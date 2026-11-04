אם הכל היה מתקדם כמתוכנן, חברת הטכנולוגיה אמדוקס מישראל הייתה מפרסמת השבוע תחזית חיובית לשנת הכספים 2027 (שהתחילה בתחילת אוקטובר 2026) שהייתה אף משקפת גידול מסוים על צמיחה בהכנסות - נקודה שמהווה את עקב אכילס של החברה לאורך השנים.

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אלא שבמקום זה, החברה הטילה פצצה: סכסוך משפטי עם ענקית הטלקום T-Mobile עלול להביא לירידה של 7%-11% בהכנסות השנתיות ב-2027, ירידה של 17%-25% ברווח הנקי למניה וירידה של לא פחות מ-26%-30% ברווח למניה על בסיס Non-GAAP.

בתגובה, צנחה מניית אמדוקס במסחר המאוחר בוול סטריט (יום ג') ב-44%, למחיר שבו לא נסחרה זה למעלה מעשור. משוויה של החברה נחתכו כמעט 3 מיליארד דולר, לשווי נוכחי של כ-3.6 מיליארד דולר. אמדוקס, שמנוהלת בחודשים האחרונים על-ידי שמעי הורטיג, מספקת פתרונות טכנולוגיים לחברות טלקום ומדיה.

מה בעצם קרה?

T-Mobile היא לקוחה ותיקה של אמדוקס, והיחסים העסקיים ביניהן נמשכים כבר כשני עשורים. היא הייתה הלקוחה השנייה בגודלה באמדוקס בשנת הכספים הקודמת (2025) ותרמה אז 19.9% מהכנסות אמדוקס, כלומר כ-900 מיליון דולר מתוך כ-4.5 מיליארד דולר.

רק בתחילת 2026 אמדוקס הודיעה על חתימת הסכם רב-שנתי נוסף עם T-Mobile, שנועד להטמיע טכנולוגיות GenAI בחברת הטלקום. "אמדוקס גאה לתמוך ב -T-Mobile ולספק לה פתרונות חזקים ומומחיות, שמאפשרים גמישות, יעילות וצמיחה... אנחנו נרגשים להעמיק את שיתוף הפעולה", מסרו אז מאמדוקס.

אלא שכעת מתברר שזמן קצר לאחר מכן האווירה בין הצדדים השתנתה. לפני שנה נכנס לתפקיד מנכ"ל T-Mobile סריני גופלן, שהיה קודם מנהל התפעול בה, והציג אסטרטגיה חדשה, שכוללת דגש מצד אחד על טרנספורמציה דיגיטלית ו -AI, ומצד שני גם על התייעלות ופיטורי אלפי עובדים (גם חלק מהבכירים הוחלפו).

הרצון לקצץ עלויות הוביל לבחינה מחודשת גם של ההסכמים מול אמדוקס - כולל זה שנחתם לאחרונה - ולפי אמדוקס, שתי החברות "הוציאו זו לזו הודעות, שבהן כל צד טוען כי האחד הפר הפרה מהותית הסכם אחד או יותר מההסכמים שמכוחם אמדוקס מספקת תוכנה ושירותים ל -T-Mobile", וכי שתי ההודעות שהוחלפו ביניהן "כוללות איום לבטל את ההסכמים ו/או לנקוט הליכים לקבלת סעד כספי וסעדים אחרים, לרבות בהליך בוררות".

אמדוקס מציינת שהיא נכונה לפעול למימוש טענותיה, אך מדגישה שכמו בכל הליך משפטי (במקרה זה, טרם החל הליך) - "אין כל ודאות באשר לתוצאות". לכן, החברה נאלצה לקחת זאת בחשבון בתחזית לשנת הכספים ונקטה בגישה שמרנית.

מדוע נבהלו המשקיעים?

מניית אמדוקס צנחה במסחר המאוחר ביותר מ-40% לרמות מחיר שלא נראו בה מאז 2013 ונראה שבשוק מתקשים עדיין לעכל את הבשורה. האנליסט טימותי הורן מאופנהיימר, שעד השבוע המליץ על אמדוקס ב"תשואת יתר" עם מחיר יעד של 105 דולר ששיקף פרמיה של 68% על המחיר לפני הצניחה, הוריד המלצה ל"תשואת שוק", ללא מחיר יעד.

הורן כתב כי "תחזיות חלשות במיוחד המשקפות סכסוך עם T-Mobile האפילו על התוצאות... אף שאנו סבורים שאמדוקס ממוצבת למנף AI לצורך הנעת שיפורים משמעותיים בעלויות ובתפעול של חברות טלקום, היא גם מתמודדת עם סיכון תחרותי וביצועי. הסכסוך עם T-Mobile מעלה חששות שספקי תקשורת בונים/משדרגים את המערכות שלהם 'בתוך הבית', תוך שימוש בסוכני AI בעצמם . T-Mobile מובילה בתחום, ואחרים עשויים לנקוט בדרך דומה".

