לפני שנה וחודשיים, רגע לפני סיום המלחמה בעזה, המליץ רביב כרמי, מנכ"ל אפסילון מקבוצת הפניקס, לא לברוח משוק המניות המקומי. הוא העריך כי סיום המלחמה בעזה יוביל לגל עליות נוסף בבורסה בת"א, ושבמקרה כזה נהיה "ברמות מחירים שונות לגמרי, זה יכול לקרות מהר מאוד". אמר וצדק. מאז זינק מדד ת"א 125 ב־30% נוספים, מניות הטכנולוגיה קפצו ב־35% ומדד הפיננסים הוסיף אף יותר.

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בימים האחרונים השווקים שוב רועדים, כשפספוסים בדוחות ענקיות הטכנולוגיה מובילים לירידות חדות בשוקי המניות. אך כרמי ממש לא צופה שחורות, להיפך. מבחינתו, הירידות כעת הן "תיקון, שאם יימשך בהחלט אראה פה הזדמנות קנייה. מדובר בחברות טובות שבמקרים מסוימים המניות שלהן ירדו בעשרות אחוזים מהשיא. אני לא מודאג, זה לא שינוי מגמה או כיוון".

הוא מדגיש כי "התיקון יכול להיות קצת יותר חד, אבל ראינו את זה כמה פעמים בעבר, וזו הפעם השלישית שזה קורה השנה. לאורך זמן שוקי המניות עולים, נקודה. והם מנצחים כל דבר אחר - נדל"ן, אג"ח ופיקדונות. אין מה להתווכח עם הסטטיסטיקה. כשאני רואה יותר מדי כותרות על נפילה והתרסקות בבורסה, מבחינתי זו דווקא אינדיקציה שאולי הגיע הזמן לקנות".

כרמי מציין סיבה נוספת מדוע לא כדאי לצאת מהשוק, מעבר לכך שקשה מאוד להצליח לתזמן יציאה וכניסה בזמן: "כל יציאה מהשוק היא אירוע מס, ואני מעדיף שהכסף יעבוד בתיק של הלקוח ולא יהיה אצל רשויות המס".

"מעבר לבריאות ותשתית"

את הסיבות לאופטימיות כרמי שואב מכך שרואים "עלייה בקצב צמיחת הרווחים של החברות. בעונת הדוחות הנוכחית, מתוך 60% מהחברות ב־S&P 500 שפרסמו, 80% הפתיעו לטובה, וקצב צמיחת הרווחים לעומת הרבעון הקודם עלה ב־30%. אנחנו בהחלט לא במצב של בועה". הוא אף מפתיע באמירה שהשוק זול מבדרך כלל: "המכפיל העתידי ב־S&P 500 הוא היום 18, לעומת ממוצע של 20".

את המהלכים בשוק האמריקאי הוא מאבחן כך: "רואים רוטציה מסקטורים תנודתיים יותר, בעיקר טכנולוגיה ושבבים, לסקטורים דפנסיביים כמו בריאות, תשתיות מים וחשמל ומוצרי צריכה בסיסיים. הכלכלה שם בבסיסה טובה וצומחת".

ומה לגבי בחירות האמצע בארה"ב השבוע? גם מהן כרמי מסרב להתרגש. "ב־70 השנים האחרונות היו 19 פעמים בחירות אמצע, ובכולן ב־12 החודשים שלאחר הבחירות השוק עלה, כשהתשואה הממוצעת הייתה 15.6% והחציונית 15%. מי שיישב בשוק, במדד S&P 500, סטטיסטית מצבו יהיה בהחלט לא רע בעוד 12 חודשים".

גם מעליית הריבית כעת בעולם כרמי לא מודאג. לדבריו, "העלייה היא בגלל האינפלציה ומחירי האנרגיה הגבוהים, שעלו בעקבות המלחמה באיראן, אבל היא לא דרמטית ולא תפיל את השווקים. וגם כאן, הסטטיסטיקה מראה שבתקופות שלאחר מחזורי העלאת ריבית השוק עלה, ואפילו התנהג טוב יותר מבתקופות שלאחר מחזורי הורדת ריבית, בטווח שנתיים עד ארבע שנים".

