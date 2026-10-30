חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:35

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר אחרי מספר ימים מטלטלים בבורסה הישראלית שלאחר הבחירות, אשר הסתיימו אמש ברגיעה מסויימת עם נעילה מעורבת - לאחר יום שהתנהל ברובו בירידות. מדד ת"א 35 עבר לעלייה קלה של 0.25% לקראת הנעילה, ת"א 90 השיל 0.5%. בנוסף, הדריכות לקראת בחירות האמצע בארה"ב שיתקיימו בשבוע הבא, מעוררות שאלות בנוגע לכיצד תגיב גם הבורסה הישראלית ביום שאחרי.

באסיה מגמה מעורבת הבוקר. מדד הניקיי ביפן נחלש ב-כ-2.3%. מדד הקוספי בדרום קוריאה צונח בכ-4.2%, השנזן בסין מאבד 1.2%. לעומת זאת מדד ההאנג סנג בהונג קונג מוסיף 1.6%.

החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר ירידות, ובראשם הנאסד"ק שמאבד כ-2% בעקבות נפילה במניותיהן של אמזון ואינטל לאחר פרסום דוחותיהן הרבעוניים.

המניות הדואליות חוזרות לת"א במגמה מעורבת - טבע עם פער ארביטרז' חיובי של 1.5%, פאלו אלטו ואלביט בכ-0.5%. מנגד טאואר וקמטק בפערים שליליים של 2.5% ו-1.7% בהתאמה.

מדד הביטוח בלט אתמול לרעה עם ירידה של 2.5%, ונמשך למטה ע"י מניות איילון וווישור שירדות במעל 4%. הרקע: אמש נודע שאיילון, שרק נכנסה לפני שלושה חודשים לתחום הגמל, נמצאת בדרך לוותר על הפעילות הזו, כבר כעת. לפי דיווח החברה, איילון קיבלה מווישור, חברת האם, פניה נוספת להצטרף לעסקת רכישת אלטשולר שחם פיננסים ודירקטוריון איילון החליט לבחון זאת. בפועל איילון אולי תקנה חלק מפעילות החברה הבת, כיוון שאלטשולר שחם היא חברה ציבורית, ואסור לפי חוק הריכוזיות להחזיק ב-3 שכבות.

מנגד מדדי הביומד והבנקים בלטו לטובה עם עליות של 1.4% ו-0.8% בהתאמה. מדד המניות הביטחוניות עלה מעט ונמשך ע"י אלביט מערכות שזינקה בכ-3%, בהתאם למגמה אצל יצרניות הביטחון בוול סטריט, ובראשן L3Harris .

מניות נוספות שבלטו במדד ת"א 35 הן קנון ונאוויטס. מנגד פאלו אלטו השילה כ-6%.

עוד אתמול -

הצעת הרכש שהגיש בעל השליטה באלרוב נדל"ן ומלונאות , אלפרד אקירוב, התקבלה והחברה צפויה להימחק מהמסחר בבורסה בתל אביב. המהלך יכול לסלול את הדרך לאקירוב לנסות ולהשתלט על חברת כלל עסקי ביטוח , שדרכה מחזיקה אלרוב בנתח של 14% מהמניות.

קבוצת חג'ג' , דיווחה לבורסה כי קבוצת מנורה מבטחים הפכה לבעלת עניין בחברה. קבוצת מנורה מבטחים הגדילה את החזקתה מכ-4.95% לכ-6.57% מהון המניות של קבוצת חג'ג', לאחר שרכשה מיליון מניות בשער של 2,043 אגורות למניה. היקף הרכישה הכולל עומד על כ-20 מיליון שקל.

החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר ירידות, ובראשם הנאסד"ק שמאבד כ-2% בעקבות נפילה במניותיהן של אמזון ואינטל לאחר פרסום דוחותיהן הרבעוניים.

באסיה מגמה מעורבת הבוקר. מדד הניקיי ביפן נחלש ב-כ-2.3%. מדד הקוספי בדרום קוריאה צונח בכ-4.2%, השנזן בסין מאבד 1.2%. לעומת זאת מדד ההאנג סנג בהונג קונג מוסיף 1.6%.

