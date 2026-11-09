במאי 2025 אליס הואנג השתתפה בארוחת ערב שערך מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג במסעדה סינית בטאיפיי, במהלך תערוכת הטכנולוגיה Computex. היא לבשה שמלה ורודה, שוחחה עם האורחים ותועדה מנשקת את המנכ"ל על לחיו לאחר שכרך את זרועו סביבה. בסרטון נוסף הואנג נראתה מעבירה את אצבעותיה לאורך גבו התחתון, ובהמשך השניים עזבו את המסעדה באותה מכונית.

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באותו ערב השניים נראו כאורחים באירוע עסקי, אך כעבור כשנה וחצי התיעוד קיבל משמעות אחרת לחלוטין עם חשיפת החשדות לריגול. לפי תחקיר הניו יורק טיימס, המודיעין האמריקאי הגיע למסקנה כי אליס הואנג, אשת עסקים סינית בעלת קשרים בתעשיית השבבים, גויסה בידי שירותי הביון של סין כדי לאסוף מידע על מנכ"ל אנבידיה ואולי אף להשפיע על החלטותיו.

ביום ראשון ג'נסן הואנג הודה כי ניהל רומן מחוץ לנישואים והתנצל בפני משפחתו ועובדי החברה, אך לא נקב בשמה של האישה בהודעת ההתנצלות. דירקטוריון אנבידיה הודיע על פתיחת חקירה עצמאית, אך הדגיש כי אין לו סיבה להאמין שסודות החברה או הביטחון הלאומי נפגעו. מאנבידיה נמסר כי "החדשות שפורסמו לא יאטו את התקדמותה של אנבידיה. ג'נסן מחויב להמשיך להוביל את החברה כמנכ"ל ללא כל הפרעה".

ג'נסן הואנג עם אליס הואנג בביקורו בטאיפי / צילום: Net Thunder LinkedIn צילום מסך מתוך

קריירה בתקשורת, בבנקאות ובתעשיית השבבים

למרות הסערה שעוררה הפרשה, מעט מאוד ידוע על האישה שבמרכזה. אליס הואנג, המוכרת גם בשם הואנג לה (Huang Le) היא אזרחית סין שגילה, מקום הולדתה והשכלתה אינם ידועים בוודאות. למרות שם המשפחה המשותף, אין קשר משפחתי בינה לבין מנכ"ל אנבידיה.

לפי פרופיל מקצועי שפורסם במאגר סיני, הואנג עבדה בעבר כעיתונאית ברשתות הטלוויזיה CCTV ו־Hunan TV, ובהמשך בתחום הבנקאות וההשקעות, בין היתר בבנק HSBC ובחברת CITIC Securities. עם זאת, סוכנות הידיעות הצרפתית AFP ציינה כי לא הצליחה לאמת את פרטי הפרופיל ואף לא לברר מי כתב אותו.

לפי הניו יורק טיימס, הואנג דוברת אנגלית ברמה גבוהה ומקושרת לבכירים בתעשיית שבבי הבינה המלאכותית. באנבידיה הכירו אותה כנציגה של Megaspeed International, חברת תשתיות מחשוב ענן שבסיסה בסינגפור, שהציגה את עצמה כמעין מקבילה דרום מזרח אסייתית לחברת CoreWeave.

גם תפקידה המדויק בחברה אינו ברור לחלוטין. בדיווחים שונים תוארה כמנהלת בכירה וכדירקטורית, אך אין תמונה חד משמעית של תקופת כהונתה ושל תחומי אחריותה. מקום עבודתה הנוכחי אינו ידוע.

מהמסעדה בטאיפיי למעקב מודיעיני

התיעוד ממאי 2025 לא היה הפעם הראשונה שבה נראו השניים יחד. בתמונה שפורסמה בלינקדאין מאירוע בתעשיית הטכנולוגיה בשנת 2024 ג'נסן הואנג נראה לבוש במעיל העור המזוהה עמו, יושב לצד אישה בעלת שיער ארוך ותכשיטים בולטים, שזוהתה בדיווחים כאליס הואנג.