"לא ספרטה ולא ביטקוין"

בזירה המקומית, כרמי סבור שהביצועים של המשק מפתיעים בעוצמתם. "מה שקורה מבחינת הנתונים בישראל זה בגדר נס כלכלי", הוא אומר. "צמיחת התוצר עומדת כיום על כ־4.7%, שזה מעולה, גם אם נמוך מתחזית בנק ישראל, ובשנה הבאה הצמיחה צפויה לעלות מעל 7%. אנחנו מקום ראשון בצמיחה מבין 38 מדינות ה־OECD; והגירעון ממשיך להתכווץ ועומד על 3.2% תוצר - אנו במקום מעולה שרוב מדינות העולם היו רוצות להיות בו".

ובכל זאת, הוא מזהיר מפני שאננות: "צריך לקדם רפורמות מבניות, לבצע השקעות במנועי צמיחה, לשלב אוכלוסיות בתעסוקה, ובעיקר לטפל בנושא הסנקציות הבינלאומיות בכובד ראש. לא עם 'ספרטה' ו'ביטקוין' ואין דבר כזה להיערך לכלכלה עוקפת סנקציות", הוא אומר בהתייחס לאמירה בנושא של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלהערכתו הייתה בעיקר תעמולת בחירות. "אנחנו חלק מהעולם המערבי, ולא רוצים למצוא עצמנו בכלכלת קריפטו כמו של איראן וצפון קוריאה".

בהתייחס לתיק ההשקעות, למשקיע סולידי כרמי מציע להקצות 20% למניות בישראל ו־20% למניות בארה"ב. עוד 50% הוא מקצה לאג"ח קונצרניות בישראל בדירוג ממוצע של A פלוס ובמח"מ (משך חיים ממוצע) 4 שנים. את 10% הנותרים הוא מקצה לאג"ח ממשלת ישראל במח"מ 5.

למשקיע אגרסיבי הוא מציע חשיפה של 35% למניות בישראל, 28% למניות בארה"ב ועוד 7% להפנות למדד העולמי MSCI World. את יתרת התיק הוא מקצה ל־30% אג"ח קונצרניות בישראל. לדבריו, העלייה בתשואות האג"ח והמרווחים שנפתחו מאפשרים לקחת פחות סיכון מנייתי ולהרגיש בנוח גם עם אג"ח.

כרמי מציע לגדר את רוב החשיפה למט"ח, ומציין כי "קל לעשות זאת. היום אנחנו מגדרים בין חצי לשני שלישים מהחשיפה הדולרית באמצעות קרנות מחקות מנוטרלות מטבע. בראייה רב שנתית הנטרול הזה משתלם באופן מובהק. אם המצב הגיאופוליטי ימשיך להשתפר, נחזור למסלול של התחזקות השקל".

הביטוח - "כרטיס כניסה"

בבורסה המקומית, כרמי ממשיך להמליץ על סקטור הפיננסים - בנקים וביטוח. "חברות הביטוח הן מבחינתי כרטיס כניסה ואופציה לרוב המשק הישראלי: לנדל"ן, לפיננסים, לאנרגיה הירוקה ולהתחדשות העירונית. ורואים שכשהשוק עולה הן עולות יותר מהשוק, וכך גם לכיוון השני".

כן הוא מציע להיחשף לחברות טכנולוגיה, שבבים ותוכנה מקומיות, שירדו בעשרות אחוזים מרמות השיא, מציע להיחשף גם לחברות התשתיות שמעורבות בפרויקט המטרו ובשיקום נזקי המלחמה, ולחברות אנרגיה ירוקה בראייה ארוכת טווח. בסקטור התעשיות הביטחוניות הוא מציע להיות יותר סלקטיבי, ולהיצמד בעיקר למניות הגדולות.

בארה"ב הוא מציע להישאר במניות הטכנולוגיה החזקות שירדו, לצד סקטורים דפנסיביים: בריאות ופארמה, תשתיות מים וחשמל המשרתות את הקמת הדאטה סנטרים, מוצרי צריכה בסיסיים, והבנקים הגדולים שנהנים מסביבת הריבית ומרווחי חיתום נאים על רקע הנפקות הענק בבורסה האמריקאית.

מנגד, כרמי מציע להתרחק מחברות האנרגיה המסורתית, שכן "הגידול ברווחיות חברות הנפט הוא זמני. ברגע שהסיפור של איראן ייפתר, אני צופה ירידה די דרמטית במחירים".

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