במובנים רבים השבוע החולף היה הגרוע מזה 6 שנים בשווקים. הנאסד״ק איבד 10% הירידה החדה ביותר שלו מאז 2020. מדד S&P 500 השלים שבעה ימי ירידות רצופים, הרצף הארוך ביותר מאז פברואר 2020. גם בתל אביב ננעל השבוע בירידות, עם נפילה של 4.4% בת״א־35.

שלושה אירועים יקבעו במידה רבה לאן ממשיכים מכאן:

1 יום שני: האם בנק ישראל יוריד את הריבית ל־3%?

המניות הדואליות יחזרו מניו יורק ביום שני בבוקר עם פער ארביטראז' שמשקף ירידה תיאורטית של כ־1.5% בת״א־35. אבל הנתון המשמעותי יפורסם בשעה 16.00 כאשר יפרסם בנק ישראל יודיע על הריבית החדשה. הירידה באינפלציה השנתית ל־1.1% אמורה להגדיל את הסיכוי להפחתה של רבע נקודת אחוז. מנגד, היחלשות השקל והמתיחות מול איראן מסבכות את ההחלטה. גם אם הריבית תישאר ללא שינוי, השוק יחפש בהודעה רמז לגבי התנאים שיאפשרו הפחתה בהמשך.

2 יום רביעי: המספר שיכול להזיז את ציפיות הריבית בארה״ב

ב־15:30 שעון ישראל יתפרסם מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) לאוקטובר. לפי הקונצנזוס שמציג U.S. Bank, קצב האינפלציה השנתי צפוי לעלות מ־3.6% ל־3.8%, ומדד הליבה צפוי לעלות ב־0.3% לעומת החודש הקודם. באותה שעה יתפרסם גם אומדן מעודכן לצמיחה ברבעון השלישי. הפתעה כלפי מעלה באינפלציה עשויה לחזק את הציפיות להעלאת ריבית בדצמבר ולהחזיר את הלחץ לשוק האג״ח, אחרי שהתשואה לעשר שנים ירדה ביום שישי ל־4.93%.

3 חמישי ושישי: מבחן הנזילות של חג ההודיה

וול סטריט תהיה סגורה בחמישי, ובשישי המסחר במניות יסתיים ב־20:00 שעון ישראל. תגובת השוק לנתוני האינפלציה והצמיחה תתחיל אפוא ביום רביעי, במסחר המלא האחרון של השבוע. אם מחזורי המסחר יהיו דלילים בשישי, גם פקודות קנייה ומכירה קטנות יחסית עשויות להוביל לתנודות חדות במניות שכבר ספגו ירידות כבדות.