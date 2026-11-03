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ארקיע

“שחררו את ארקיע”: העובדים מפגינים נגד ההנהלה

עשרות עובדי ארקיע מפגינים מול מטה החברה בבני ברק, על רקע כוונת הבעלים, האחים נקש, לדלל את החזקות העובדים בחברה מכ-20% כיום • המחאה מגיעה לאחר דיווחים על הפסדים של עשרות מיליוני שקלים בשנה האחרונה, ובצל חשש העובדים מפגיעה בזכויותיהם ובביטחונם התעסוקתי • באיגוד העובדים מזהירים מפני צעדים ארגוניים וקוראים להנהלה לפתוח במשא ומתן

אלון פרל 14:47
הפגנת עובדי ארקיע
הפגנת עובדי ארקיע

עשרות עובדי ארקיע מפגינים בשעה זו מול מטה החברה ברחוב לח"י 19 בבני ברק, תחת הכותרת "שחררו את ארקיע". זאת, בהמשך למכתב ההתראה ששלח אתמול (ב’) איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים לנציג בעלי החברה, אבי חורמרו, ולמנכ"ל עוז ברלוביץ’.

ברקע לדברים, על פי דיווחים, ארקיע הפסידה בשנה האחרונה עשרות מיליוני שקלים, ובכוונת הבעלים, האחים נקש, לדלל את החזקות העובדים בחברה, העומדות כיום על כ-20%, לעומת כ-30% בעבר.

"הם רוצים לקחת את היתרה שנשארה לנו בחברה, אנחנו לא ניתן להם לעשות את זה", אמר היום אחד המפגינים. "הדבר היחיד שהם רוצים זה לרוקן את החברה מנכסיה, לא ניתן להם". מפגין אחר ציין כי "הדבר היחיד שמבדיל בינינו לבין החברות זה שהניהול לא מתבצע כנדרש. תקנו את זה, תעשו מה שאתם חושבים, אבל אל תאשימו אותנו".

במכתב שנשלח אתמול ציין סגן יו"ר האיגוד, עו"ד ניר אייזנברג, כי הבעלים נמנעים מהזרמת הון מספק לחברה, לצד קידום מהלכי התייעלות וצמצום בחברה. "עולה חשש כי בכוונתם להטיל את מחיר כשלי הניהול על כתפי העובדים", נכתב. "עובדי החברה לא ישלימו עם פגיעה בזכויותיהם, בביטחונם התעסוקתי ובמעמדם בחברה. לא נאפשר קבלת החלטות חד-צדדיות מאחורי גבם של העובדים, ולא נסכים למחיקת הישגים וזכויות שנבנו לאורך שנים של מאבק, אחריות ומחויבות לחברה.

"ככל שבעלי החברה יבחרו להמשיך בדרך זו, ארגון העובדים יפעל בנחישות ובמלוא העוצמה העומדת לרשותו על פי דין כדי לסכל כל פגיעה בעובדים ובזכויותיהם… אני מציע לבעלי החברה להתעשת ולחדול מהצעדים… החל ממחיר נחל בנקיטת צעדים".

עם זאת, באיגוד מותירים פתח למשא ומתן וקוראים לבעלי החברה לעצור את המהלכים ולפתוח בהידברות.

מתחילת השנה, ארקיע היא החברה השלישית בגודלה בנתב"ג, עם 1.4 מיליון נוסעים (כ-10% מכלל תנועת הנוסעים בנתב"ג). בשלב זה טרם הוכרזה שביתה, אך אם אכן תצא לפועל, היא עלולה לשבש את תוכניות הנסיעה של אלפי נוסעים בהמשך השנה.