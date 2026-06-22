לאחר נפילת עסקת הרכישה על ידי אפולו, חברת ההייטק הישראלית הוותיקה מהרצליה אפספלייר (AppsFlyer) מבצעת מהלך מפתיע: החברה מצרפת את גוגל, מטא, יוניטי והמתחרה מולוקו (Moloco) לסבב גיוס הון גדול בהיקף של כ־1.3 מיליארד דולר, המעניק לה שווי שוק של 2.7 מיליארד דולר. עיקר הכסף מיועד לרכישת כ־48% ממניות החברה מידי המשקיעים הקיימים - פיטנגו, קומרה, ג'נרל אטלנטיק ואחרים, וכן מעובדי החברה.

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באפספלייר מאשרים את קיומו של סבב הגיוס, שאותו מובילה השחקנית הקטנה בחבורה, מולוקו, אך מסרבים להתייחס להיקפו או לשווי שניתן לחברה במסגרתו. מדובר בעליית שווי ביחס לעסקת הרכישה שתוכננה בתחילת השנה על ידי קרנות הפרייבט אקוויטי אפולו ופורטיסימו, ששיקפה לחברה שווי של כ־2 מיליארד דולר. מדובר גם בעליית שווי ביחס לסבב הגיוס האחרון שביצעה החברה לפני שש שנים, אז גייסה 225 מיליון דולר לפי שווי של 2 מיליארד דולר.

החברה עדכנה את עובדיה על המהלך במהלך כינוס שנערך היום אחר הצהריים (ב'), לאחר שבועות של שמועות ופרסומים סביב עתידה. עד כה נמנעה אפספלייר מלהתייחס לדיווחים, וגם עצם קיומו של הכינוס עורר חרושת שמועות וחששות בקרב העובדים. לפי ההערכות, מחזיקי המניות מקרב 1,300 עובדי החברה, מהם כ־700 במרכז הפיתוח בהרצליה, עשויים ליהנות מאקזיט חלקי בסכומים שעשויים להגיע למיליוני דולרים.

המפולת במניות התוכנה שיבשה תוכניות

אחת ממטרות הגיוס - מהלך שהחברה לא ביצעה מאז 2020 - היא להביא את אפספלייר לעידן סוכני ה-AI. החברה פיתחה מערכת לניהול קמפיינים פרסומיים עבור מפתחי אפליקציות ומנהלי שיווק בחברות המודדת את יעילותם ובכך מסייעת להם לבחור את הקריאייטיב הנכון עבור קהלי יעד וערוצי שיווק שונים. כעת, מציינת אפספלייר כי ההשקעה תסייע לחברה "לקדם תהליכי ייחוס ומדידה חוצי-פלטפורמות, ותמשיך בבניית תשתית מדידה התומכת בשיווק אוטונומי ובתהליכי עבודה מבוססי סוכני AI‏ (Agentic workflows)".

עבור המשקיעים הוותיקים מדובר במוצא מתבקש עבור חברה שפעילה כבר 14 שנה וגייסה לאורך חייה יותר מ־300 מיליון דולר. מדובר בניסיון השני לפחות למכור את חברת ההייטק, לאחר שקרן הפרייבט אקוויטי אפולו נסוגה במרץ האחרון מעסקת רכישה משותפת עם פורטיסימו. באותה עת נע תג המחיר של אפספלייר בין 1.8 ל־2.1 מיליארד דולר.

ההערכה היא כי אפולו, שהתכוונה לבצע את הרכישה מתוך קרן גידור היברידית המשלבת חוב ומניות, נבהלה מהמפולת במניות התוכנה בשל עלייתם של כלי בינה המלאכותית, וחששה מירידת שוויה של החברה תוך כדי הרכישה ולאחריה.

החברה המובילה את סיבוב ההשקעה, מולוקו, פיתחה מערכת לניהול קמפיינים פרסומיים ברשת המתחרה ומשתפת פעולה במקביל עם אפספלייר - בין השתיים קיימת שותפות, כך שלקוחות מפרסמים יכולים להשתמש בשתי המערכות בעת ובעונה אחת. מולוקו גייסה כמחצית מהסכום שגייסה אפספלייר, ושוויה נכון לגיוס האחרון מ-2024 עומד על 1.8 מיליארד דולר, כך על פי PitchBook.

