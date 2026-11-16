רשת הקמעונאות סאלח דבאח ובניו מרחיבה את פעילותה ונכנסת לתחום המסעדנות עם השקת "דבאח קיטשן", רשת מסעדות מזון מהיר שתפעל בצמוד לסניפי הסופרמרקטים שלה.

ההשקעה הראשונית במהלך עומדת על יותר מ-5 מיליון שקל, ובהמשך צפויות השקעות נוספות עם התרחבות הפעילות. שני הסניפים הראשונים נפתחו בעין המפרץ ובנצרת, ובהמשך מתוכננת פתיחת סניף נוסף בבאר שבע.

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המסעדות מתמקדות במנות בשריות המבוססות על חומרי הגלם של הקבוצה, בהן המבורגרים, סמאש בורגר ועוף בגריל המוגש עם שתי תוספות לבחירה. לצד האפשרות לסעוד במקום, המסעדות מציעות גם שירות טייק אווי.

הסניפים פועלים שבעה ימים בשבוע, בין השעות 08:00 ל-22:00, כאשר בשעות הבוקר מוגשים קפה, מאפים וכריכים, והחל מהשעה 11:00 מוגשות המנות הבשריות.

המהלך נועד להרחיב את פעילות הקבוצה מעבר לקמעונאות המזון ולנצל את תנועת הלקוחות בסניפיה, לצד פנייה לעוברים בדרכים ולמטיילים.

רשת סאלח דבאח ובניו מפעילה כיום שישה סופרמרקטים ברחבי הארץ, לצד פעילות בתחום הבשר. בנוסף, הקבוצה מחזיקה במרכז המסחרי Dabbah Mall, הממוקם באזור מחלף כרמיאל וכולל חנויות, מסעדות ושירותים נוספים.