לא ברור מתי החל הקשר האישי ביניהם, אך לפי הניו יורק טיימס, סוכנויות הביון האמריקאיות עקבו אחר אליס באמצעים אלקטרוניים במשך שנה לפחות. בשנת 2025 גורמי מודיעין אמריקאיים הגיעו למסקנה כי היא פעלה למען המשרד לביטחון המדינה של סין (MSS), סוכנות הביון המרכזית של המדינה.

לפי הדיווח, היא גויסה כדי לאסוף מידע על ג'נסן הואנג, ובין המטרות האפשריות של המבצע הייתה השפעה על מדיניות אנבידיה בנוגע למכירת שבבי בינה מלאכותית מתקדמים לסין.

לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, גורמים בסינגפור ובטייוואן שבדקו את קשריה האפשריים של אליס הואנג עם המודיעין הסיני העריכו כי היא גויסה לשירותיו לאחר שנודע על הקשר הקרוב בינה לבין מנכ"ל אנבידיה.

החברה הקטנה והקשרים הגדולים

במרכז פעילותה העסקית של אליס הואנג ניצבת Megaspeed, חברה המקימה מרכזי נתונים בדרום מזרח אסיה ומשכירה את כוח המחשוב שלהם לחברות אחרות, בהן ענקית האינטרנט הסינית עליבאבא. פעילות זו מאפשרת לחברות בסין לקבל גישה עקיפה ליכולותיהם של שבבי אנבידיה מתקדמים, שמכירתם הישירה לסין מוגבלת בידי ארה"ב.

לפי אתר Megaspeed החברה היא "שותפה עסקית מרכזית של פעילות מחשוב הענן של אנבידיה באזור אסיה והאוקיינוס השקט". אלא שלפי עמוד הלינקדאין שלה, היא מעסיקה בין שניים לעשרה עובדים בלבד ומחזיקה משרדים בסינגפור, במלזיה ובאינדונזיה.

פרט חריג נוסף התגלה כאשר AFP התקשרה למספר הטלפון המופיע באתר החברה. האדם שהשיב לשיחה טען כי אינו מכיר את Megaspeed וכי מדובר בקו טלפון ביתי.

הרשויות האמריקאיות חוקרות את Megaspeed מאז שנת 2024 בחשד למעורבות בהעברת שבבים מתקדמים לסין. גם בסינגפור מתנהלת חקירה הנוגעת לחברה. בדצמבר 2025 Megaspeed דחתה דיווח של בלומברג על חשדות להברחת שבבים וטענה כי הוא כולל מידע מטעה ורמיזות שגויות.

איפה אליס היום?

למרות הדיווחים הנרחבים על הפרשה, אליס הואנג עצמה לא הגיבה לפניות התקשורת, לא פורסם מידע מאומת על מקום הימצאה הנוכחי.

משרד הפנים של סינגפור מסר כי לא נערכה חקירה בעניינה בנוגע לקשרים לכאורה עם סין, אף שהחקירות הנוגעות ל־Megaspeed עדיין מתנהלות. שגרירות סין בוושינגטון דחתה את טענות הריגול וכינתה את הדיווחים השמצות חסרות בסיס.

בינתיים, השאלות סביב אליס הואנג רק מתרבות: מה היה היקף תפקידה ב־Megaspeed, כיצד ביססה את קשריה עם בכירי תעשיית השבבים, והאם ניצלה את קרבתה לג'נסן הואנג כדי להעביר מידע לממשלת סין?

בעוד אנבידיה מנסה לברר אם המנכ"ל שלה היה יעד למבצע ריגול זר, האישה שנמצאת במרכז הפרשה נותרת במידה רבה בגדר תעלומה.

עבור ענקית שבבים ששווי השוק שלה עומד על כ־4.5 טריליון דולר מדובר במבחן שחורג מחייו האישיים של המנכ"ל. גם אם יתברר שלא נחשפו סודות מסחריים או מידע ביטחוני, עדיין נותרות שאלות קשות בנוגע לשיקול דעתו של הואנג ולאחריות המוטלת עליו, דווקא כשאנבידיה ניצבת בלב המאבק הטכנולוגי בין ארה"ב לסין.