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ארקיע | בלעדי

מצטרף חדש למרוץ לרכישת ארקיע: הבעלים של רשת ארקפה

רשת ארקפה שבבעלות ירון ירקוני נמצאת בשלב בדיקת נאותות מתקדם מול ארקיע, וככל הידוע היא ניגשת למהלך לבדה, ללא קבוצת רוכשים לצידה • בשבוע שעבר נחשף בגלובס כי גם חברת ישראייר שבשליטת רמי לוי מתעניינת ברכישת ארקיע

גלית חתן 12:56
ירון ירקוני, בעלי רשת ארקפה / צילום: צילום מסך מתוך ערוץ היוטיוב Arcaffe
ירון ירקוני, בעלי רשת ארקפה / צילום: צילום מסך מתוך ערוץ היוטיוב Arcaffe

בשבוע שעבר נחשף בגלובס כי חברת התעופה ארקיע עומדת למכירה, וכעת נודע לגלובס כי בין המתעניינים נמצאת גם רשת ארקפה שבבעלות ירון ירקוני. ‏הרשת נמצאת בשלב בדיקת נאותות מתקדם מול ארקיע, וככל הידוע היא ניגשת למהלך לבדה, ללא קבוצת רוכשים לצידה.

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ירקוני נמצא ברשת ארקפה קרוב ל-15 שנה, וב-2019 הגדיל את החזקותיו בה ל-90%, כאשר רכש עוד 30% לפי שווי של 80 מיליון שקל. הרשת מונה כ-55 סניפים, והיא פועלת בעיקר בשכונות מגורים בפורמט של שירות עצמי, כאשר כחמישית מהסניפים נמצאים בקניונים ובמתחמי קניות. מדובר ברשת שמתאפיינת במיתוג ובקונספט ברור, והיא מביאה איתה ניסיון מוכח בתחומה. השאלה היא כיצד אלה יבואו לידי ביטוי בתחום שלכאורה רחוק ממנה.

גם ישראייר ואל על מתעניינות

כפי שנחשף בגלובס, המתעניינת הראשונה ברכישת ארקיע הייתה המתחרה ישראייר שבשליטת רמי לוי, כאשר לצד זאת גם המתחרה החזקה ביותר בשוק התעופה הישראלי, אל על, בוחנת את רכישת המתחרה הקטנה מידי האחים נקש.

לאחר הפרסום שיגר מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ' מכתב לעובדים, בו ציין כי "לצד השיחות המתנהלות בין בעלי השליטה והשותפים למשקיעים פוטנציאליים, פעילות ארקיע נמשכת כסדרה. בעלי השליטה מבקשים כיום למכור את החזקותיהם בחברה, אך חשוב לי להדגיש כי ארקיע היא חברה אטרקטיבית, בעלת פוטנציאל צמיחה אדיר ויכולות מוכחות".

עוד כתב ברלוביץ' לעובדים כי "אנחנו פועלים במציאות מורכבת. המצב הגאו-פוליטי ממשיך להשפיע על ענף התעופה, וההתייקרות החדה של הדלק הסילוני מכבידה על עלויות הפעלת הטיסות. האחריות שלנו כהנהלה היא לקבל החלטות שיבצעו את ההתאמות הנדרשות, כדי לשמור על פעילות סדירה ורציפות השירות".

הפסדים כבדים

בשוק קיימות הערכות שונות לגבי השווי של ארקיע. אחת מהן מדברת על שווי שנאמד ב-40 מיליון דולר, לאור מצבה הכלכלי וחובותיה של החברה.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הפסידה ארקיע כ-30 מיליון דולר, ואת השנה כולה היא צפויה לסיים בהפסד של 50-60 מיליון דולר. הצי של החברה כולל 20 מטוסים, מהם ארבעה רחבי-גוף, ובשנה החולפת היא טסה ל-40 יעדים.

לפני כחצי שנה הושק הקו להאנוי שבווייטנאם, ובספטמבר הושק קו חדש לפיליפינים. החברה הייתה אמורה להתחיל לטוס גם לטוקיו שביפן, אך נאלצה לבטל את הקו לאחר שלא אושר לה להפעיל אותו באמצעות מטוס בחכירה רטובה.

מארקיע לא נמסרה תגובה.