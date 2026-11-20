בתחילת החודש רכשו הזמר עומר אדם, אביו יניב אדם והמשפחה כ־40.5% ממניות רשת מועדוני ההופעות זאפה יחד עם חברת נכסי המוזיקה ארומה מיוזיק (לשעבר הליקון), שבה שותף אדם יחד עם האמרגן והמפיק בני מנשה. זו הייתה הפעם הראשונה שבה אדם, זמר שרגיל למלא אולמות ענק כמו המדיסון סקוור גארדן בניו יורק או היכל הפיס ארנה ירושלים, מגיע לחללי ההופעות הקטנים יותר, הפעם לא כזמר אלא כבעלים.

● בית המשפט המחוזי הכריע: ורסו תפצה את אופטיקנה ואת עומר אדם ב-800 אלף שקל כל אחד

● שווי חברת השרתים של עומר אדם ומאור מלול קופץ ל-1.6 מיליארד דולר

העסקה המסקרנת חושפת גם טפח מאימפריית נדל"ן, בתי מלון וקמעונאות צומחת שהתרחבה השנה לערים כמו באר שבע, רמלה ובת ים, נוסף על פעילות ענפה שהוקמה בשנים האחרונות מאילת ועד עפולה. המשפחה מחזיקה גם בשותפות ברשת חוות השרתים של חברת ענן, לצד חברות כמו אירופה ישראל של האחים שניר ומאור מלול וליאן גרופ השוויצרית של ניסים שריאל־גאון. גלובס התחקה אחר עסקיה של משפחת אדם המוחזקת ומנוהלת באמצעות קבוצת PAI (פרודקשן עומר אינבסטמנטס) על ידי עומר ואביו יניב.

פילוסופיה חברתית

לפי ההערכות בענף, שווי נכסי הנדל"ן והקמעונאות לבדם, החלק המשמעותי יותר בעסקי המשפחה, קפצו בתוך כשנתיים מ־1־1.5 מיליארד שקל ב־2024 ליותר מ־2 מיליארד שקל כיום. אסטרטגיית ההשקעה של משפחת אדם כוללת רכישה והשבחה של נכסים בערי הפריפריה - בעיקר סביב מרכזים מסחריים, ובנית דיור בר השגה ומלונאות במחירים עממיים.

"יש למשפחה נדל"ן ומרכזים מסחריים בשווי של מיליארדי שקלים - אבל הפורטפוליו שלהם בנוי סביב תחומים שמעניינים אותם", אומר בכיר בענף הנדל"ן שמכיר את עסקיה. "הם לא מחפשים לבנות מגדל בתל אביב או מלון בהרצליה. יש שם פילוסופיה חברתית שמעדיפה ערים בפריפריה ולא פונה בהכרח לאוכלוסיות המבוססות או למשפחות שמחפשות לשפר דיור - אלא דווקא לאלה שצריכים את הדחיפה הראשונה - צעירים, עולים חדשים, סטודנטים וחיילים".

יניב אדם, אביו של עומר אדם / צילום: גיל ג'יבלי

עסקי הנדל"ן המשפחתיים החלו בתחום רכישת בתי מגורים בעפולה, אך עלו על הרדאר התקשורתי עם רכישת קניון מלכת שבא באילת מקבוצת מליסרון ב־2020. תחילה ביקשה מליסרון 170 מיליון שקל, אך התמשכות מגפת הקורונה ב־2020 הביאה לירידה במחיר ומשפחת אדם שילמה לבסוף 67 מיליון שקל בלבד. אז נחשב הקניון, על 4,000 המ"ר שבו, נכס קטן ולא חשוב של מליסרון. אלא שמאז שיפץ אדם את הקניון והביא אליו עסקים חדשים, מתחמי בילוי תחת הקונספט של "דיוטי פרי" - מוצרי אלקטרוניקה, מוצרי בית, ויוקרה שנמכרים במחירים מוזלים ללא מע"מ - ובמקביל העלה את דמי השכירות. כיום, לפי ההערכות בשוק, שווי הקניון נע בין 350 ל־400 מיליון שקל.

את הקונספט של הקניון באילת הביא עומר אדם לעפולה, היכן שהחל את עסקי הנדל"ן שלו: ב־2023 רכשה הקבוצה את קניון העמקים ב־120 מיליון שקל, הכניסה אליו סניפים של רשתות פוקס, גולף וסופר־פארם, פתחה משחקיה חדשה ובקרוב גם סניף של רשת הביגוד עדיקה. "עומר אדם הביא לעפולה את ה'דיוטי פרי' של אילת", אומר בכיר בענף הנדל"ן.

