היא המערכת הפוליטית, "שתקבע את עוצמת העליות בחודשים הקרובים. יש הבדל דרמטי בהשפעה על השווקים בין תרחיש שבו מצליחים להקים ממשלה רחבה ויציבה, כמו ממשלת אחדות שתוכל להעביר תקציב אחראי, להוריד את פרמיית הסיכון של ישראל ולתמוך בייסוף השקל ובהורדת ריבית, מה שיתן דחיפה אדירה לבורסה המקומית - לבין מצב שבו מוקמת ממשלת מיעוט צרה ומתנדנדת. התרחיש הפחות רצוי כרגע הוא כישלון בהרכבת ממשלה והליכה לבחירות חוזרות".

בעקבות העדפתו לישראל, למשקיע סולידי וידר מציע להקצות 15% מהתיק למניות בת"א ו־10% למניות בארה"ב. עוד הוא מקצה 35% לאג"ח ממשלת ישראל במח"מ בינוני של כ־4 עד 5 שנים, 20% לאג"ח קונצרניות בדירוגים גבוהים (AA ומעלה) בישראל ו־10% בצורה דומה בארה"ב. את 10% הנותרים הוא משאיר במזומן או בקרן כספית לניצול הזדמנויות. "התשואות הגלומות באג"ח כיום מספקות עוגן תשואה שוטף ונאה מאוד, עם פוטנציאל לרווחי הון כשהריבית תחזור לרדת".

למשקיע אגרסיבי וידר מציע חשיפה של 35% למניות בישראל ו־30% למניות בארה"ב. הוא מקצה 15% לאג"ח קונצרניות בישראל בדירוג A ומעלה, 10% לאג"ח קונצרניות של חברות טכנולוגיה ופיננסים גדולות בחו"ל בתשואה דולרית של 5%־6%, עוד 5% הוא מקצה לאג"ח ממשלת ישראל ו־5% שומר במזומן לניצול הזדמנויות.

הסקטורים המועדפים: בנקים, אנרגיה ופארמה

כשאנחנו מבקשים התייחסות לתחומים ספציפיים מועדפים, וידר בוחר קודם כל בבנקים בישראל ש"נמצאים בנקודה מעניינת מאוד. הדוחות החלשים יותר כבר מאחוריהם, הם נסחרים בתמחורים נוחים ומחלקים דיבידנדים יפים. בשנה הקרובה תהיה צמיחה דו־ספרתית בביקוש לאשראי במשק, המשך תהליכי התייעלות והיעדר של המס המיוחד, וכן מנוף פיננסי מצמיחת הנכסים המנוהלים בשוק הפנסיוני ארוך הטווח. אם תקום ממשלה יציבה, הבנקים יהיו הראשונים להגיב לכך בחיוב".

עוד הוא מציין לחיוב את תחומי האנרגיה, החשמל והגז: "הקמת חוות השרתים (Data Centers) לתמיכה ב־AI מייצרת מחסור עולמי בחשמל, והאנרגיה הירוקה עם פתרונות האגירה הן הפתרון המיידי לכך בטווח הקצר.

"לצד זאת, אני חיובי גם על מניות הגז המקומיות שנהנות מביקושים יציבים ומהתרחבות מאגר לוויתן, על בתי הזיקוק שנהנים ממרווחי זיקוק גבוהים וממחסור עולמי בתזקיקים, וכן על שירותי מחשוב ו־IT בארץ שנהנים מביקושי ה־AI והסייבר, ועל סקטור הפארמה והבריאות בחו"ל שנהנה מצמיחה במעבר לביוסימילר ופיתוח חיסונים אונקולוגיים".

אם יש תחום אחד שעליו וידר אופטימי במיוחד הוא מניות השבבים המקומיות, טאואר , נובה וקמטק , שם הוא צופה אפסייד של 50%. "מניות השבבים המקומיות נסחרות כבר תקופה במומנטום שלילי, שהחריף בסוף השבוע האחרון ומחק למעשה את כל העליות המרשימות שצברו עד אמצע השנה. טאואר בולטת במיוחד היא נסחרת כעת במחיר נמוך בכ־65% מהשיא האחרון, בעיקר על רקע הסנטימנט השלילי בשוק. למרות הטלטלה, התמונה הגדולה לא השתנתה: השבבים נותרו אבן היסוד של מהפכת הבינה המלאכותית והחברות הישראליות מחזיקות בטכנולוגיות קריטיות בשרשרת האספקה הגלובלית וצפויות להמשיך וליהנות מביקושים חזקים לטווח הארוך.

סקטורים מומלצים בארץ

בנקים

אנרגיה, חשמל וגז

שבבים - טאואר, נובה, קמטק בחו"ל

בריאות ופארמה

"רמות התמחור הנוכחיות מחזירות את טאואר, נובה וקמטק לנקודת עניין אטרקטיבית להשקעה, כשהן נסחרות במכפיל נמוך מאוד יחסית... עם זאת, חשוב לקחת בחשבון שבטווח הקצר מאוד המומנטום השלילי עלול להימשך ולכן כדאי להגדיל את החשיפה בצורה הדרגתית".

מנגד, וידר מציע להתרחק מסקטור הנדל"ן למגורים שכן "המניות מתומחרות באופן מלא, ביחס למציאות בשטח. כמעט שאין עסקאות מכירה, וכשיש עסקאות הן נעשות במבצעי מימון עמוקים. מחירי המכירה בירידה, עלויות הבנייה בעלייה, המאזנים של הקבלנים הממונפים הולכים ונחלשים. דוחות האפס של חלק מהחברות נראים מנותקים מהשטח וייאלצו לעבור התאמות. אין שום הצדקה לכך שחברות יזמיות ימשיכו להיסחר מעל ההון העצמי שלהן".

*** ליאור וידר כותב טור קבוע בגלובס. אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו