יועצת ההשקעות שמזהה "הזדמנות שלא ראינו הרבה זמן", ולא במניות

צלי כפיר (54) התחילה את המסלול הבנקאי שלה לפני 29 שנה, בעמדת הטלר בבנק הבינלאומי, ולאחר כעשור עברה לתחום ההשקעות בבנק, וגם שם צמחה מלמטה עד שהגיעה לטפל בלקוחות הפרטיים הגדולים, המוסדיים והעסקים הגדולים.

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כבר כפעילה צעירה בשוק, היא חזתה בקריסת בנק ההשקעות ליהמן ברדרס ב־2008 שהובילה לזעזוע בשוקי ההון בעולם ולפרוץ המשבר הפיננסי העולמי. "זה נותן לך קצת צניעות והבנה שהדברים קורים במחזוריות", היא אומרת.

"פאניקה היא יועצת ההשקעות הגרועה ביותר"

"תמיד יש ללקוחות געגועים לתקופות כאלה: 'במשבר ההוא קניתי את האג"ח הזה', 'בקורונה קניתי מניות פארמה'. אני מאמינה שגם בתקופה הנוכחית יש דברים שנספר עליהם שנים אחר כך, שאולי הם יהיו חלק מהמור"קים (מורשת קרב) העתידיים". בהזדמנות זאת היא חוזרת על העצה למשקיעים בעיתות משבר בבורסות: "פאניקה היא יועצת ההשקעות הגרועה ביותר".

כיום היא יועצת השקעות בכירה ומנהלת מרכז ההשקעות של הבנק בתל אביב-ירושלים. "לא עשיתי קיצורי דרך", היא אומרת. "התפקיד שלנו היום הוא גם להיות פילטר לכל מה שהלקוח שומע בטיקטוק וביתר הרשתות החברתיות, ולהנחית אותו לקרקע. מה שמתאים לו זה לא מה שמתאים לילד שלו".

בעיצומה של טלטלה בשווקים אחרי חודש אדום בוול סטריט ובתל אביב, וכשנאסד"ק כבר עמוק בטריטוריה של תיקון עם ירידה של יותר מ־10% מהשיא, כפיר מנסה "לנקות את רעשי הרקע". עונת הדוחות בארה"ב מסתיימת, "ויותר מ־90% מהחברות פרסמו דוחות טובים". וגם המעבר הצפוי של נאסד"ק ובורסת NYSE Arca למסחר של 23 שעות ביממה, בדצמבר הקרוב צפוי "להכניס הרבה אדרנלין חיובי ולצמצם פערים בזמן התגובה". ומעל הכול, ה־AI: "אפשר לא לאהוב את המהפכה הזאת, אבל אי אפשר בלעדיה". לכן היא ומחלקת המחקר של הבינלאומי ממשיכות לראות בשוק האמריקאי ובסקטור הטכנולוגיה רכיב מהותי בתיקי הלקוחות.

עם זאת, את ההזדמנות הגדולה כרגע היא דווקא לא רואה במניות: "לקוח שרוצה חשיפה דולרית מקבל היום הזדמנות שלא הייתה הרבה זמן: באג"ח של ענקיות הטכנולוגיה יש תשואות שלא ראינו המון זמן, סביב 5%־6%". אותן ענקיות מגייסות חוב בהיקפים גדולים כדי לממן את השקעות הענק שלהן ב־AI, כשהאחרונה שבהן הייתה אפל השבוע עם הנפקת אג"ח בהיקף של 7.5 מיליארד דולר.

אבל גם כאן צריך לדבריה לסנן: "לא כל חברת טכנולוגיה מתאימה - הייתי בוחרת אג"ח של חברה כמו מיקרוסופט, שיש לה דירוג AAA, גבוה מזה של ממשלת ארה"ב", היא אומרת, ומונה לצדה את גוגל, אפל ואנבידיה. "אלה חברות שמשלבות קצב צמיחה גבוה מהממוצע עם איכות פיננסית יוצאת דופן".

