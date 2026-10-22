ג'נסן הואנג עוקץ את אינטל: "להם היו עשרה מנכ"לים, לנו רק אחד"

מנכ"ל אנבידיה , ג'נסן הואנג, התייחס היום (ה'), בשיחה סגורה עם עיתונאים במסגרת כנס GTC בברלין, לעתיד החברה, לתחרות בשוק השבבים ולהשפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. בין היתר, הוא עקץ את המתחרה הוותיקה אינטל , הסביר כיצד אנבידיה מתכוונת לשמור על יתרונה והציג את תוכניותיה להרחיב את הכנסותיה מתוכנה, מעבר למכירת שבבים ותשתיות מחשוב.

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כך, בין היתר, כשנשאל כיצד אנבידיה מתכוונת לשמור על יתרונה התחרותי בחמש השנים הקרובות, על רקע השינויים בתעשייה, ותוך שהעיתונאי השואל ערך השוואה לאינטל, השיב הואנג: "אתה שואל את השאלה בצורה מאוד אינטלית. הסיבה לכך היא שאתה משתמש במילים כמו שליטה ותחרות, ואני לא חושב בצורה הזאת". לדבריו, אנבידיה מתמקדת בפיתוח טכנולוגיות שיאפשרו לתעשיות אחרות לצמוח, ולא בשליטה בשוק. כדוגמה הזכיר את שיתוף הפעולה עם נוקיה לשילוב AI ברשתות תקשורת. "אנחנו לא משתמשים במילים כמו 'שיבוש'. אני לא מנסה לשבש את הפעילות של נוקיה, אני מנסה לשתף איתה פעולה". בהמשך חזר להשוואה עם אינטל, הפעם בהקשר הניהולי. "בעוד שלחברה ההיא היו עשרה מנכ"לים, לחברה הזאת היה אחד", אמר. הואנג, שמוביל את אנבידיה מאז הקמתה ב-1993, הוסיף כי בעוד שאינטל הייתה חברה דומיננטית, אנבידיה עדיין רואה בעצמה אנדרדוג. לדבריו, היא מנוהלת בידי אותו מנכ"ל שהיה בעמדת נחיתות לפני יותר משלושה עשורים, ועדיין מרגיש כך היום

"אנבידיה נמצאת בכל מקום"

את יתרונה של אנבידיה ייחס הואנג בעיקר לפלטפורמת CUDA, סביבת התוכנה המאפשרת למפתחים להשתמש במעבדים הגרפיים של החברה לצורכי חישוב ו-AI. לדבריו, ההשקעה בפלטפורמה לאורך כ-25 שנה יצרה מערכת רחבה של מפתחים, ספריות תוכנה ויישומים, המקשה על מתחרות להציע חלופה. "בכל מקום שבו יש ARM, יש גם NVIDIA CUDA. בכל מקום שבו יש x86, יש גם NVIDIA CUDA", אמר. הואנג העריך כי כמעט כל 25 אלף הסטארט־אפים הפועלים כיום בעולם בתחום ה-AI ישתמשו בטכנולוגיה של החברה. "למה שמישהו יבחר בארכיטקטורה שלא נמצאת בכל מקום?", תהה.

נושא נוסף שעלה בשיחה היה השפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. הואנג דחה את החששות מפני אובדן נרחב של משרות, וטען כי הטכנולוגיה כבר יוצרת הזדמנויות תעסוקה חדשות. כדוגמה הצביע על הביקוש לחשמלאים, עובדי בניין ומהנדסי תקשורת הנדרשים להקמת מרכזי נתונים, לצד סטארט־אפים חדשים שקמים סביב תעשיית ה-AI. אולם כשנשאל מה יעלה בגורלם של העובדים שכבר נמצאים בשוק העבודה, ובפרט עובדי צווארון לבן שמשרותיהם עלולות להיעלם בעקבות האוטומציה, הואנג ענה כי "תעשיות ועסקים חדשים נוצרים, ועסקים ותיקים נעלמים. זה טבעו של העולם", השיב. "יש עבודות שכבר אינן נחוצות באותה מידה כמו בעבר, ובמקביל נוצר צורך במשרות ובעסקים חדשים״ והוסיף כי ״אני חושב שזה דבר טוב".