מניית אמזון איבדה 6% במסחר המאוחר, לאחר שהחברה דיווחה על רווח והכנסות לרבעון השלישי שהיו נמוכים מתחזיות וול סטריט. החברה רשמה גם תזרים מזומנים חופשי שלילי של 42. 4 מיליארד דולר, ושמרה על תחזית הוצאות ההון שלה לשנת 2026 ברמה של 220 מיליארד דולר.

מניית אינטל צנחה ב-21% לאחר שפרסמה תחזית חלשה לרבעון הנוכחי והצביעה על האטה בשוק המחשבים האישיים. ההכנסות בחטיבת המחשוב האישי והבינה המלאכותית הפיזית של החברה ירדו ב-5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ל-8. 1 מיליארד דולר.

וול סטריט ננעלה הלילה בירידות בהובלת מניות הטכנולוגיה, לאחר דוחות מאכזבים של אלפאבית וקטרפילר. מדד הנאסד"ק איבד 1.5%, S&P 500 ב־0.4% וקטע רצף של שלושה ימי עליות, ודאו ג'ונס נחלש ב־0.3%.

למרות הירידות במדדים, כמעט 400 ממניות מדד S&P 500 עלו, סימן לרוטציה של המשקיעים ממניות הטכנולוגיה למגזרים אחרים בשוק.

מניית אלפאבית צנחה ב־13% ביום הגרוע בתולדותיה והיא איבדה כחצי טריליון דולר. הירידה השניה בגודלה ביום אחד אי פעם. זאת לאחר שהחברה החמיצה את תחזיות האנליסטים להכנסות ולרווח המתואם למניה ברבעון השלישי, ודיווחה על תזרים מזומנים חופשי שלילי של 9.07 מיליארד דולר. אגב כך, ובכך נוצר איתות טכני דובי המכונה "צלב המוות" (Death Cross), מצב שבו הממוצע הנע של המניה ל־50 ימי מסחר יורד מתחת לממוצע הנע ל־200 ימים, ונחשב לסימן אפשרי להמשך מגמת הירידות.

קטרפילר ירדה בחדות, אף שעקפה את התחזיות להכנסות ולרווח, לאחר שמכירות חטיבת הבנייה היו מעט מתחת לציפיות.

מיקרוסופט , שעלתה בתחילה בעקבות תוצאות טובות מהצפוי, משנה כיוון וירדה מעט. הצמיחה בעסקי הענן Azure סייעה לחברה לעקוף את תחזיות האנליסטים לרבעון הפיסקלי הראשון, אך תחזית השקעות ההון הנמוכה מהצפוי מעוררת חשש לעיכובים באספקת קיבולת למרכזי נתונים. מניות CoreWeave ונביוס יורדות.

גם מניות השבבים והזיכרונות נחלש: קרן הסל SOXX וקרן DRAM ירדו על רקע החששות מהיקף ההשקעות בבינה מלאכותית ומהתשואה עליהן.

ארט הוגאן, אסטרטג השווקים הראשי ב־B. Riley Wealth Management, אמר כי מצבו של מגזר הטכנולוגיה יציב יותר באוקטובר לקראת נובמבר, בהשוואה לאוגוסט ולספטמבר, אך המשקיעים נעשים בררנים יותר. לדבריו, הודעות של חברות ספציפיות עשויות להשפיע באופן משמעותי על מניותיהן.

עוד היום -

מיקרוסופט מצטרפת למגמה: ענקית הטכנולוגיה השלימה היום את קביעת תנאי הנפקת אג"ח בהיקף של 25 מיליארד דולר, לפי משקיעים בשוק. בכך היא מצטרפת למתחרותיה ומשתמשת לראשונה בחוב למימון ההשקעות העצומות שלה בתשתיות בינה מלאכותית.

מניית חברת הסייבר פורטינט (Fortinet) צונחת לאחר פרסום תוצאות הרבעון השלישי. הירידות במניה גררו מטה גם מניות סייבר אחרות: קראודסטרייק , אוקטה (Okta) ופאלו אלטו נטוורקס מאבדות יותר מ־6% כל אחת. קרן הסל CIBR על מניות הסייבר מאבדת כ-4%.

