הירידות החדות בוול סטריט בסוף השבוע לא הפתיעו את ליאור יוחפז, מנהל ההשקעות הראשי במנורה מבטחים. לדבריו, "אנו בימים של מימושים, שהפעם הם קצת יותר אגרסיביים", והוא מדגיש כי "אנחנו לא שחקנים של היום־יום, מנהלים אצלנו 450 מיליארד שקל, ועסוקים במה שנכון לשנה או שנתיים קדימה.

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עם זאת הוא מציין כי "דפוס מפתיע שאני רואה בשבוע האחרון, והוא מטורף, זה שבתוך הנפילות השוק משתנה: בורח ממניות השבבים ופונה לאלה של מוצרי הצריכה הבסיסיים. נוצר מצב קצת הזוי שבו חברות כמו רשת המזון קוסטקו נסחרות במכפילי רווח של 30 עד 40, בזמן שאנבידיה נסחרת במכפיל 10. איך חברות סופרמרקטים יכולות לצמוח מספיק כדי להצדיק מכפיל 40? ועזוב את אנבידיה, גם חברות הזיכרון נסחרות במכפילים מאוד נמוכים. השוק איבד היגיון וזורק הכול".

לדבריו, "פעם תיקונים בבורסות לקחו חצי שנה או שנה. היום, במערכות אלקטרוניות, אם מישהו צריך לממש, זה קורה תוך דקה. תיקון הוא בסך הכול מניות שמחליפות ידיים, ומי שנכנס לשוק המניות צריך להכיר את זה. אם פעם מימוש כזה קרה אחת לחמש או עשר שנים, עכשיו הוא יקרה אחת לשנה וחצי-שנתיים. נפילות שפעם נפרסו על פני חודשיים-שלושה קורות היום ביומיים".

מה עומד מאחורי הירידות הנוכחיות?

"עדיין לא ברור לגמרי איך עושים ל־AI מוניטיזציה, כלומר איך מרוויחים מזה כסף, בדומה למה שקרה בשנת 2000 כשהאינטרנט נכנס ולא ידעו איך להרוויח ממנו. מצד שני, כולם מבינים שיש פה שינוי מבני אדיר, ושמי שלא יהיה בחזית של ה־AI עלול להיעלם, גם חברות כמו גוגל, אמזון ומיקרוסופט. הן ראו מה קרה לבלוקבאסטר ולקודאק שנעלמו. לכן ההשקעות אדירות".

"בקצה השרשרת יש את OpenAI, אנתרופיק, מיקרוסופט וגוגל. מאחוריהן יש תשתית ענקית של דאטה סנטרים, מאחוריה תשתית ענקית של שבבים ומאחוריה תשתית ענקית של חשמל. כשלמעלה לא יודעים לעשות מוניטיזציה, כל השרשרת מתערערת. לאט־לאט החלשים בשרשרת ייפלו והחזקים ישרדו. אני לא חושב שזו בועה, כי כולנו נשתמש ב-AI בעוד כמה שנים. יש פה גם לקיחת רווחים: המון משקיעים עשו אלפי אחוזים, וכשיש קצת רעש הם בורחים".

מה ההבדל המרכזי בין המצב הנוכחי בשווקים לימי בועת הדוט-קום בשנת 2000?

"חברות האינטרנט שניפחו את הבועה של שנת 2000 היו חברות חלום שלא הרוויחו. היום אנחנו מדברים על חברות ענק רווחיות ועתירות מזומנים. אלה חברות שאמנם משקיעות סכומי עתק ב־AI, אך יש להן ארגזים של כסף, ולא נראה לי שגוגל, מיקרוסופט או אמזון נמצאות על סף דיפולט. התמחור שלהן מחדש הוא בריא. לא הייתי מתרגש ובטח לא בורח עכשיו".

איך מאתרים הזדמנות

איך מאתרים את ההזדמנויות בשוק?

"בחברות הטכנולוגיה, ובהן חברות השבבים והדאטה סנטרים, צריך לבדוק את התמחור (בשוק) ולהבין את הרעיון של החברה. חלקן עדיין מפסידות, לחלק יש בסיס עסקי טוב ולחלק לא. אבל יש תמחורים מאוד זולים בחלקן. יש חברות צומחות עם צבר הזמנות מאוד חזק שנסחרות במכפילים חד־ספרתיים או דו־ספרתיים נמוכים, ואלה הזדמנויות היסטוריות, בתנאי שמבינים את המודל העסקי".

מה עם הבורסה בתל אביב?

"למי שמאוד מפחד מהשינויים הענקיים בארה"ב ולא רוצה להיות במשחק של 'אם צדקתי הרווחתי הרבה, אם טעיתי הפסדתי הרבה', הבורסה בישראל היא חלופה מעולה. הבסיס שלה הוא בנקים, ביטוח, צריכה ונדל"ן. הבורסה הישראלית לא יקרה: מי שקונה אותה מקבל תשואה פנימית של 10%-12% בשנה. הבנקים נסחרים במכפיל רווח של 9-10 ונראים די הגיוניים אחרי הדוחות הכספיים. אין שום סיבה שהבורסה תקפוץ ב־50%, אין פה את סיפורי החלום של השבבים שיש ב־s&p500 ובנאסד"ק. אבל אתה קונה את הכלכלה הישראלית, וזו כלכלה צומחת".