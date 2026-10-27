עסקת הענק שבה רוכשת אינטל את קלאסיק הישראלית תמורת 2.2 מיליארד דולר היא לא רק נקודת ציון בתעשיית המחשוב הקוונטי. היא גם אקזיט משמעותי למייסדים, למשקיעים ולעובדים, ובמרכזה קשר מעניין בין החברה הישראלית לבין מנכ"ל ענקית השבבים.

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למעשה, אינטל שילמה על רכישת החברה 2.3 מיליארד דולר, אולם לקלאסיק קופת מזומנים בהיקף של כ-100 מיליון דולר, מה שמוריד את סכום העסקה ל- 2.2 מיליארד.

קלאסיק הוקמה לפני יותר משש שנים בידי ניר מינרבי, מנכ"ל החברה, ויהודה נווה ובנו אמיר נווה, המשמשים סמנכ"ל הטכנולוגיות וסמנכ"ל המוצר בהתאמה. השניים מחזיקים יחד בכ־9% ממניות החברה, בעוד מינרבי מחזיק בכ־3.5%. כלומר - השניים צפויים לקבל באופן אישי כ-200 מיליון דולר (התמורה הסופית תלויה בתנאים סופיים של העסקה).

גם העובדים יהנו מהאקזיט. כ-150 העובדים מחזיקים באופציות בהיקף של כ־15%-20% מהון החברה, כך שיתחלקו בעד 450 מיליון דולר - 3 מיליון דולר בממוצע לעובד.

המרוויחות המרכזיות מקרב המשקיעים הן קרנות ההון סיכון אנטרי קפיטל ו־Team8, לצד קבוצת הפניקס. אנטרי מחזיקה בכ־15% מהחברה וצפויה לקבל כ־330 מיליון דולר; Team8 מחזיקה בכ־8% וצפויה לקבל כ־180 מיליון דולר; והפניקס מחזיקה בכ־7% ממניות קלאסיק, בשווי של יותר מ־150 מיליון דולר.

ההשקעה האישית של מנכ"ל אינטל

אלא שאחד הפרטים המעניינים בעסקה נוגע דווקא לליפ־בו טאן, מנכ"ל אינטל. טאן השקיע בעבר בקלאסיק באופן אישי, עוד לפני שמונה לעמוד בראש החברה הרוכשת. לפי גורמים בסביבת קלאסיק, הוא נמנע מהשתתפות בדיונים על הרכישה.

היקף השקעתו האישית של טאן ושווי אחזקותיו בעקבות העסקה אינם מפורטים. לכן עדיין לא ניתן לקבוע כמה, אם בכלל, ירוויח אישית מהאקזיט. עם זאת, הקשר המוקדם שלו לחברה מעלה שאלות מעניינות על האופן שבו השקעות קודמות של מנהלים בכירים משתלבות בהחלטות עסקיות שהם מובילים בהמשך הקריירה.

עם השלמת העסקה, קלאסיק צפויה להפוך למרכז הפיתוח העולמי של אינטל בתחום המחשוב הקוונטי - ולהכניס את הטכנולוגיה הישראלית למרכז אחד המרוצים האסטרטגיים החשובים של תעשיית הטכנולוגיה.