"אמנם בלי הטבת המס, אבל משך לשם עסקים מאותן הרשתות, שיפץ את התשתית של המקום והעלה את תפוסת הקניון מ־35% ל־95% השנה. אחרי שעומר אדם אסף יחד עם שותפים אחרים 20 מיליון שקל רק כדי להסיע חיילים בתחילת מלחמת חרבות ברזל, הוא ראה בהשקעה בעפולה דרך להפיג את הסטרס של תושבי הצפון בימים שהיו תחת הפגזות עם הופעות בידור ומוזיקה". בכיר שמכיר את פעילות הקניון הוסיף: "כשמבקרים מבינים שמאחורי החוויה עומד עומר אדם, הם מתייחסים אליה אחרת". כיום, מוערך שווי הקניון ב־200 מיליון שקל.

בשנה החולפת נכנסה הקבוצה לראשונה לרמלה, עם רכישת דירות ומכרז מסחרי בפרויקט נאות שמיר בכ־70 מיליון שקל, כאשר הקבוצה מתכננת להכפיל את שווי ההשקעה בתוך שנה. לקבוצה יש תוכנית נוספת להיכנס לערד ותוכנית לבנייה של קומפלקס באילת הכולל מרכז מסחרי גדול, בית מלון ומגורים במיקום מרכזי בהשקעה משוערת של כחצי מיליארד שקל. בקבוצה מאתרים כעת שותפים לתוכנית השאפתנית שתתוכנן ותיבנה עד 2030.

מעפולה ועד אילת

פעילות נדל"נית נוספת של משפחת אדם כוללת רכישה של מתחמי מגורים מוזלים והשבחתם. באילת ביצעה הקבוצה את אחת מעסקאות הנדל"ן הראשונות שלה כאשר רכשה את קומפלקס בתי אלמוג, מתחם מגורים לעובדי המלונות באילת, הכולל 420 דירות שנרכשו במקור מחברת אלמוגים ב־26 מיליון שקל.

בסמוך למתחם האלמוגים, ממוקם מלון סוהו שנרכש על ידי הקבוצה בשנה האחרונה בכ־40 מיליון שקל ובו 150 יחידות דיור ששופצו ואובזרו ושוויו נאמד כיום ביותר מ־100 מיליון שקל. בתי אלמוג וסוהו מכוונים שניהם לעובדי המלונות של פתאל וישרוטל בעיר, לסטודנטים ולצעירים שמחפשים דיור בר השגה בעיר קרובה לקמפוס שלוחת אוניברסיטת בן גוריון בעיר - זאת מתוך ציפייה כי אוכלוסיית הצעירים בעיר תגדל משמעותית בשנים הקרובות.

לפי ההערכה, שוויו של פרויקט האלמוגים באילת משקף לקבוצה שווי שוק שנע בין 250־300 מיליון שקל. חלק מהדירות לא שייכות לקבוצה, אך היא רכשה את הזכות לנהל אותן לתקופה של עד חמישים שנה. לאחר רכישת המתחם מאלמוגים, מבנים סמוכים ומלון סוהו, מחזיקה הקבוצה באילת סך הכל כ־900 דירות סך הכול ששופצו ולהם נוספה בריכה ומתחם מסחרי קטן.

מפת העסקים של משפחת אדם נדל"ן

אילת: קניון מלכת שבא, מלון סוהו, 900 יח"ד;

עפולה: קניון העמקים, כ־100 יח"ד;

פרויקט נאות שמיר ברמלה,

מתחם לאונרדו הישן בבת ים,

400 יח"ד בבאר שבע,

בית בזק בראשון לציון. בידור

חברת ארומה מיוזיק ואחזקה של 40.5% ברשת מועדוני זאפה. טכנולוגיה

חוות השרתים ענן, השקעות בחברות סטארט־אפ ישראליות.

את דגם הפעילות באילת מעתיק עומר אדם גם לבת ים, שם רכשה הקבוצה את מתחם מלון לאונרדו הישן, מלון דירות הסמוך לקו החוף, שם היא מתכננת בנייה של יותר מ־100 יחידות דיור בר השגה לצעירים, סטודנטים, חיילים ועולים חדשים בעלי מקצועות חופשיים.