גם מגזר התוכנה הרחב נחלש, בהובלת מניית סרוויס נאו (ServiceNow). תחזית ההזמנות של החברה לרבעון הרביעי הייתה מעט מתחת לתחזיות האנליסטים, ועוררה מחדש חששות כי התחרות מצד כלי בינה מלאכותית עלולה לפגוע בעסקי התוכנה המסורתיים. קרן הסל IGV על מניות התוכנה איבדה כ-4% אף היא.

אמזון פספה את התחזיות הן ברווח והן בהכנסות. למרות זאת, החברה עקפה את התחזיות בהכנסות משירותי הענן, אך ההכנסות מפרסום מתחת לצפי. יורדת בכ-7% במסחר המאוחר

אינטל עקפה בהרבה את תחזית הרווח, 52 סנט למניה לעומת צפי של 40 סנט בלבד ובמעט את צפי ההכנסות, אך המניה מתרסקת בכ-20% בעקבות תחזית מאכזבת

2. שוק האג"ח

כלכלני ענקית ההשקעות שרודרס (Schroders) מצביעים על תפנית בשוק איגרות החוב ומאמצים עמדה ניטרלית כלפי אג"ח ממשלתיות. הרקע לכך הוא דאגות פיסקאליות גוברות ואי־ודאות סביב תוואי הריבית. לדבריהם, בזירה האירופית תמונת המצב מורכבת, ויש פיזור חד ופערים בולטים בין מדינות שונות ביבשת. "אמנם התשואות הריאליות הגבוהות מספקות בסיס הכנסה אטרקטיבי, אך הן מחייבות ניהול אקטיבי וסלקטיביות קפדנית כדי לזהות עיוותי תמחור ולהימנע ממוקשים", מדגישים כלכלני שרודרס.

מנגד, באג"ח הקונצרני, הם נותרים בהמלצה שלילית. להערכתם, ההנחה היא שהמרווחים ההדוקים כיום אינם מספקים הגנה ראויה מפני שורה של סיכונים: היקפי הנפקה גבוהים, שחיקה במומנטום הרווחים של החברות וצורכי מימון הולכים וגדלים.

3. שוק הסחורות

השקל נסחר ביום אתמול בשער דומה לזה שנסחר בסוף השבוע שעבר, והשער היציג ננעל על 3.114. עם זאת, מאחורי היציבות הזו לכאורה, עומד שבוע תנודתי במיוחד. ביום הבחירות השקל התחזק משמעותית מול הדולר, אך עם התבהרות מפת המנדטים, ביום רביעי, התמונה התהפכה והדולר התחזק.

בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בינאנס (Binance), מתמודדת החל מהלילה עם אירוע אבטחה חמור, לאחר שזוהו העברות חריגות של נכסים דיגיטליים מארנקים שבשליטתה. האירוע הוביל למאמץ נרחב לאיתור והקפאת הכספים, ובמסגרתו הוקפאו עד כה נכסים בשווי של יותר מ-3 מיליארד דולר. שווי הנכסים המעורבים באירוע מתעדכן כל הזמן וכבר הגיע ל-6.3 מיליארד דולר מה שהופך את האירוע לפריצה הגדולה בהיסטוריה.

בתגובה לכך, הביטקוין ירד לשפל של שישה שבועות, סביב 77,646 דולר, האת’ריום הגיע לשפל של חודשיים, והמטבע BNB של בינאנס איבד יותר מ-8% מערכו בתוך 24 שעות.

מחיר הנפט נחלש השבוע, אך נותר ברמה גבוהה. בוול סטריט ג'ורנל ציטטו את נטשה קנבה, אסטרטגית סחורות גלובלית בג'יי.פי מורגן, שלפי המודל שלה השווי ההוגן של חבית נפט מסוג ברנט אמור להיות 94 דולר, לעומת כ־110 דולר כיום. אחת הסיבות למחיר הגבוה היא חשש שארה"ב תתקוף שוב את איראן אחרי בחירות האמצע.

מחיר חבית נפט ברנט עומד כעת על 111 דולר, ומחיר חבית נפט אמריקאי עומד על 102 דולר.

מחיר הזהב עומד על כ־3,997 דולר לאונקיה, וב־Saxo Bank מעריכים שיוכל להגיע ל־5,000־5,500 דולר בשנה הבאה. אולה הנסן, אסטרטג סחורות ראשי בבנק, מעריך שבנקים מרכזיים ממשיכים להצטייד בזהב, שממשיך להיות "נכס טוב ליום סגרירי".

