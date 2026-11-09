ג’נסן הואנג, מייסד ומנכ"ל ענקית השבבים אנבידיה, התנצל אתמול (ראשון) בפני עובדי החברה ופרסם מכתב חשוף ונדיר בפרשה שבה נחשד כי ניהל רומן עם מרגלת סינית.

מוקדם יותר, הודיעה אנבידיה כי דירקטוריון החברה פתח בחקירה עצמאית, שנועדה לבחון אם הואנג היה "יעד לניסיון של גורם מודיעין זר".

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בחודש שעבר דיווח הניו יורק טיימס כי גורמים אמריקאים סבורים שאליס הואנג, בכירה לשעבר בחברת מרכזי נתונים בסינגפור, הייתה סוכנת מודיעין סינית שהעבירה מידע לבייג’ינג. לפי הדיווח, מעקב שנערך אחריה העלה כי פיתחה מערכת יחסים עם מייסד אנבידיה.

הואנג (63) נשוי זה כארבעה עשורים ללורי, שאותה הכיר בלימודי הנדסת חשמל. לשניים בן ובת, ושניהם עובדים כיום באנבידיה.

להלן המכתב המלא ששלח הואנג לעובדי החברה:

לעמיתיי באנבידיה,

אני חייב התנצלות למשפחתי ולכולכם.

בגדתי באשתי. מעשיי פגעו בה ובילדינו. אין שום תירוץ למה שעשיתי. אני מצטער מעומק לבי.

לאורך כל חיי, משפחתי העניקה לי אהבה ותמיכה. הם היו ראויים לכנות ולנאמנות מצדי. במקום זאת, אכזבתי אותם ופגעתי בחיים שבנינו יחד. אני לוקח אחריות מלאה על מה שעשיתי ועל הכאב שגרמתי, ומקבל את הביקורת הנלווית לכך.

לאשתי ולמשפחתי: אני אוהב אתכם. אני יודע שהתנצלות אינה יכולה לבטל את מה שעשיתי. אני מקווה שמשפחתנו תצליח להשתקם, ושעם הזמן אוכל לזכות מחדש באמונכם.

לעמיתיי באנבידיה, ובהם אלה שאני עובד לצדם כבר עשרות שנים, ולחברי הדירקטוריון, לשותפים ולבעלי המניות שלנו ברחבי העולם: מגיע לכם יותר ממני. להוביל את אנבידיה זו זכות חיי. האחריות שלי היא לשרת אתכם ולהיות ראוי לאמונכם. לא עמדתי באחריות הזאת. אני מחויב לחלוטין לאנבידיה ואפעל כדי לזכות מחדש באמונכם בי.

באשר לחששות הנוגעים לביטחון הלאומי שעלו בדיווחים בתקשורת, דירקטוריון אנבידיה פתח בחקירה עצמאית. אני תומך בחקירה ואשתף עמה פעולה באופן מלא. אני אוהב את ארצנו ואת החברה שלנו. אני מחויב להגן על אנבידיה ולתמוך בביטחון הלאומי של ארצות הברית. אני גאה להיות אמריקאי ואסיר תודה על כך.

משפחתי אינה נושאת באחריות לבחירות שלי. האחריות היא שלי בלבד. אנא כבדו את פרטיותם.

ג’נסן