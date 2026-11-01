מחברה קטנה שסיפקה כוח אדם לקיבוצים לחברה שהונפקה לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל: דליה קורקין, מנכ"לית ושותפה בקבוצת עמל ומעבר, סיפרה בכנס צמיחת הקיבוצים של גלובס, בשיתוף בנק דיסקונט והתנועה הקיבוצית על הדרך שעשתה מרמות מנשה לבורסה בתל אביב. קורקין, שממעטת להתראיין, שוחחה עם אבי בניהו, שגילה בפתח המפגש כי הוא משמש כיועץ שלה ושל החברה זה כמה שנים.

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"קיבוץ רמות מנשה היה אחד העניים בתנועה הקיבוצית, ליד קיבוצים עשירים", סיפרה קורקין על ילדותה. "החיים בקיבוץ מאוד רגילים, פשוטים, אבל עם הרבה הרבה חזון והשתוקקות". בהמשך עבדה במטעים, למדה כלכלה ברופין והייתה לגזברית הקיבוץ. "קודם כל היה צריך איכשהו לשרוד. כל שבוע הייתי צריכה לחפש את הדרך להביא כסף ולשרוד ולתת חלב לילדים. הקיבוץ היה במצב מאוד קשה, עד שעשינו רפורמות".

כשנשאלה מדוע עזבה את הקיבוץ, השיבה: "הדבר הראשון שקופץ לי בראש זה כי רציתי לאכול סוף סוף לחם טרי. ברמות מנשה תמיד היה לחם מלפני שבוע". ואז הסבירה: "בפועל עזבתי כי אני חושבת שבגיל ארבעים רציתי לחוות צורת חיים אחרת, ולא רציתי לחוות את המעבר מקיבוץ שיתופי למופרט, למרות שהאמנתי בזה וחשבתי שזה נהדר".

"הבנקים החליטו לכבות את האור"

על ימיה הראשונים בעמל ומעבר סיפרה: "כשנכנסתי היא הייתה חברה קטנה, עם רווח של חמש מאות אלף שקל". המשבר הכלכלי בתנועה הקיבוצית הפך, לדבריה, לנקודת מפנה. "כמה רכזי משק קראו לי ואמרו שהבנקים, כולל דיסקונט, החליטו לכבות את האור". בעקבות זאת קלטה החברה את מערכי הסיעוד של חמישה קיבוצים והחלה להתרחב.

"יש בה את רוב תחומי המצוקות של המדינה", תיארה קורקין את פעילות החברה כיום. "יש לנו 1,600 מיטות, מעל 30 אלף ביקורי בית, כחמשת אלפים אנשים באוכלוסיות מיוחדות, על הרצף האוטיסטי ומתמודדי נפש".

קורקין התייחסה גם לעלייה בגילם של הדיירים במוסדות הסיעודיים של החברה. "הקשישים של היום מגיעים אלינו בגיל הרבה יותר מבוגר מפעם. פעם היינו מביאים את גלובס כל פעם שמישהי הגיעה לגיל מאה. היום יש לנו המון, 15% מהאוכלוסייה שלנו עברה את גיל מאה", סיפרה. "אורך החיים עולה ואיכות החיים עולה, ויש פתרונות. תמיד אפשר יותר, אבל זה דווקא תחום שאני חושבת שהולך ונהיה טוב יותר".

בנובמבר 2025 הונפקה עמל הולדינגס לפי שווי של כ־2.64 מיליארד שקל. קורקין מכרה במסגרת ההנפקה, באמצעות חברה שבבעלותה, מניות בהיקף של כ־185 מיליון שקל. בדוחות הרבעון השני של 2026 הציגה החברה הכנסות של כ־577 מיליון שקל, אך הרווח הנקי ירד בכ־8% ל־33.9 מיליון שקל.

על המעבר מהקיבוץ לשוק ההון אמרה: "בסוף הבורסה זה מקום גם של אנשים. זה בסוף הכסף של כל המדינה, של האנשים, האזרחים". לדבריה, זו "אחריות עצומה כלפי המדינה, כלפי המשקיעים, כלפי העובדים שלנו, המטופלים שלנו".

"רמת אפעל זו הסיבה לכך שאני יושבת פה"

קורקין הקדישה חלק מהשיחה למיזם של עמל ומעבר והתנועה הקיבוצית להקמת מרכז לאומי לחוסן ולאיתנות ברמת אפעל, שעליו הוכרז בספטמבר. "אנחנו מנסים יחד עם עמל, שיש לה את הצד המקצועי ואת העוצמה, להביא לאיזשהו ריפוי או איזשהו תהליך טיפולי את חיילי צה"ל הפוסט־טראומטיים, בעיקר מחרבות ברזל".

"אני רואה במיזם איזו המשכיות של התנועה הקיבוצית, של כל האתגרים שלקחה על עצמה מבניית המדינה ועד למקום הזה", הוסיפה. "המקום הכי חולה, קשה, שמחייב אותנו לתת להם עזרה, להחזיר אותם חזרה לתעסוקה, משמעות, משפחה".

על שיטות הטיפול שמתוכננות במרכז אמרה: "אנחנו הולכים להביא טיפולים חדשניים. אנחנו צנועים, לא יודעת אם אנחנו אור לגויים, אבל לומדים למשל מצבא ארה"ב שגם הם חוו הרבה מאוד טראומה, בוודאי עם שיבא, עם כל מה שזה אומר, בוודאי צה"ל שלנו שיודע להביא הרבה מחשבה וניסיון".

את דבריה חתמה בנימה אופטימית: "אני חושבת שהתנועה הקיבוצית ידעה לקום מאיפה שהייתה וגם המדינה תדע. צריך סבלנות ולהיאבק, לא צריך להרים ידיים ונגיע לאן שאנחנו רוצים".

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק דיסקונט, דוראל, חברת נדב ב. לוגיסטיקה, התנועה הקיבוצית, איגוד התעשייה הקיבוצית, קרן קמע ובהשתתפות חברת חשמל