ומה עם החשש שמדובר בחלום שממומן בחוב? "החשש נכון, גם בגלל ההשקעות הצולבות ביניהן (כלומר שהחברות משקיעות אחת בשנייה, ח"ש). לכן אני בוחרת חברות שהמינוף שלהן לא גבוה ושלא נשענות רק על ה־AI, אלא גם על פרסום, רשתות, משלוחים. יש קו מפריד בין אותן חברות לבין חברות שמושתתות רק על זה, והן גם אלה שנפגעות עכשיו הרבה יותר". למשקיע הקטן היא מציעה להיחשף לאג"ח האלה דרך קרנות מחקות וסל, "כי הנזילות שם גבוהה, וזו מילת המפתח בימים אלה". באותה רוח היא ממליצה לבחון מחדש אג"ח של חברות נדל"ן בסיכון גבוה בתיק, כלומר לשקול למכור אותן, "ולא להשאיר אותן כאבן שאין לה הופכין".

"מדדים הם לא מילה גסה"

ביקשנו מכפיר לבנות שני תיקי השקעות, אחד סולידי ואחד אגרסיבי. בתיק סולידי היא מקצה רק 25% למניות: 7% בישראל, 15% בארה"ב ועוד 3% במדד MSCI WORLD. נתח של 30% יושקע באג"ח קונצרניות בישראל במח"מ בינוני (שלוש עד חמש שנים) ובדרוג של AA ומעלה, 20% באג"ח ממשלת ישראל במח"מ של 4 שנים ו־20% באגח חו"ל במח"מ דומה ובדירוג גבוה. עוד 5% יוחזקו בקרן כספית לטובת ניצול הזדמנויות.

התיק האגרסיבי כולל 40% מניות בארה"ב, 15% בישראל ו־5% מניות בשווקים מפותחים - כאשר ללקוחות אגרסיביים יותר ניתן להיחשף לסין. יתרת התיק כוללת 20% אג"ח ישראל במח"מ של 4 שנים ("אפשר בדירוגי השקעה נמוכים יותר של A ומעלה") ו־20% באג"ח חו"ל, כולל חברות טק גדולות וגופים פיננסיים בדירוגי השקעה גבוהים.

ברכיב המניות בתיק, כפיר מעדיפה בתקופה הנוכחית את מדדי המניות שמקטינים את התנודתיות למשקיע. "לא הייתי מחפשת הרפתקאות, לא במניות ולא באג"ח. מצמצמים, מתכנסים פנימה. מדדים הם לא מילה גסה. אפשר להיחשף דרכם לכל אותם תחומים בלי הרעש של מניה כזו או אחרת". גם לקוח אגרסיבי יכול לדבריה להתחיל במדדי ליבה כמו S&P 500 ונאסד"ק.

בארה"ב היא ממליצה על שלושה סקטורים: טכנולוגיה, "בעיצומה של מהפכה", בריאות, "סקטור דפנסיבי וצומח עם ביקוש קשיח, שהתנהג יפה מאוד במשבר האחרון", ופיננסים, שעשויים ליהנות מהמעבר למסחר 23/5. "יש מניות גדולות שרחוקות בשיעור דו־ספרתי מהשיא שלהן. גוגל רחוקה כ־30% ומטא כ־20%. משקיע רגוע שיודע עכשיו לאסוף את הנכסים שלו יוכל לספר בחיוך על התקופה הזאת".

חוששת במיוחד ממניות הנדל"ן

בשוק המקומי כפיר זהירה. "כל עוד יש אי־ודאות פוליטית בישראל אני נזהרת מבחירת סקטורים, כי זה תלוי מאוד במה שהולך לקרות". מדד ת"א ביטחוניות, שירד מתחילת השנה במעל ל־25% "חטף" לדבריה בעיקר בגלל העליות החדות שקדמו לכך. את הנדל"ן היא מגדירה "מפחיד מאוד": מדד ת"א נדל"ן ירד בכ־14% מתחילת השנה, ות"א 90, שמוטה נדל"ן, בכ־9%. "יש לחץ על הביקושים, מבצעי המימון של 80/20 ו־90/10 מגיעים לשלב המימוש, ומחירי הדירות לא משקפים את מבצעי המימון והמינוף שבשוק". ירידת ריבית או גל עלייה גדול בחו"ל עשויים לדבריה לעורר את הביקושים, "אבל עוד חזון למועד". ההמלצה שלה: חשיפה למדד ת"א 125, שמקטין את סטיית התקן של התיק.