אפספלייר במגעים למכירה תמורת 3-2.5 מיליארד דולר לקבוצת חברות

חד הקרן הישראלי אפספלייר (Appsflyer) מהרצליה מנהל כבר זמן מה מגעים למכירתו, ועתה הוא נמצא בישורת האחרונה. לגלובס נודע כי החברה מנהלת מגעים עם קבוצת חברות בראשות קרן פרייבט אקוויטי גדולה לרכישת החברה בסכום שינוע בין 2.5 ל-3 מיליארד דולר, כאשר הסכום הסופי ייקבע בהתאם לעמידה ביעדים עסקיים לאחר המכירה. לפי ההערכה, רוב האחזקות יהיו בידיה של הקרן הרוכשת. מדובר בעסקה שתשמר את הפעילות האורגנית של אפספלייר הישראלית ואת מבנה החברה, אך בסכום נמוך ביחס לציפיות. בעבר ציפו המשקיעים והחתמים סביבה למכור או להנפיק אותה במחיר גבוה יותר שמגיע אפילו ל- 4-5 מיליארד דולר.

● בלעדי | צחי נחמיאס לא עוצר: מגה אור תבנה חוות שרתים בכ-900 מיליון דולר עבור נביוס

סבב הגיוס האחרון של החברה בשנת 2020 שיקף לה שווי של 2 מיליארד דולר, מה שאומר שהקרן שהובילה בו את הסיבוב כמשקיעה חדשה, ג'נרל אטלנטיק, תרשום תשואה מועטה על ההשקעה בחברה, וכך גם קרן סיילספורס ונצ'רס שהצטרפה לראשונה להשקעה בחברה באותו סבב גיוס. משקיעים מוקדמים יותר כמו קרן קומרה, פיטנגו ומגמה (שכבר איננה פעילה) הישראליות, שהשקיעו לפי שווי נמוך יותר, ירשמו תשואה מההשקעה, למרות שמדובר בהמתנה ממושכת למדי לאקזיט. החברה גייסה את הונה הראשון בשנת 2012 וגייסה סך הכל כ-310 מיליון דולר, כך לפי PitchBook. בשנים האחרונות פעלה אפספלייר ברווחיות והכניסה לפי PitchBook הכנסות של 500 מיליון דולר.

אפספלייר נוסדה בשנת2011 על ידי המנכ"ל אורן קניאל וסמנכ"ל הטכנולוגיות רשף מן, והיא מספקת מערכת תוכנה לסמנכ"לי שיווק העוקבת ומנטרת קמפייני פרסום אונליין ומספקת מידע על הצלחתם במגוון מכשירים. החברה רווחית בשנים האחרונות ונחשבה לפייבוריטית להנפקה.

מאפספלייר נמסר כי "החברה סיימה את אחת השנים החזקות בתולדותיה, עם חצייה של רף 500 מיליון דולר בהכנסות חוזרות, רף שאליו הגיעו מעט מאוד חברות טכנולוגיה ישראליות, לצד צמיחה מואצת ושיפור משמעותי ברווחיות. החברה מייצרת תזרים מזומנים חיובי, יציב ומשמעותי כבר קרוב לארבע שנים. אפספלייר היא חברת תשתית קריטית לאקוסיסטם הדיגיטלי הגלובלי, ופועלת באופן שוטף לבחינת הזדמנויות אסטרטגיות התומכות בהמשך הצמיחה ארוכת הטווח של החברה. החברה אינה מתייחסת לשמועות או ספקולציות, וככל שיהיה עדכון מהותי - הוא יימסר באופן מסודר".