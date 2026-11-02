ביג נכנסת לבולגריה: רוכשת 7 נכסים תמורת 223 מיליון אירו

חברת המרכזים המסחריים ביג מרחיבה את פעילותה מעבר לים, ונכנסת לראשונה לבולגריה. החברה, שבשליטת האחים נפתלי (33%), חתמה על הסכם לרכישת שבעה מרכזים מסחריים פתוחים בבולגריה, בתמורה כוללת של כ-223 מיליון אירו.

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במסגרת העסקה, תרכוש ביג באמצעות חברת הבת (CEE-BIG B.V) בשלב הראשון שלושה מרכזים. במהלך 18 החודשים שלאחר מכן, תרכוש ביג את ארבעת המרכזים הנוספים, הנמצאים כיום בשלבי פיתוח שונים, עם השלמת בנייתו ופתיחתו לציבור תחת המותג ביג.

שניים מהמרכזים המסחריים ממוקמים בעיר הבירה סופיה והיתר, בערים מרכזיות ברחבי בולגריה. המרכזים כוללים ביחד שטחים להשכרה (GLA) בהיקף כולל של כ-140 אלף מ"ר, אשר צפויים לייצר NOI שנתי של כ-16.8 מיליון אירו.

בביג, המנוהלת בידי חי גאליס, מציינים כי המהלך עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלה להמשיך לפתח את פעילותה במדינות הבלקן ומזרח אירופה. זאת, תוך ניצול ניסיונה, לצד מערכות היחסים והקשרים שלה באזור עם רשתות קמעונאיות ודיירים בינלאומיים אשר פועלים במדינות הללו, כמו גם עם הגורמים הממנים.

כיום, פועלת ביג באירופה, באמצעות החברה הבת בשלוש מדינות מרכזיות: פולין, מונטנגרו וסרביה. הללו, נמצאים בתפוסה כמעט מלאה (99%) והניבו לביג במחצית הראשונה של השנה הכנסות של כ-233 מיליון שקל, לצד EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של 154.6 מיליון שקל.

ביג, פועלת להקמה ותפעול של מרכזי קניות בישראל ובחו"ל, לצד פעילות נדל"ן מניב (משרדים ותעשייה) באמצעות חברת הבת אפי נכסים. מתחילת השנה ירדה מניית החברה בכ-10% והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-17.7 מיליארד שקל.