לדבריו, אימוץ AI יאפשר לעובדים להרחיב את תחומי עיסוקם. כך, למשל, שרברב יוכל להציע גם שירותי עיצוב ותכנון, ומוכר רהיטים יוכל להפוך גם למעצב פנים

מנוע ההכנסות הבא: תוכנה בתשלום

הואנג התייחס גם למודל העסקי העתידי של אנבידיה, והבהיר כי החברה מתכוונת להרחיב משמעותית את הכנסותיה מתוכנה. לדבריו, ככל שיותר ארגונים יאמצו סוכני AI, מערכות המסוגלות לבצע משימות באופן עצמאי, יגדל הצורך בתוכנות להפעלתם, לניהול הרשאותיהם ולפיקוח על פעילותם. "עסקי התוכנה שלנו צפויים להיות גדולים מאוד", אמר. הוא אף ציין כדוגמה תמחור של כ-2,000 דולר בשנה לכל מעבד גרפי (GPU) עבור חבילת תוכנה להפעלת סוכני AI. אנבידיה כבר משווקת תוכנות ארגוניות במודל רישוי לפי GPU, ולכן לא מדובר בהכרח בתעריף חדש, אך הדברים מצביעים על כוונתה להגדיל את הכנסותיה החוזרות מתוכנה. בהקשר זה התייחס הואנג ל-OpenShell, ארכיטקטורת אבטחה לסוכני AI, המאפשרת לארגונים להגביל את גישתם למידע ולמערכות ולנטר את פעילותם. "בטיחות אינה עניין של תקוות וחלומות. היא לא רטוריקה ולא קמפיין שיווקי. בטיחות דורשת טכנולוגיה והנדסה", אמר.

המערכת משלבת תוכנה עם שבבי BlueField של אנבידיה, שטכנולוגיית הליבה שלהם מפותחת בישראל, ומאפשרת לאכוף מדיניות אבטחה גם ברמת החומרה. המהלך עשוי להרחיב את פעילות החברה בשוק אבטחת ה-AI, שבו פועלות גם חברות סייבר ישראליות. הדברים משקפים בין היתר את האסטרטגיה של אנבידיה להרחיב את פעילותה מעבר למכירת שבבים, ולספק גם את שכבות התוכנה והאבטחה הנדרשות להפעלת מערכות AI בארגונים. בכך היא מבקשת להעמיק את נוכחותה בשוק הבינה המלאכותית ולייצר מקורות הכנסה נוספים לצד עסקי החומרה.

בהמשך התייחס הואנג גם לדור הצעיר שנכנס לשוק העבודה, והסביר כיצד היה פועל אילו היה מתחיל כיום את דרכו המקצועית. "אם הייתי אדם צעיר היום, הייתי שואף להיות המשתמש הטוב ביותר בעולם בבינה מלאכותית. הייתי אובססיבי לחלוטין ללמוד איך להשתמש בטכנולוגיה הזאת", אמר. הואנג סיפר כי היה מתעמק בכלים כמו Claude Code ובמודלים פתוחים וסגורים, ולומד כיצד להפעיל ולנהל סוכני AI. לדבריו, מי שירכוש מומחיות כזאת יהפוך למועמד מבוקש במיוחד בשוק העבודה. את התחזיות שלפיהן מחצית מבוגרי האוניברסיטאות לא ימצאו עבודה הינה "מגוחכות", והוסיף: "100% מהם צריכים ללמוד להשתמש בבינה מלאכותית, וכך הם יהפכו לעובדים בעלי ערך עצום".