מודל דומה מפעילה הקבוצה בבאר שבע: אדם ומשפחתו רכשו את בית הדיור המוגן גני יעלים הכולל 207 יחידות דיור ועוד שני בניינים סמוכים בסכום כולל של 100 מיליון שקל.

לקבוצה תוכניות התרחבות בבאר שבע הכוללות בניית מלון וסניף של זאפה. סך הכול מחזיקה הקבוצה 400 יחידות דיור בבאר שבע, כ־900 באילת ועוד כ־100 דירות בעפולה - כ־1,400 דירות סך הכול - יותר מכפול ביחס למספר הדירות שהחזיקה המשפחה ב־2024. בנוסף, הקבוצה מחזיקה את בית בזק ברחוב לזרוב בראשון לציון, שנרכש מקבוצת שלמה ובו זכויות בנייה של כ־23 אלף מ"ר בשווי של יותר מ־100 מיליון שקל וכן במתקני קירור לוגיסטיים במבואות גלבוע.

את השקעות הנדל"ן של הקבוצה מנהל יעקב בר, שותף ותיק של משפחת אדם, ושותפים בהם גם האחים שניר ומאור מלול, שאיתם מנהלת המשפחה שותפות גם בעסקי חוות השרתים דרך חברת ענן. מסייעים להם עו"ד זיו לב ואמיר אלטשולר, מכר ותיק של אביו של עומר אדם, יניב, מהשירות הצבאי בשלדג. המשפחה עובדת בצמידות עם שני בנקים: לאומי ומזרחי ומנהלת עמם יחסים עסקיים ארוכי שנים.

המהפכה המוזיקלית

עומר אדם ומשפחתו מחזיקים גם באימפריית מוזיקה ישראלית, שבתוכה אדם הוא מותג אחד מני רבים. הקבוצה מייצגת אמנים נוספים בהם האחים של אדם: רואי וגל אדם. גל מקדם קריירה ענפה בתחום בעצמו: הוא הפיק את האלבום האחרון של אחיו עומר וגם מופיע. עוד נמצאים תחת ייצוג הקבוצה הזמרים אודיה, אושר כהן ושרק (שי הורוביץ). אודיה גם מובילה קמפיין עם מותג הביגוד עדיקה, אחד השוכרים הצומחים במתחמים המסחריים של הקבוצה.

מלבד ייצוג עצמי וקטלוג אמנים משלה - רכשה המשפחה את חברת ארומה מיוזיק - בעבר חברת הליקון - המחזיקה בקטלוג מוזיקלי עשיר, בבעלות משותפת עם המפיק והאמרגן בני מנשה. ארומה מיוזיק שותפה יחד עם NMC יונייטד בשליטת משפחת אדרי בהקמת חברת הפצת תכני מוזיקה וגביית תמלוגים מפלטפורמות דיגיטליות כמו יוטיוב, ספוטיפיי ואפל מיוזיק - עבור חלק ניכר מאמני ישראל כמו אמיר דדון, דיקלה, נינט טייב, יובל דיין והפרויקט של עידן רייכל.

באחרונה העלתה ארומה מיוזיק פרופיל כשרכשה מידי דלק ישראל 40.5% ממניות רשת מועדוני ההופעות זאפה לפי שווי שוק של 65 מיליון שקל, חודש בלבד לאחר שדלק הגדילה את אחזקותיה ברשת, אז רכשה את חלקה של החברה הגרמנית "איבנטים" ב־20 מיליון שקל.

העסקה תספק לעומר אדם ומשפחתו שליטה בניהול הרשת ובתכנון מהלך של מתיחת פנים ופתיחת סניפים חדשים. "זאפה של עומר אדם תהיה רשת אחרת ממה שאנחנו מכירים כיום - כזו שמבוססת על מועדונים שעומר ומשפחתו ראו בחו"ל", אומר בכיר בשוק הבידור שמכיר את העסקה. "הרשת תקבל את אותו הגוון החברתי שמקבלים עסקי הנדל"ן או המסחר של המשפחה. הם יפתחו סניפים נוספים מחוץ למרכז - כמו בחיפה ובבאר שבע, היא תיתן הזדמנות לאמנים נוספים להצטרף לרשימת המופיעים, תביא קהלים חדשים ותאפשר לאמנים מחו"ל, רבים מהם יהודים או פרו ישראלים מארה"ב, יוון ושאר מדינות אירופה - שרוצים וצמאים להופיע בפני קהל ישראלי גם בפורומים מצומצמים יותר של 400 עד 1,500 איש".

