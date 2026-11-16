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שיווק ופרסום בהשקעה של כ-5 מיליון שקל: רשת סאלח דבאח נכנסת לתחום המסעדות
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סאלח דבאח

בהשקעה של יותר מ-5 מיליון שקל: רשת סאלח דבאח ובניו נכנסת לתחום המזון המהיר

רשת המסעדות החדשה, "דבאח קיטשן", תפעל בצמוד לסניפי הסופרמרקטים של הקבוצה ותתבסס על חומרי הגלם שלה מעולם הבשר • שני הסניפים הראשונים כבר נפתחו בעין המפרץ ובנצרת, ובהמשך מתוכנן סניף נוסף בבאר שבע • המהלך נועד למנף את תנועת הלקוחות בסניפים ולפנות גם למטיילים ולעוברים בדרכים

נבו שפיר 14:09
סאלח דבאח / צילום: שלומי יוסף
סאלח דבאח / צילום: שלומי יוסף

רשת הקמעונאות סאלח דבאח ובניו מרחיבה את פעילותה ונכנסת לתחום המסעדנות עם השקת "דבאח קיטשן", רשת מסעדות מזון מהיר שתפעל בצמוד לסניפי הסופרמרקטים שלה.

ההשקעה הראשונית במהלך עומדת על יותר מ-5 מיליון שקל, ובהמשך צפויות השקעות נוספות עם התרחבות הפעילות. שני הסניפים הראשונים נפתחו בעין המפרץ ובנצרת, ובהמשך מתוכננת פתיחת סניף נוסף בבאר שבע.

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המסעדות מתמקדות במנות בשריות המבוססות על חומרי הגלם של הקבוצה, בהן המבורגרים, סמאש בורגר ועוף בגריל המוגש עם שתי תוספות לבחירה. לצד האפשרות לסעוד במקום, המסעדות מציעות גם שירות טייק אווי.

הסניפים פועלים שבעה ימים בשבוע, בין השעות 08:00 ל-22:00, כאשר בשעות הבוקר מוגשים קפה, מאפים וכריכים, והחל מהשעה 11:00 מוגשות המנות הבשריות.

המהלך נועד להרחיב את פעילות הקבוצה מעבר לקמעונאות המזון ולנצל את תנועת הלקוחות בסניפיה, לצד פנייה לעוברים בדרכים ולמטיילים.

רשת סאלח דבאח ובניו מפעילה כיום שישה סופרמרקטים ברחבי הארץ, לצד פעילות בתחום הבשר. בנוסף, הקבוצה מחזיקה במרכז המסחרי Dabbah Mall, הממוקם באזור מחלף כרמיאל וכולל חנויות, מסעדות ושירותים נוספים.