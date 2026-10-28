אלפאבית , חברת האם של גוגל, מדווחת הלילה (רביעי) על תוצאותיה לרבעון הרביעי ומציגה הכנסות של 127.6 מיליארד דולר - בהתאם לתחזית. הרווח למניה עומד ברבעון השלישי על 2.12 דולר, בהשוואה לתחזיות של 2.94 דולר למניה. המניה נופלת במסחר המאוחר בכ-8%.

תזרים המזומנים החופשי של גוגל צנח ל־9.07 מיליארד דולר, הרבה מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 2.70 מיליארד דולר. הרווח התפעולי הסתכם ב־40.58 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 43.19 מיליארד דולר לפי FactSet.

פעילות הענן של החברה עקפה את תחזיות האנליסטים והניבה הכנסות של 30.7 מיליארד דולר. לעומת זאת, הכנסות חטיבת השירותים הסתכמו ב־96.3 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 98.5 מיליארד דולר.

הכנסות אלפבית מחיפוש הסתכמו ב־63.35 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 64.96 מיליארד דולר.

החברה מסרה כי אפליקציית הבינה המלאכותית Gemini הגיעה למיליארד משתמשים, והפכה למוצר הצומח במהירות הרבה ביותר בתולדותיה.

הקרב על ה-AI: מ'ג'מיני 4' ועד האיום על החיפוש המסורתי

בחברה בונים על מנועי צמיחה - כמו ההשקה הטריה של מודל השפה ג'מיני 4 - ארגון, סוכני ה- AI הארגוניים והרחבת שירותי בינה מלאכותית תחת חבילת השירותים המקוונים Workspace. סימן שאלה ריחף בטרם פרסום התוצאות סביב יכולת הצמיחה מעסקי החיפוש והפרסום במצב שבו מספר שיא של משתמשים מקבל תוצאות חיפוש באמצעות מנועי צ'ט, על חשבון תצורת עמודי תוצאות החיפוש הותיקה.

מניית גוגל הייתה לאחת ממניות הטכנולוגיה המאכזבות של השנה - מאז תחילת השנה עלתה ב- 3% בלבד, כשהיא מגלמת בתוכה ירידה דרמטית של 20% מחודש מאי ועד היום (ירידה משווי חברה של 4.8 טריליון דולר ל- 3.8 טריליון כיום), גוגל היא שניה רק למטא שירדה ב- 6%, בהשוואה למיקרוסופט ואמזון שעלו בכ- 10% ואנבידיה עלתה ב- 17%. מדד ה- S&P 500 עלה ב- 13% באותה התקופה והנאסד"ק עלה ב- 14%.

מאחורי הירידה במחיר המניה - החשש מהירידה בתזרים המזומנים החפשי והוצאות הון הולכות וגדלות לרכישות של חוות שרתים ומעבדים. גוגל הגדילה בטרם הדיווח הלילה את תחזית הוצאות ציוד הון (CAPEX) השנתית שלה להיקף שנע בין 195-205 מיליארד דולר, ועברה לתזרים מזומנים חפשי שלילי. ברבעון הקודם תזרים המזומנים החפשי עמד על נתון שלילי של 5.9 מיליארד דולר בזמן שהוצאות המחקר ופיתוח גדלו ב- 32% בשל עלויות גיוס של מפתחי AI ופחת של מעבדים גרפיים, ולפי ההערכות אלה צפויים רק לגדול בשנה הבאה.