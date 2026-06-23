הסכם ההשקעה של לאומי פרטנרס ב"ענן" - קבוצת תשתיות חוות השרתים של מאור מלול, עומר אדם וניסים גאון - נחתם בימים האחרונים, ולגלובס נודע כי שוויה של החברה הספיק לקפוץ ל-1.6 מיליארד דולר - פי ארבעה ביחס לשווי החברה שיוחס לה בתחילת סיבוב ההשקעה בראשית השנה.

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ההשקעה המקורית של לאומי פרטנרס, 100 מיליון דולר בתמורה ל-20% ממניות החברה, נעשתה תחילה כאשר שוויה של "ענן" עמד על 400 מיליון דולר, אלא שמאז הצליחה הקבוצה להבטיח את חברת הניאו-ענן האמריקאית "קרוסו" כלקוח, מה שהקפיץ את שוויה למיליארד דולר (כ-3 מיליארד שקל בחודש אפריל).

לאחרונה נודע כי החברה הצליחה להבטיח לקוח נוסף - אחת מחברות הענן הגדולות - מה שהעלה בתורו את שוויה של החברה ל-1.6 מיליארד דולר בתוך חודשיים בלבד.

שוויין של חברות המתמחות בבניית חוות שרתים - אחד המגזרים הצומחים בכלכלה נכון לימים אלה - נאמד בין השאר בחישוב שטחים המושכרים ללקוחות בחישוב לפי מגוואט הספק חשמלי.

על-פי ההערכה, "ענן" חתומה עם שני לקוחות - אחד מהם הוא כאמור "קרוסו" - על שטחי חוות שרתים בהיקף הספק חשמלי כולל של 80 מגוואט באתר החברה בעפולה. החברה בונה במקביל שני אתרי חוות שרתים - בעפולה ובצרעה הסמוכה לבית שמש.

לפי חשיפת גלובס מחודש אפריל האחרון, קרוסו (Crusoe), אחת מענקיות הניאו-ענן הגדולות בארה"ב, תוציא לפחות 1.75 מיליארד דולר על רכישת המעבדים מאנבידיה באתר ששכרה מ"ענן" בעפולה, ועוד כ-60 מיליון דולר על שכירות שנתית וכ-70 מיליון דולר הוצאות חשמל בשנה.

שחקנית בינלאומית בתחום

העסקה עם קרוסו מחודש אפריל וההשקעה של לאומי פרטנרס מציבה את "ענן" כשחקנית בינלאומית בתחום תשתיות הבינה המלאכותית, ומבססת את מעמדה כאחת משלוש החברות הגדולות והמשפיעות ביותר בישראל בתחום הדאטה סנטר וה-AI - לצד שינפלד הנדסה (SDS) ומגה די.סי של צחי נחמיאס.

"ענן" הוקמה לפני כ-4 שנים בלבד ופועלת לבניית תשתיות מחשוב מתקדמות עבור עולמות הבינה המלאכותית, הענן והמחשוב הכבד. החברה אינה פועלת במודל של דאטה סנטר מסורתי, אלא מתמקדת בעיקר בהקמת פלטפורמות תשתית בינה מלאכותית (AI Infrastructure Platform) ברחבי העולם.

מאחורי קבוצת "ענן" עומדים שלושה שחקנים: חברת PAI בבעלות הזמר עומר אדם ומשפחתו; שותפיו לעסקים, האחים מאור ושניר מלול, בעלי חברת הנדל"ן אירופה-ישראל; וקבוצת ליאן השוויצרית של נסים שריאל-גאון.

מאור מלול ועומר אדם הם שותפים וחברים קרובים המביאים עמם ניסיון רחב מעולם הנדל"ן, והם כאמור בעליהן של קבוצת אירופה-ישראל וחברת PAI, המחזיקה ביחד עם שותפים נוספים נכסים מסחריים, בתי מלון ונכסים מניבים בהיקף של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל.

ניסים גאון הוא מבעלי חברת השוויצרית פולאר, הפועלת באירופה ומפעילה מתקני דאטה סנטר בהיקף של יותר מ-150 מגוואט. החברה החלה מכריית ביטקוין במדינות סקנדינביה ולאחר מכן התרחבה ליזמות בתחום חוות השרתים. פולאר גייסה למעלה מחצי מיליארד דולר לפרויקטים בנורבגיה.