מניית אמדוקס צנחה כ-50% מהשיא. ברקע: החשש מ-AI וצמיחה נמוכה

מניית חברת הטכנולוגיה אמדוקס נחלשה ביום חמישי שעבר ב-6.3% (ביום שישי לא התקיים מסחר בוול סטריט), ובכך משלימה מתחילת השנה הנוכחית ירידה של 35.5%. המניה ננעלה בסוף שבוע המסחר בשפל של למעלה מ-6 שנים, כשלמעשה הפעם האחרונה שבה נסחרה ברמות מחיר כה נמוכות הייתה לתקופה קצרה עם פרוץ מגפת הקורונה, כשבשוק ההון הגיבו בבהלה לאירועים.

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זמן קצר מאוחר יותר, אמדוקס כמו השוק כולו וחברות טכנולוגיה בפרט, חזרה לזנק, ולפני שלוש שנים המניה נסחרה בשיא של כל הזמנים שהתקרב ל-100 דולר. מאז, המניה נחלשה בכמעט 50% ושווי השוק הנוכחי של אמדוקס עומד על 5.5 מיליארד דולר.

אמדוקס מספקת פתרונות טכנולוגיים עבור חברות טלקום ומדיה. בשבוע שעבר לא פורסמו כל דיווחים שעשויים להסביר את החולשה האחרונה במניה, אולם הסנטימנט החלש בחודשים האחרונים יכול להיות מוסבר בשילוב של מספר גורמים.

אמדוקס מנוהלת כיום על ידי שמעי הורטיג, שנכנס לאחרונה לתפקיד המנכ"ל שבו החליף את שוקי שפר שכיהן במשך 8 שנים. בהמשך הודיעה גם סמנכ"לית הכספים והתפעול, תמר רפפורט-דגים, על פרישתה אחרי 19 שנים, והיא תוחלף על ידי טל רוזנפלד.

אגב, מדיווחי החברה ל-SEC (רשות ניירות ערך של ארה"ב) עולה כי מאז שדווח על חילופי המנכ"לים, המנכ"ל הקודם שפר מכר מניות אמדוקס שהיו לו ב-17.5 מיליון דולר, בשלושה ימי מסחר שונים.

בראיון לגלובס לאחר שהודיעה על הפרישה, נשאלה רפפורט-דגים האם חילופי שני בכירים בתקופה קצרה לא יוסיפו לחוסר הוודאות ויעיקו על המניה. היא השיבה כי "תמיד החלפה של הנהלה זה אירוע, לא נתעלם מזה. אבל יש פה תהליך של הכנה ארוכת-טווח, שני מינויים מבפנים של אנשים מאוד ותיקים".

פיטרה 10% מהעובדים

לצד השינויים בצמרת, אמדוקס סובלת כמו חברות רבות גם מהחששות בשוק מפני השפעות ה-AI על הפעילות והמודל העסקי שלה (אם כי כחברה שמתמחה בשוק ספציפי, יש לה קשרים ארוכי טווח עם לקוחות ומומחיות ייחודית, שיכולים אולי למתן פגיעה פוטנציאלית).

אמדוקס משקיעה בעצמה ב-AI ואנליסטים מעריכים שיש לה הזדמנות בתחום. למשל בחודש שעבר ציינו באופנהיימר כי פלטפורמת הבינה המלאכותית החדשה של אמדוקס (aOS) נמצאת עדיין בשלבי חדירה ראשוניים, וההזדמנות ארוכת הטווח של ה-AI והאוטומציה אינה מגולמת להערכתם בתמחור הנוכחי של המניה. לאחרונה אמדוקס ביצעה סבב פיטורים של כ-10% מהעובדים (כולל לפי ההערכות מאות עובדים בישראל), כשבין הסיבות שהושמעו לכך - התאמת תהליכים לעידן ה-AI ורצון להפוך את החברה לגמישה יותר.

עניין נוסף שעלול להעיק על המניה הוא סוגיית הצמיחה. אמדוקס צומחת בשיעור נמוך: במחצית הראשונה של שנת הכספים 2026 (שהסתיימה בסוף מרץ) ההכנסות גדלו ב-4%, ותחזית החברה היא לצמיחה של 2.6%-4.6% בשנת הכספים כולה. זאת אחרי ירידה של 9.4% בהכנסות אשתקד בעקבות הפסקת פעילויות פחות רווחיות. החברה אמנם מחלקת דיבידנד ורוכשת מניות של עצמה, אך הצמיחה מהווה נקודת חולשה.

מחיר יעד כפול מהשוק

את המחצית הראשונה של שנת הכספים הזו אמדוקס סיימה עם הכנסות של כ-2.3 מיליארד דולר, רווח נקי של 297 מיליון דולר ותזרים חיובי של כ-322 מיליון דולר מפעילות שוטפת. במהלך הרבעון השני היא רכשה ממניותיה ב-138 מיליון דולר והחודש היא תחלק דיבידנד בסך כ-57 סנט למניה (כ-61 מיליון דולר).

כיום יש 7 גופים שמסקרים את מניית אמדוקס, מתוכם 5 חיוביים, 1 נייטרלי ו-1 שלילי. מחיר היעד הממוצע של אותם אנליסטים גבוה ב-64.5% מהמחיר הנוכחי של המניה בנאסד"ק. כאמור, אחד מהגופים המסקרים הוא בנק ההשקעות אופנהיימר ומחיר היעד שלו הוא הגבוה ביותר, 105 דולר, יותר מכפול המחיר כיום בנאסד"ק.

בהמלצה מלפני מספר שבועות כתבו באופנהיימר, כי החברה מתקדמת בהדרגה עם פלטפורמת AI חדשה שאמורה להרחיב את שוקי היעד, ולחזק את מעמדה התחרותי עם הגדלת נתחי שוק. זה לדבריהם לא מתומחר בשווי החברה (שעוד ירד מאז), שמספקת תשואת דיבידנד של 3.7%. "אנו רואים את אמדוקס כהשקעת ערך", סיכמו הכלכלנים.