הסניפים יעברו שיפוץ משמעותי, מערכת הסאונד תוחלף, חללי הישיבה וההופעות יעברו מהפך, רמת הקולינריה תעלה לאחר שיימצא שף שיוכל להוביל את התהליך והרשת כולה תהפוך כשרה. הכוונה היא להגיש תפריט כשר והמועדונים יהיו סגורים בשבת. גם המודל העסקי יעבור שדרוג: סניפי זאפה ייפתחו ליותר אירועים פרטיים והרשת תנפיק מועדון לקוחות חדש בשיתוף עם מועדון הצרכנות של דלק ותבסס חלק מהכנסותיה על מנויים.

מועדון זאפה במידטאון תל אביב ייסגר בשל העובדה שהשכירות בו גבוהה ביחס לתמורה והוא זוכה לביקורת על כך שאיננו נגיש וממוקם מתחת לקרקע. במקומו צפויה הקבוצה לאתר מיקום חדש במרכז תל אביב. סניפים אחרים, כמו זה בהרצליה או אמפי שוני, ישופצו.

"הזאפה החדשה אמורה להציע חוויה ברמה גבוהה בכל אחד מהרבדים שלו", אומר גורם בענף הבידור שמכיר את העסקה. "התוצר של מתיחת הפנים הזו אמורה להביא לחוויית בילוי ברמה גבוהה ממה שהרשת מציעה היום: באמפי שוני, למשל, החוויה תתחיל כבר בחניון מסודר, דרך מסעדה על הגג שאפשר יהיה לאכול בה לפני ההופעה - ועד להופעה עם סאונד ברמה אחרת. ההופ עות של אדם נחשבות כבר היום ליקרות בתעשייה - אבל הוא גם יודע איך לתת לקהל שלו יותר תמורת הכרטיס שהם משלמים".

שווי של 1.2 מיליארד דולר

עומר אדם נכנס גם לעסקי הטכנולוגיה וכבר ב־2021 השקיע בתכנונה ובנייתה של חוות שרתים בעפולה, שאותה יזם מאור מלול, שותפו הוותיק לעסקי הנדל"ן. בחודש יוני האחרון הגיעה חברת חוות השרתים ענן, המשותפת למשפחת אדם, האחים מאור ושניר מלול ונסים שריאל־גאון, לשווי של 1.2 מיליארד דולר לאחר השקעה של לאומי פרטנרס (שמחזיקה 20% ממניות ענן) ולאחר שהחברה הצליחה להבטיח שני לקוחות לחוות השרתים בעפולה בהיקף הספק חשמלי כולל של 80 מגוואט: חברת הניאו־ענן קרוסו וחברה אמריקאית נוספת.

ענן נחשבת לאחת מבונות חוות השרתים היחידות בתעשייה - לצד SDS של יוסי שינפלד ומגה אור של צחי נחמיאס - שהצליחו להבטיח בו זמנית אישורי חשמל לשני מתקני חוות שרתים בארץ בהיקף גבוה - עפולה בצפון וצרעה בסמוך לבית שמש, עוד לפני עצירת חלוקת האישורים בידי רשות החשמל בקיץ האחרון - ושמחזיקה גם בחוזים עם לקוחות.

במהלך השנה האחרונה הרים אדם פרופיל בהשקעותיו גם בחברות סטארט־אפ ישראליות: הוא השקיע כמיליון דולר במסגרת סיבוב השקעה של 25 מיליון דולר בחברת הסייבר אריון סקיוריטי (Aryon) לצד השחקן אסי כהן, היזמית יסמין לוקאץ' ומייסדי פאראגון עידן נוריק וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. הוא השתתף בגיוס של 50 מיליון דולר של חברת סייבר נוספת של יוצאי יחידה טכנולוגית - אייר סקיוריטי (Air) לצד עומרי כספי, זאק פרנקל ומייסד וויז ינון קוסטיקה. הוא גם נכנס להשקעה בחברות פינטק כמו CarPay המאפשרת לבצע עסקאות רכב יד שנייה ונימבל (Nimble) של זיו שילון, חברת ניהול פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים.

מעומר אדם ומשפחתו לא נמסרה תגובה.