4. מאקרו

אתמול באירופה, הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 2.5%, בהתאם לתחזיות. עם זאת, הוא אותת כי התייקרות האנרגיה מגבירה את הסיכונים האינפלציוניים, ויו"ר הבנק כריסטין לגארד רמזה כי העלאת ריבית נוספת בדצמבר נמצאת על הפרק. המסר המרכזי: הבנק נמצא בין שני לחצים מנוגדים: האינפלציה בגוש האירו האיצה ל־3.8% בספטמבר, בין היתר בעקבות הזינוק במחירי האנרגיה, אך עלויות המימון הגבוהות וההאטה הצפויה בצמיחה מקשות על הידוק המדיניות.

בנוסף, נשיאת הבנק לגארד הודיעה כי תעזוב את תפקידה ב־7 בפברואר 2027, לפני תום כהונתה המתוכנן.

ברביעי בארה"ב, הבנק הפדרלי השאיר את הריבית ללא שינוי על 3.75%־4%, בהתאם לצפי.

בפתח דבריו במסיבת העיתונאים הטיל יו"ר הפד, קווין וורש מעין "פצצה" כשהודיע כי בשנה הבאה הפד יקיים הצבעות על הריבית בשבע מתוך שמונה ישיבות המדיניות המתוכננות. הישיבה הנותרת תוקדש לדיון באסטרטגיה המוניטרית. ב־2028 צפוי מספר ההצבעות השנתי על הריבית לרדת לשש בלבד.

בשאר הנושאים הוא אמר ש"על אף שהתנאים הפיננסיים הדהדקו, איני מוכן ואיני יכול לומר שהם הדוקים. עם זאת, באופן כללי, ההתפתחויות הללו מקדמות את האפשרות להשיג תקופה ארוכה ויציבה יותר של צמיחה כלכלית ושל יציבות מחירים".

וורש הדגיש שוב את התנגדותו למתן איתותים מוקדמים לגבי החלטות הריבית: "אני לא מאמין בזה, אני לא תומך בזה. אני גם לא מאמין בקביעה מראש של תוצאות הישיבות. הרבה דברים יכולים לקרות". עוד אמר וורש כי אין יעד אינפלציה "רך". לדבריו, היעד הוא אינפלציה של 2%, כפי שהיא נמדדת במדד הוצאות הצריכה הפרטית (PCE), שתפורסם אגב מחר.

אתמול פורסם שכלכלת ארה"ב צמחה בקצב שנתי של 3.4% ברבעון השלישי של השנה - נתון גבוה מתחזיות הקונסנזוס של דאו ג'ונס שעמדו על 3.1%. במקביל, נתוני האינפלציה הציגו התרחבות בהתאם לציפיות המוקדמות: מדד ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) רשם עלייה של 0.5% בחודש ספטמבר, והעמיד את קצב האינפלציה השנתי על 3.6%.

5. תחזית

בנק ההשקעות אופנהיימר מתחיל לסקר שש חברות ביטחוניות שנסחרות בארה"ב, כולן בהמלצת "תשואת יתר". אחת המומלצות היא לאונרדו DRS, שרכשה לפני 4 שנים את ראדא הישראלית ופועלת מאז בישראל. החברה נסחרת בנאסד"ק בשווי 9.5 מיליארד דולר. באופנהיימר נוקבים לה במחיר יעד של 45 דולר, פרמיה של 26.8%. הם מציינים שצבר ההזמנות שלה טיפס לשיא של 5.09 מיליארד דולר ומעריכים שתציג השנה EBITDA (רווח מתואם) של 555 מיליון דולר, גבוה מהתחזית שמסרה, וב־2027 הוא יצמח לכ־609 מיליון דולר.

באופנהיימר מוסיפים שהחברה נשענת על יציבות קבלנית ותיקה לצד צמיחה של חברת טכנולוגיה ביטחונית, ומספקת חיישנים, מכ"מים ועוד, בין אם ברכיבים ובין במערכות לחימה מלאות. המניות הנוספות שמומלצות בסקטור הן Karman, מרקורי, קרייטוס, AeroVironment ו-AEVEX.

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