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ישראל קנדה

מיזוג הנדל"ן הגדול יצא לדרך והשווי התכווץ בעשרות אחוזים

הבוקר הושלם המיזוג בין ישראל קנדה ואקרו, שסיימה את דרכה כחברה ציבורית בבורסה בתל אביב • שווי החברה הממוזגת עומד הבוקר על כ-5.5 מיליארד שקל בלבד, בעוד שבהכרזת המיזוג, בפברואר האחרון, הוא הוערך בכ-10 מיליארד שקל

מאיה לוין 10:06
אסף טוכמאיר וברק רוזן, מבעלי ישראל קנדה / צילום: אלדד רפאלי
אסף טוכמאיר וברק רוזן, מבעלי ישראל קנדה / צילום: אלדד רפאלי

עסקת המיזוג בין ישראל קנדה, שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר, לבין קבוצת אקרו של צחי ארבוב הושלמה, ואקרו סיימה את דרכה כחברה ציבורית בבורסה בתל אביב. המיזוג, שעליו הכריזו החברות בפברואר השנה, נועד ליצור את אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בישראל, בשווי מוערך של כ-10 מיליארד שקל. אלא שמאז השתנתה התמונה: בעקבות הירידות במניות שתי החברות, שווי החברה הממוזגת עומד הבוקר על כ-5.5 מיליארד שקל בלבד, בהתאם לשווי המניות לאחר השלמת העסקה.

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לפי ההסכם המקורי, אקרו נרכשה לפי שווי של 3.1 מיליארד שקל, ששיקף פרמיה של כ-10% על מחיר השוק במועד העסקה. התמורה נקבעה כך ש-60% ממנה ישולמו במניות ישראל קנדה ו-40% במזומן, בהיקף של כ-1.24 מיליארד שקל. עם השלמת המיזוג, בעלי המניות של אקרו צפויים להחזיק בכ-21% ממניות ישראל קנדה, ששווייה המוערך לאחר המיזוג עמד בעת ההכרזה על קרוב ל-10 מיליארד שקל.

במועד חתימת העסקה עמד שווי השוק של ישראל קנדה על כ-7 מיליארד שקל, ובמאי אף טיפס לכ-8.5 מיליארד שקל. אלא שמאז נרשמו ירידות חדות במניות שתי החברות, על רקע החולשה בשוק הנדל"ן ובסקטור הנדל"ן בבורסה בתל אביב.

לצד החולשה בענף הנדל"ן, שתי החברות חשופות במידה רבה לשוק דירות היוקרה בתל אביב ובסביבתה, שנקלע לתקופה של חולשה. אקרו מתמקדת בעיקר בייזום ובהקמת פרויקטים למגורים במרכז תל אביב, ואילו ישראל קנדה פועלת בתחום הנדל"ן היזמי, לצד קבוצות רכישה, נדל"ן מניב ובתי מלון. המיזוג נועד בין היתר להרחיב את פעילותה של ישראל קנדה בתל אביב באמצעות צירוף צבר הפרויקטים של אקרו, שמחזיקה גם בנכסים מניבים בשווי מצרפי של 1.6 מיליארד שקל, ומניבים הכנסות משכירות נטו (NOI) של 95 מיליון שקל בשנה.

אקרו נמחקה הבוקר (ב') מהמסחר בבורסה וסיימה את דרכה כחברה ציבורית לאחר ארבע וחצי שנים. במקביל, איגרות החוב שלה יוסבו לסדרות י' וי"א של ישראל קנדה, ללא שינוי בתנאים.