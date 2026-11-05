דליה איציק פורשת מתפקיד יו"ר דירקטוריון הדסה

המרכז הרפואי הדסה הודיע כי יו"ר דירקטוריון המרכז, השרה לשעבר דליה איציק, הודיעה על רצונה לסיים את התפקיד אחרי שש שנים. כהונתה צפויה להסתיים בסוף 2026. מהמרכז נמסר כי עם סיום כהונתה היא תמונה לשגרירת כבוד גלובלית של הדסה. בתקופה הקרובה יחל הליך איתור היו"ר החדש.

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איציק מכהנת בתפקידים בבית החולים מאז שנת 2013, כאשר תחילה הייתה יו"ר הדסה אינטרנשיונל בישראל במשך שבע שנים, ואחר כך מונתה לתפקיד הנוכחי. בתקופת כהונתה כיו"ר, היא הובילה את הדסה בהתמודדות עם מגפת הקורונה ומלחמת חרבות ברזל. בתקופה זו נבנה בהדסה מרכז שיקום מתקדם ונפתחה המרפאה בנתיבות. במשך רוב שנות כהונתה עבדה איציק לצד המנכ"ל יורם וייס, שמונה לתפקיד ב-2022, וכהונתו הוארכה לאחרונה.

קיבלה בית חולים מיוצב אך חבול

איציק נכנסה לתפקיד עם סיום תוכנית ההבראה אליה נכנסה הדסה ב-2014 בתמיכת המדינה בעקבות משבר תזרימי קשה, שנבע משילוב של נסיבות, ביניהן: השקעות בתרמית הפירמידה של ברני מיידהוף, אתגרים מובנים בקיומו של בית החולים כציבורי שאינו ממשלתי וכן אתגרים ניהוליים. איציק קיבלה בית חולים מיוצב, אך חבול, כשבמקביל התחרות מצד בית החולים הירושלמי השני, שערי צדק, הולכת ומתחזקת.

בתחילת השנה הנוכחית שוב דיבר מנכ"ל הדסה על משבר תזרימי, ואף איים כי לא יוכל לשלם לעובדים, אולם תלה את רוב הבעיה במדיניות התשלומים של קופות החולים, שמשלמות לבית החולים באיחור של כמה חודשים אחרי מתן השירות. המדינה התערבה והציעה מימון לגישור על הפער, ונראה כי המשבר נפתר.

ביולי פורסמה כתבה בחדשות 12 לפיה בית החולים נתון בשנים האחרונות להשפעות פוליטיות ממפלגת הליכוד. מבית החולים נמסר אז כי מדובר ב"אוסף של רכילויות".

מרכז רפואי בקפריסין

לפני כמה שבועות הודיע בית החולים כל כוונתו לתת את שמו ושירותי ייעוץ להקמה של מרכז בקפריסין. משרדי הבריאות והאוצר טענו כי בית החולים הפתיע אותם במהלך, והביעו חשש כי משאבי בית החולים יזלגו מחוץ למערכת הבריאות הישראלית או שבית החולים יחשוף את עצמו לסיכון כלכלי או משפטי. אולם, לא נעשו עד כה צעדים לעצור את המהלך, ולא נראה כי הוא משמעותי עד כדי להשפיע על כהונתה של איציק.

בדיון בנושא, עלה כי אחת הסיבות למהלך היא עידוד תיירות רפואית מקפריסין. בית החולים הדסה הוא ממובילי תחום התיירות הרפואית בישראל מבין בתי החולים הציבוריים, אך מאז המלחמה ברוסיה ואחר כך המלחמה בישראל, פחת זרם התיירים, באופן שככל הנראה מכביד גם הוא על התקציב.

דליה מסרה כי: "החלטתי להמשיך לדבר הבא. הדסה היתה ותישאר תמיד בית וחלק חשוב מפעילותי למען תושבי ישראל. תודה לנשות הדסה, להנהלת הדסה ולחבריי בדירקטוריון על השעות הרבות מסביב לשעון למען בית החולים".

קרול אן שוורץ, נשיאת ארגון נשות הדסה העולמית, אמרה היום: "נשות הדסה מודות לדליה איציק על תרומתה הרבה לקידום בית החולים במהלך השנים בהן כיהנה כיו"ר הדירקטוריון ועוד קודם לכן".