חיפשו מסלול יציאה

אפספלייר, חברה רווחית שמייצרת כ-500 מיליון דולר בהכנסות מדי שנה, שקלה לצאת להנפקה בניו יורק בשנה שעברה, אך התוכניות נגנזו בשל שיעור צמיחה שנתית נמוך מדי להנפקה, שעמד לפי ההערכות על כ-10%-15%.

למרות רווחיותה והאפשרות להמתין לאקזיט עתידי בסכומים גבוהים מאוד, שילוב של פעילות בתחום המאופיין בצמיחה מתונה, שנות פעילות רבות והצורך של קרנות ההון־סיכון להציג מימושים למשקיעים לקראת גיוסי המשך, הוביל את בעלי המניות לחפש אפיקים לאקזיט.

באפספלייר מדגישים כי ההשקעה "משלבת נזילות לבעלי המניות יחד עם השתתפות אסטרטגית חדשה בהון (Equity participation) לטווח הארוך. כל השקעה של אחת מהחברות הללו היא השקעת מיעוט, ללא שליטה וללא בלעדיות", ועל כן ניתן להניח שהיא תסייע לקרנות ההון סיכון הוותיקות שמושקעות בחברה - דוגמת פיטנגו, קומרה, Eight Roads, ג'נרל אטלנטיק ומאגמה - שכבר איננה פעילה כיום - לממש את חלקן.

עוד נמסר מהחברה כי "שותפים אסטרטגיים נוספים עשויים להיות מוזמנים להשקיע בשלבי סגירה עתידיים תחת אותם העקרונות. השלמת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, לרבות קבלת אישורים רגולטוריים. המשקיעים לא יהיו זכאים ליחס מועדף בכל הנוגע ל-APIs של החברה, אותות המדידה, לוגיקת המדידה, או תנאים מסחריים. הלקוחות יוכלו להמשיך להחליט על השותפים שאיתם הם עובדים באותה הצורה שבה הם מחליטים היום. כל המשקיעים מתכוונים להמשיך לעבוד עם שותפי המדידה הקיימים בשוק, כמו גם עם החברה, מתוך מחויבות מתמשכת לעקרון לפיו המדידה חייבת להישאר עצמאית".

לפני שעה קלה פרסם מנכ"ל החברה אורן קניאל בבלוג החברה הצהרה בנוגע לסיבוב החדש: "במשך חמש עשרה שנים בנינו את החברה סביב אמונה פשוטה אחת לפיה אנשי שיווק זקוקים למדידה מהימנה ועצמאית (של הקמפיינים שלהם - א"ג). ההסכם הסופי שחתמנו עליו כעת להשקעות מצד מולוקו, גוגל, מטא ויוניטי נועד לקדם בדיוק את העיקרון הזה, כאשר כל השקעה היא השקעת מיעוט, ללא שליטה וללא בלעדיות, כך ש-AppsFlyer נשארת עצמאית לחלוטין מבחינה מבנית.

"ככל שטכנולוגיית ה-AI תופסת פיקוד על חלק גדול יותר מהחלטות הפרסום, האקוסיסטם כולו מרוויח מאותות שהם ניטרליים ואינם מעוצבים על ידי שחקן שוק בעל אינטרס משלו, וייחוס ועצמאות הופכים ליסוד שעליו נבנה כל השאר. המבנה החדש והייחודי הזה לא רק שומר על הניטרליות שלנו, אלא יאפשר לנו להאיץ את קצב החדשנות ולנוע מהר יותר לעבר החזון שלנו, שהוא, לאפשר חוויות דיגיטליות טובות ובטוחות יותר עבור כולם".

גולדמן זאקס שימשה כיועצת הפיננסית הבלעדית של אפספלייר, ומשרד עורכי הדין מיתר ולת'אם אנד ווטקינס (Latham & Watkins) שימשו כיועציה המשפטיים.