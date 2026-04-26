עסקת ענק ל"ענן", חברת חוות השרתים של מאור מלול, עומר אדם וניסים גאון, שמגלמת לה שווי של 3 מיליארד שקל: חברת הניאו-ענן קרוסו (Crusoe), אחת מענקיות הענן הגדולות בארה"ב ומי שאחראית על בניית פרויקט המחשוב "סטארגייט", שכרה שטח בחוות השרתים של הקבוצה בעפולה כחלק מכניסה ראשונה לפעילות בינה מלאכותית בישראל.

קודם לכן רכשה קרוסו את חברת אטרו של היזם אלון יריב ועומר לנדאו ב-200-150 מיליון דולר. על-פי ההערכה, ההוצאות של קרוסו על מעבדי ורה רובין של אנבידיה לבדם עשויים להאמיר ל-1.57 מיליארד דולר רק עבור האתר בעפולה.

במסגרת ההסכם, "ענן" תספק תשתית בינה מלאכותית ומחשוב-על (AI HPC) באתר חוות השרתים בעפולה בהספק חשמלי ראשוני של 40 מגוואט. בשלב הראשון, הסכם המוערך במאות מיליוני דולרים לאורך עשור לפחות.

האתר של "ענן" בעפולה צפוי להגיע להספק כולל של 100 מגוואט, והוא נבנה בימים אלה בקצב גבוה יחסית לחברות בינוי חוות שרתים - בנייה רצופה במשך 24 שעות ביממה במשך שישה ימים בשבוע. הקבוצה מקדמת בסך-הכול פרויקטים על הנייר ובתהליכי בנייה בהיקף של כ-500 מגוואט בסך-הכול, כאשר האתר בפארק צרעה הסמוך לבית שמש, בהספק של 32 מגוואט, נמצא גם הוא בשלבי בנייה מתקדמים.

המהלך מקנה לחברת "ענן" שווי מוערך של למעלה מ-3 מיליארד שקל בהתבסס על היקף ההספק החשמלי המובטח בעסקה. הוא מציב אותה כשחקנית בינלאומית בתחום תשתיות הבינה המלאכותית ומבסס את מעמדה כאחת משלושת החברות הגדולות והמשפיעות ביותר בישראל בתחום הדאטה סנטר וה-AI - לצד שינפלד הנדסה ומגה די סי.

"ענן" הוקמה לפני כ-4 שנים בלבד ופועלת לבניית תשתיות מחשוב מתקדמות עבור עולמות הבינה המלאכותית, הענן והמחשוב הכבד. החברה אינה פועלת במודל של דאטה סנטר מסורתי, אלא מתמקדת בעיקר בהקמת פלטפורמות תשתית בינה מלאכותית (AI Infrastructure Platform) ברחבי העולם.

מוקדם יותר השנה רכשה לאומי פרטנרס מניות בהיקף של 20% ממניות החברה לפי שווי של 400 מיליון דולר, לפי הערכות, בטרם הוכרזה עסקת קרוסו.

מאחורי קבוצת ענן עומדים שלושה שחקנים: חברת PAI בבעלות עומר אדם ומשפחתו; שותפיו לעסקים האחים מאור ושניר מלול, בעלי חברת הנדל"ן אירופה-ישראל, וקבוצת ליאן השוויצרית של ניסים שריאל-גאון.

מאור מלול ועומר אדם, שותפים וחברים קרובים, מביאים עמם ניסיון נרחב מעולם הנדל"ן, והם בעליה של קבוצת אירופה-ישראל וחברת PAI, המחזיקה ביחד עם שותפים נוספים בנכסים מסחריים בתי מלון ונכסים מניבים בהיקף של למעלה מ-1.5 מיליארד וחצי שקל.

ניסים גאון הוא מבעלי חברת השוויצרית פולאר, הפועלת באירופה ומפעילה מתקני דאטה סנטר בהיקף של יותר מ-150 מגוואט. החברה החלה מכריית ביטקוין במדינות סקנדינביה ולאחר מכן התרחבה ליזמות בתחום חוות השרתים. פולאר גייסה למעלה מחצי מיליארד דולר לפרויקטים בנורבגיה.

קרוסו גייסה לאחרונה כ-1.4 מיליארד דולר לפי שווי של כ-10 מיליארד דולר, ומשרתת בין היתר חברות מובילות כגון OpenAI ואורקל.