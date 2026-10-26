תחזית האימה של אילון מאסק שמפילה את מניות ה-AI

מניותיהן של חברות תשתיות ה-AI המובילות רושמות היום (ב’) ירידות חדות במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר שאילון מאסק, מנכ"ל SpaceX וטסלה, הזהיר כי יותר מ-200 חברות בתחום מחשוב הענן עלולות להיקלע לקשיים ולהיעלם מהשוק.

מניות קורוויב , נביוס , ואיירן יורדות ביותר מ-4% כל אחת במסחר המוקדם, על רקע החששות הגוברים מהיקף החובות שצברו החברות ומהיכולת שלהן להפיק תשואה מההשקעות העצומות בתשתיות AI.

בפוסט שפרסם אתמול ברשת X טען מאסק כי בשבועות האחרונים שוקי החוב כמעט הפסיקו להעמיד מימון לחברות שאין להן הכנסות משמעותיות מחוץ לתחום מרכזי הנתונים לבינה מלאכותית. לדבריו, התוצאה תהיה גל של קריסות ומיזוגים בענף, שבו פועלות מאות חברות המתמחות באספקת כוח מחשוב למפתחי AI. לדבריו, רק חלק קטן מהחברות יצליחו לשרוד.

Pretty much. As of the past few weeks, debt markets have almost entirely shut off access to money for any company that doesn’t have substantial revenue independent of AI data centers. SpaceX closed $40B of debt for GPUs, but we’re investment grade and have Starlink & launch revenue. That means the 200+ neoclouds are going to see guppy-level death and consolidation. Some will make it through, but not many. - Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2026

חשש גובר בקרב המשקיעים

החברות שאליהן התייחס מאסק מכונות Neocloud, ספקיות ענן המתמחות בהשכרת כוח מחשוב לבינה מלאכותית. בניגוד לענקיות ענן מבוססות כמו אמזון, מיקרוסופט וגוגל, שמציעות מגוון רחב של שירותים, חברות אלה מתמקדות בעיקר בהקמת מרכזי נתונים, ברכישת שבבים מתקדמים ובהשכרת תשתיות לחברות המפתחות ומפעילות מודלים של AI.

הביקוש הגובר לכוח מחשוב בשנים האחרונות הוביל את החברות להשקיע סכומי עתק ברכישת שבבים של אנבידיה ובהקמת חוות שרתים. חלק ניכר מההשקעות מומן באמצעות גיוסי חוב, מתוך ציפייה שההכנסות העתידיות מהשכרת התשתיות יכסו את עלויות המימון ויניבו רווחים.

אלא שבשבועות האחרונים גובר החשש בקרב המשקיעים מפני הסיכונים הכרוכים במודל העסקי הזה. חברות שנדרשות להשקיע מיליארדי דולרים מראש תלויות בהמשך הביקוש לשירותיהן, בהשלמת פרויקטים במועד וביכולתן לגייס מימון נוסף בתנאים סבירים.

החששות כבר באו לידי ביטוי בשוק ההון. מניות קורוויב ונביוס איבדו יותר מ-30% מערכן במהלך החודש האחרון, ואילו מניית איירן צנחה בכ-40%. מוקדם יותר החודש התרחבו גם מרווחי הביטוח מפני חדלות פירעון על החוב של קורוויב, והתשואות על איגרות החוב שלה עלו, סימן לכך שהמשקיעים דורשים פיצוי גבוה יותר על הסיכון.

היתרון של מאסק על המתחרות

האזהרה של מאסק מגיעה בזמן ש-SpaceX עצמה מרחיבה את פעילותה בתחום תשתיות הבינה המלאכותית. לדבריו, החברה השלימה עסקת מימון חוב בהיקף של 40 מיליארד דולר לרכישת מעבדים גרפיים (GPU), המשמשים להפעלת מערכות AI.

מאסק הסביר כי SpaceX נהנית מיתרון על פני חברות הענן המתמחות, משום שיש לה מקורות הכנסה משמעותיים נוספים, בהם פעילות שיגורי החלל ושירותי האינטרנט הלווייני של סטארלינק. לדבריו, מקורות הכנסה אלה מאפשרים לה לגייס חוב גם בתקופה שבה שוק המימון נעשה בררני יותר.

מאסק הגיב לפוסט שפרסם המשקיע צ’מאת פליהפיטיה, מייסד חברת ההשקעות Social Capital, שהזהיר מפני עודף קיבולת מחשוב בשנת 2027. לפי הערכתו, חלק מהשבבים וממרכזי הנתונים שהחברות מקימות כיום עלולים להישאר ללא שימוש מספק, או להניב הכנסות נמוכות מעלות ההון שהושקע בהם.

עם זאת, SpaceX עצמה מתחרה בחברות המספקות כוח מחשוב לבינה מלאכותית, ולכן דבריו של מאסק נאמרים גם על רקע האינטרסים העסקיים של החברה.

דעות חלוקות בענף

האזהרות מגיעות על רקע פער בין התחזיות האופטימיות לביקוש לכוח מחשוב לבין החששות בנוגע לרווחיות של החברות המספקות אותו.

מנכ"ל אנבידיה, ג’נסן הואנג, הציג בשבוע שעבר עמדה אופטימית יותר. במהלך כנס GTC של החברה בברלין אמר כי הביקוש לשירותי חברות הענן המתמחות בבינה מלאכותית גבוה במיוחד, וכי המחסור בהון למימון הצמיחה הוא המכשול המרכזי בענף. לדבריו, הביקוש להון גדול משמעותית מההון הזמין, אך הוא מעריך שהבעיה תיפתר.

גם בכירים בחברות שמניותיהן נפגעו מהירידות הציגו בשבוע שעבר תמונה אופטימית יותר. מארק בורודיצקי, סמנכ"ל ההכנסות של נביוס, מסר ל-CNBC כי החברה אינה נושאת חובות בהיקפים דומים לאלה של קורוויב, והעריך כי תוכל למכור את מלוא קיבולת המחשוב שהיא מתכננת להפעיל ב-2027. דניאל רוברטס, מנכ"ל משותף באיירן, אמר כי הביקוש מצד הלקוחות לא השתנה, וכי החברה כבר מנהלת שיחות עם לקוחות בנוגע לאספקת כוח מחשוב ב-2028.