האם הצניחה היא הזדמנות השקעה? מנהל הכספים והאנליסט ליאור וידר, מנהל השירות "מכפיל רווח", מנסה לבחון זאת. לדבריו, "לא בכל יום רואים חברת ענק וותיקה ויציבה בסדר גודל של אמדוקס צונחת בשיעור חד של כמעט 45% ביום אחד. באופן טבעי, התגובה הראשונה שעולה אצל כל משקיע היא השאלה האם מדובר בהזדמנות קנייה חריגה על רקע פאניקת שוק. אולם, מניסיון העבר עולה כי בכמעט 90% מהמקרים שבהם מניה סופגת מכה יומית בסדר גודל כזה, המגמה השלילית והמומנטום הדובי נוטים להימשך גם בהמשך הדרך בשל הצורך של השוק לעכל את הפגיעה המהותית בתחזיות".

לכן, לדברי וידר, "למרות שקשה לחזות בדיוק באיזו רמת מחיר תסגור המניה את המסחר היום, בהסתכלות של כמה שבועות קדימה יש סבירות גבוהה שהיא תיסחר ברמות נמוכות יותר עד שהחברה תוכיח יציבות ותאפס את אמון המשקיעים".

תמתיק את הגלולה המרה?

לצד הדוחות והתחזיות, אמדוקס סיפקה גם כמה עדכונים עסקיים. בחברה עובדים בחודשים האחרונים על אסטרטגיה שנועדה לקדם את החדשנות בחברה (וכחלק מזה פוטרו כ-3,000 עובדים, כפי שנחשף בגלובס לפני כחצי שנה) .

לצד יציאה מפעילויות שאינן אסטרטגיות ובהן עסקי המדיה, אמדוקס נכנסת כעת לראשונה לתעשייה חדשה. לאורך שנים מדברים על האפשרות שאמדוקס תרחיב את פעילותה מעבר לתעשיית הטלקום גם לעולם הבנקים, אך דווקא תעשיית הביטוח נבחרה, ואמדוקס רוכשת את חברת EIS מארה"ב ב-340 מיליון דולר .

החברה מציעה לחברות ביטוח פלטפורמה מבוססת ענן וסוכני AI. באמדוקס מעריכים שתעשיית הביטוח שהיא מורכבת וכפופה לרגולציה מחמירה דומה במידה מסוימת לתעשיית הטלקום - אך כנראה גם נמצאת מאחור בכל הנוגע לאימוץ טכנולוגיות חדשות, ויש בה הזדמנות. החברה הנרכשת פועלת בתחום דומה לזה של סאפיינס הישראלית שנרכשה לפני שנה.

במקביל, אמדוקס מספקת הצצה ראשונית לתוצאות שנת הכספים 2028 שבה היא צופה חזרה לצמיחה עם גידול חד-ספרתי בהכנסות וחד-ספרתי גבוה ברווחים, וכן מודיעה על הגדלת הדיבידנד הרבעוני ב-3%.

מי הפסידו ומי הרוויח?

בעלי המניות הגדולים באמדוקס הם שני גופים מוסדיים מארה"ב - FMR (פידליטי) החזיקה ב-9.4% מהמניות לפי הדיווח האחרון, ו -Pzena Investment החזיקה ב-13.2%. בהנחה שההחזקה נותרה דומה, שווי ההחזקה של פידליטי נפל ב-277 מיליון דולר אחרי הדוחות וזה של Pzena נחתך ב-392 מיליון דולר. לפי נתוני סמארטבול, ההחזקה של מוסדיים ישראלים באמדוקס כמעט אפסית.

אגב, המנכ"ל הקודם של אמדוקד, שוקי שפר שעזב לפני מספר חודשים, מכר בחודשים האחרונים מניות בסכום מצטבר של כ-22 מיליון דולר ולפי מחירי מניה גבוהים משמעותית מהנוכחי שלאחר הנפילה.

ובחזרה לדוחות אמדוקס: את שנת הכספים 2026 (שהסתיימה בסוף ספטמבר) היא סיימה עם צמיחה של 3.6% בהכנסות לרמה של כ-4.7 מיליארד דולר, בהתאם לתחזיות האנליסטים. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-497 מיליון דולר, ירידה של 17.2% מ-2025 ( על בסיס Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, נרשם רווח נקי של 788 מיליון דולר - עלייה של כ-1% ). הרווח הנקי למניה עמד על 7.41 דולר, סנט אחד פחות מתחזיות האנליסטים.

עם זאת, בשל הסכסוך המשפטי עם T-Mobile התחזית לשנת הכספים 2027 היא כאמור לירידה של 7%-11% בהכנסות - כלומר להכנסות של 4.18-4.37 מיליארד דולר, ירידה של 17%-25% ברווח הנקי למניה ל-3.51-3.88 דולר וירידה של לא פחות מ-26%-30% ברווח הנקי Non-GAAP למניה - ל-5.19-5.48 דולר.