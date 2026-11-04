חשיפת גלובס: ישראייר בדרך לרכישת השליטה בארקיע

ישראייר, שנמצאת בבעלותו של איש העסקים רמי לוי ובניהולו של אורי סירקיס מבצעת כעת מהלכים כדי לרכוש את חברת התעופה המתחרה ארקיע, כך נודע לגלובס.

הסיבה לעסקה, ככל הידוע היא הבעיות הקשות מהן סובלת חברת ארקיע. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הפסידה ארקיע על פי הערכות כ-30 מיליון דולר, ואת השנה כולה היא צפויה לסיים בהפסד של 50 עד 60 מיליון דולר.

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גם אל על לוטשת עיניים לארקיע ובודקת היתכנות לעסקה, כך נודע לגלובס. יחד עם זאת על פי הערכות הסיכויים שלה ככל הנראה נמוכים מבחינה רגולטורית. הסיכוי שיאשרו לחברה הגדולה ביותר בנתב"ג ובפער גדול מכל האחרים לרכוש את ארקיע כנראה לא גבוהים.

נתח השוק של אל על בנתב"ג עמד בשלושת החודשים הראשונים של השנה על 37.8% והיא הטיסה 5.1 מיליון איש. עם זאת, מדובר בירידה ביחס לשנתיים הקודמות, אז שליטתה בנתב"ג הגיעה לאחוזים גבוהים יותר עקב המלחמה והפסקת הטיסות לישראל של החברות הזרות.

3 מטוסים בבעלות ארקיע, ועוד 7 בחכירה רטובה

לפי אתר החברה, צי המטוסים של ארקיע כולל 3 מטוסים בבעלות ועוד 7 בחכירה רטובה, כלומר שימוש במטוסים פלוס צוותים של חברות תעופה אחרות. ארקיע טסה לניו יורק, בנגקוק, פוקט, האנוי, לונדון, פריז, זנזיבר, טביליסי, בטומי, רומא, ברצלונה, אמסטרדם, בודפשט, דובאי, טיראנה, מינסק, סופיה, ליסבון, באקו, פראג וכן לאתונה, סלוניקי, לרנקה, כרתים, מיקונוס, ופאפוס.

מטעם ארקיע נמסר כי "נושא מכירת החברה או מיזוגה מצוי בידי בעלי המניות ואינו חלק מעיסוקה של הנהלת החברה, הממשיכה להתמקד בניהול הפעילות השוטפת, בלקוחותיה ובהמשך פיתוח החברה. ארקיע היא חברה פרטית, שאינה מפרסמת את נתוניה הכספיים, ועל כן אין להתייחס לפרסומים ולהערכות בדבר תוצאותיה הכספיות כאל נתונים רשמיים מטעם החברה. גם בתקופה המאתגרת הנוכחית, על רקע העלייה במחירי הדלק והמציאות הגיאופוליטית המשתנה, ארקיע ממשיכה לפעול באחריות, לבצע את ההתאמות הנדרשות ולהעמיד בראש סדר העדיפויות את לקוחותיה, עובדיה ואת המשך פעילותה כחברת תעופה ישראלית משמעותית".

מה התועלת לישראייר?

אם אכן ישראייר תצליח לשים את ידה על ארקיע היא תרוויח גם את הסלוטים, כלומר קווי התעופה שמפעילה ארקיע למזרח, לאירופה ולארצות הברית, כשהמצב הוא שיש מחסור בסלוטים בנתב"ג, כפי שבא לידי ביטוי במלחמה מול איראן, כאשר מטוסי התדלוק האמריקאים תפסו מקומות חניה בנתב"ג והדבר בא על חשבון טיסות לישראל וממנה.

בנוסף, תהנה ישראייר מכח האדם של ארקיע וסינרגיה תפעולית בין שתי החברות. כמו כן, היא תוציא את המתחרה הגדולה שלה מהשוק.

מתחילת השנה, ארקיע היא החברה השלישית בגודלה בנתב"ג, עם 1.44 מיליון נוסעים (כ-10% מכלל תנועת הנוסעים בנתב"ג).

ישראייר נמצאת במקום השני עם 1.56 מיליון נוסעים ונתח שוק של 11.7% נכון לחודש ספטמבר.

השאלה היא כמובן האם העסקה תאושר ע"י רשות התחרות, שמצד אחד לא רוצה לראות מתחרה גדולה יוצאת מהשוק אך מאידך גם לא רוצה לצפות בקריסתה של ארקיע, שנמצאת בדרך לדחות פרעון.

כזכור, ארקיע נמצאת בסכסוך בין העובדים שמחזיקים ב-20% ממניות החברה, לאחר שדוללו מהחזקה של 30%, לבין בעלי החברה, משפחת נקש המחזיקה ב-80% מהמניות, זאת על רקע ההפסדים הגדולים של ארקיע.

בשלב זה טרם הוכרזה שביתה, אך אם אכן תצא לפועל, היא עלולה לשבש את תוכניות הנסיעה של אלפי נוסעים בהמשך השנה. אתמול העובדים אף הפגינו מול מטה החברה.