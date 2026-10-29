אינטל עקפה את הציפיות ברבעון, אך התחזית מאכזבת, המניה מתרסקת

יומיים לאחר רכישת הענק של חברת קלאסיק הישראלית, חברת אינטל מדווחת הלילה (ה') על תוצאותיה לרבעון השלישי של 2026: חברת השבבים מסנטה קלרה הכניסה 16.5 מיליארד דולר ברבעון, בהשוואה לתחזיות של 16.44 מיליארד דולר, והרווח למניה עמד על 52 סנט, בהשוואה לציפיות האנליסטים שעמדו על 40 סנט למניה.

המניה נופלת במסחר המאוחר בכ-20%.

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למרות זאת אינטל פרסמה תחזית חלשה מהצפוי להכנסות ולשולי הרווח ברבעון הנוכחי, וקטעה רצף של דוחות חזקים שהגבירו את האמון בתוכנית ההבראה שלה. היא צופה הכנסות של 15-16 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, לעומת תחזית האנליסטים ל־17 מיליארד דולר. בין הסיבות להורדת התחזית ציינה החברה את הפיצוץ במפעל בקריית גת כאחד הגורמים לתחזית הנמוכה מהצפוי.

סמנכ"ל הכספים של אינטל, דיוויד זינסנר (David Zinsner), חשף כי התקרית שהתרחשה באוקטובר 2026 השביתה את פעילות המפעל למשך שבועיים. בנוסף לפגיעה של 300 מיליון דולר בהכנסות, אינטל צופה שחיקה של כ-200 נקודות בסיס (2%) במרווח הגולמי (Gross Margins) של הרבעון הרביעי.

בנוסף, אינטל צופה כי שיעור הרווח הגולמי יירד ל־37%, גם על רקע העלייה בעלויות בשל המחסור העולמי בשבבי זיכרון. המנכ"ל ליפ-בו טאן אמר כי החברה פועלת בדחיפות להגדיל את היצע השבבים שלה.

מאז מינויו של המנכ"ל ליפ-בו טאן במרץ שעבר, עברה אינטל למגמת עלייה רבעונית בהכנסות ולתזרים מזומנים חפשי חיובי. בשנתיים האחרונות אינטל עקפה את תחזיות ההכנסות בכלל המקרים, ואת תחזית הרווח למניה ב-75% מהמקרים.

עסקת הרכישה של קלאסיק בהיקף של 2.2 מיליארד דולר אינה משפיעה על דוחות אינטל שפורסמו הלילה, והיא צפויה לצאת לפועל באופן סופי רק במחצית הראשונה של השנה הבאה.

מה חשבו האנליסטים

עם זאת, בשוק חששו כי עליית מחירי מעבדי הזיכרון וירידה מסוימת במכירות מחשבים אישיים - עדיין ערוץ ההכנסות המרכזי של אינטל - עלולות לפגום ברווחיות שלה, בעוד שאנליסטים אחרים סברו כי אינטל נהנית גם מהמגמה בביקוש שבבי זיכרון כמי שאורזת במפעליה שבבים כאלה המיוצרים במפעלים אחרים. בשוק צפו כי אינטל תגדיל את תחזית ההכנסות שלה ברבעון הרביעי ל- 16.9 מיליארד דולר עם רווח מתואם של 43סנט למניה

מאחורי הזינוק בהכנסות וברווחיות עומדות מספר מגמות שמגיעות לטובתה של אינטל - המעבר לשימוש במעבדי ליבה חסכוניים (CPU) מתוצרת אינטל ו-AMD לצורך עיבוד בינה מלאכותית בחוות שרתים גדולות, גישת "אמריקה תחילה" של הנשיא דונלד טראמפ שרכש נתחים בחברה והביא חלקים ניכרים ממערכת הביטחון האמריקאית לייצר שבבים במפעליה, לצד מהלכי קיצוץ והתייעלות שביצע המנכ"ל עד סוף השנה שעברה.

חתימה על חוזי ייצור ואריזת שבבים עבור לקוחות חדשים כמו טסלה וספייס אקס ולחילופין לקוחות חוזרים כמו אפל (עבור ייצור מעבדי M למחשבי המקבוק) ושותפות שהורחבה עם גוגל ברבעון השלישי, מפיחים תקווה כי אינטל צועדת בחזרה בכיוון הנכון לאחר שנים של משבר.

15 המלצות קנייה

מניית אינטל הייתה אחת ממניות הטכנולוגיה הרווחיות ביותר מאז תחילת השנה, עם עלייה של 159%, הרחק מעל מדד ה-S&P 500 שעלה ב-13% ומדד הנאסד"ק שטיפס ב-14%. מנית אנבידיה, לשם השוואה, עלתה רק ב-16% באותה התקופה.

על-פי רשימת האנליסטים של "וול סטריט ג'ורנל", אינטל נהנית מ-15 המלצות קנייה, 30 המלצות "החזק" ו-5 המלצות מכירה, כמעט ללא שינוי בחודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע עומד על 95 דולר, 2 דולר בלבד ביחס למחיר הנוכחי לפני תחילת המסחר היום אחר-הצהריים.