מדד תל אביב קלינטק , העוקב אחרי חברות אנרגיה מתחדשת הנסחרות בבורסה, עולה כעת באופן ניכר. זאת, כנראה, בשל הניצחון הדמוקרטי בבחירות האמצע בארה"ב, הכולל הן השגת רוב משמעותי בבית הנבחרים האמריקאי והן ניצחון מעט מפתיע יותר בסנאט. הקונגרס האחרון, בשליטה רפובליקנית, ביטל את הטבות המס לאנרגיה מתחדשת והזניק מרוץ ל"חוף המבטחים": תאריכי היעד לשלבים שונים של הפרויקטים שמי שיספיק לבנות ולחבר לחשמל יזכה עדיין בהטבות המס. מי שפספס, ופרויקטים שהחלו לאחר מכן, כבר לא יוכל לנצל אותן.

● שאלות ותשובות | המפלה של טראמפ: למה בוול סטריט חוששים ומה המשמעות עבור ישראל?

● כך מפילה מועמדת אחת מטקסס סקטור שלם בארה"ב

הדמוקרטים, מצד שני, נחשבים באופן מסורתי ידידותיים יותר לאנרגיה מתחדשת. מצד שני, הנשיא טראמפ עדיין מחזיק עד סוף 2028 בכוח הווטו הנשיאותי, שצפוי לסכל יוזמות חקיקה דרמטיות מצד הדמוקרטים.

אנלייט , הנסחרת בתל אביב 35, היא אחת המרוויחות הגדולות: היא מזנקת במעל 7%, זאת לאחר שגם אתמול (ג') עלתה במסחר בעקבות דוח מוצלח לרבעון השלישי שהוגדר כ"מפגן של עוצמה". גם דוראל , חברת האנרגיה המתחדשת שנכנסה בעדכון האחרון לתל אביב 35, מזנקת כעת בשיעור דומה. אצל דוראל, הדבר קשור גם לחיבור לחשמל לפרויקט "אינדיאנה דרום". המתחם הסולארי בבעלות דוראל הוא אחד הגדולים ביותר בעולם כולו, והגדול ביותר בעולם המערבי. גם חברות אנרגיה מתחדשת נוספות הנסחרות בתל אביב מקבלות עדנה משמעותית: אפולו פאוור , אורמת טכנולוגיה (הצפויה לפרסם את דוחותיה לרבעון השלישי לאחר יום המסחר), אייראנג'י טק , נופר אנרגיה וזפירוס .

"רוח גבית לענף האנרגיה המתחדשת"

על פי האנליסט ליאור וידר מ"מכפיל רווח", "תוצאות בחירות האמצע בארה"ב, שבהן רשמו הדמוקרטים הישגים דרמטיים והשתלטות על שני בתי הקונגרס, מספקות רוח גבית משמעותית ומיידית לענף האנרגיה המתחדשת, ובאה לידי ביטוי בזינוק חד, כאמור, של כ-7% במניית אנלייט. מאז כניסתו לתפקיד, נקט הנשיא דונלד טראמפ בצעדים שהקשו על קידום האנרגיה הירוקה וביטלו יוזמות של הממשל הקודם, כך שהתרת הפלונטר הפוליטי והתחזקות האופוזיציה הדמוקרטית נתפסות בשוק כמהלך שעשוי לבלום את מדיניותו ולתמוך בהתאוששות התחום. עבור אנלייט, הפועלת באופן נרחב בשוק האמריקאי, מדובר בהסרת עננה רגולטורית ובשינוי כיוון שצפוי להקל על קידום ומימוש צבר הפרויקטים הענק שלה מעבר לים".

רועי שביט, אנליסט אנרגיה ב-IBI, מעט מסויג יותר ואומר שההשתלטות הדמוקרטית "לא תחזיר את הטבות המס שבוטלו בחוק של טראמפ ב-2025, כי כל ניסיון כזה ייתקל בווטו של הנשיא. גם המכסים נקבעים ע"י הממשל ולא ע"י הקונגרס. מה שכן משתנה הוא כיוון הסיכון. קונגרס דמוקרטי מקטין מאוד את הסיכוי לקיצוצים נוספים בהטבות שנותרו, ומוסיף פיקוח על הרגולציה של משרד האוצר בתחום. במילים פשוטות, הסביבה הרגולטורית לאנרגיה מתחדשת בארה"ב כנראה תפסיק להחמיר, גם אם היא לא חוזרת למה שהיה". אנלייט, למעשה, כבר "נעלה זכאות להטבות מס עבור חלק נכבד מהצבר האמריקאי, ופרויקטי האגירה שלה זכאים להטבות מלאות עד סוף 2033. הסיכון שהשוק תמחר בחודשים האחרונים היה החמרה נוספת בהטבות ובכללים, והסיכון הזה ירד עם תוצאות הבחירות". עוד הוא מוסיף ש"כדאי לשים לב לנושא מרכזי הנתונים. הדמוקרטים ניהלו קמפיין סביב יוקר המחיה וחשבונות החשמל, ואם קצב הקמת מרכזי הנתונים יואט, זה נוגע בביקוש שהענף כולו נשען עליו".

נושא נוסף שדווקא לא קשור לבחירות בארה"ב, אומר ליאור וידר, נובע גם מ"שילוב מאקרו-כלכלי חיובי של ירידת תשואות באג"ח ממשלת ארה"ב (לרבות ירידת התשואה ל-10 שנים לשפל מאז ספטמבר), אשר מתפקד כקטליזטור מרכזי עבור חברות צמיחה הנסמכות על מימון חיצוני להקמת פרויקטים הוניים. בשוק מבינים כי בלמים משמעותיים על מדיניות הממשל בוושינגטון לצד סביבת תשואות נוחה יותר מייצרות ודאות רבה יותר למשקיעים, ולכן התגובה המהירה והעוצמתית במניה משקפת הערכה מחדש של פוטנציאל הרווח והצמיחה של החברה בשוק האמריקאי בשנים הקרובות".