מאז ליל שלישי סוערת הרשת בשל גילוי פרצת אבטחת מידע שמשפיעה על לא פחות מ- 70% מכלל אתרי האינטרנט והשירותים המקוונים בעולם - פרצה שהתגלתה רק בזכות התקדמות הבינה המלאכותית, וכזו שעשויה להפוך כמעט כל אתר אינטרנט בעולם למוקד של מתקפת AI עוצמתית. אתמול פרסמה ה- NSA - הסוכנות האמריקאית לביטחון לאומי - אזהרה חמורה שממליצה לארגונים לנתק את האתרים שלהם מהאוויר עד שניתן יהיה לסגור את פרצת האבטחה - במידה שאין ביכולתם להתקין עדכון תוכנה המטפל בבעיה.

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"חולשות הסייבר הללו מספקות לתוקפים נתיב ישיר למערכת הקבצים או למסדי הנתונים (דאטה בייס) בשרת". במילים אחרות - פרצת האבטחה מאפשרת לתוקפים מתוחכמים שמסוגלים לעשות שימוש מושכל ב-AI להגיע במהירות אל הליבה של רוב החברות המחוברות לרשת.

מהי הפרצה ומדוע היא כל כך נפוצה?

פרצה - או חולשת סייבר - היא בעצם קוד תוכנה שכתוב בצורה לא בטוחה, המאפשר לתוקפים שמודעים לו לנצל אותו ולחדור לאתרים ולשרתים של ארגונים וחברות. הפרצה שנחשפה בשלישי האחרון מצויה בקוד של תוכנה בשם PHP - תוכנה חינמית שפותחה על ידי חברה בעלת אותו השם ועל ידי קהילה של מפתחים שפועלים בהתנדבות - תוכנה כה ותיקה, עד שהיא עומדת היום בבסיס השרתים של 70% מהחברות בעולם המחוברות לרשת האינטרנט. בעוד שקוד HTML משמש להפעיל את האתרים עצמם, קוד ה-PHP מאפשר לאתרים לתקשר עם ה"מוח" שנמצא מאחוריהם - השרת - שמכיל ברוב המקרים קוד PHP. אותו שרת מפעיל את האתרים: הוא מפעיל מסדי נתונים ומאפשר לבצע הזמנות אונליין ולהציג למבקרים מידע. הרוב המוחלט של שרתים המבוססים על שירות וורדפרס - שירות בניית האתרים - נגועים בפרצת האבטחה - והיא משמשת יותר ממחצית מהתשתיות בעולם שאיתם נבנים אתרים. פרצת האבטחה לא משפיעה רק על האתר עצמו - אלא גם על השרת שנמצא מאחוריו, כך שהתקלה נוגעת ליסודות הבסיסיים של רוב השירותים המקוונים.

"זו אחת החולשות החמורות שהתגלו ב-PHP ואולי גם בהיסטוריה של התוכנה", כתבו חוקרי WIZ שגיא צדיק, שיר תמרי, ניר הופלד ותומר שווץ ברשומה באתר החברה שפורסמה אתמול בעקבות הדליפה. "הבאגים הבסיסיים קיימים כבר עשרות שנים אבל הוכחת היכולת לנצל אותם דרשה פעילות מורכבת במיוחד, מעבר למה שחוקרים אנושיים יכולים להשיג. מודלי קצה של AI צמצמו משמעותית את המחסום הזה והפכו באג ותיק לחולשה שניתן לנצל אותה". עוד הוסיפו החוקרים הישראלים כי PHP היא שפה שעומדת בבסיס שירותים כמו וורדפרס, Joomla, Drupal ו- MediaWiki של ויקיפדיה, וכי כל גרסת PHP שיצאה בעשור האחרון מושפעת לפחות מאחת מהחולשות שנתגלו.

הפרצה התגלתה כבר לפני שנתיים, למה דווקא עכשיו היא מעוררת סערה?

אכן, צוות של PHP גילה את החולשה הזו לפני שנתיים, אלא שתקיפה שלה או לחלופין אטימתה נחשבו למשימות כל כך קשות, עד כי החברה התייחסה לאיום בעצלתיים, כמו לבאגים נוספים רבים שהתגלו. שחרור של מודלי AI עוצמתיים בקיץ האחרון אפשרו לכמה חברות - בהן וויז (Wiz) הישראלית, לצד קאליף (Calif) ו- OpenAI - לחקור היבטים שונים של הפרצה, מבלי לדעת שהן חוקרות אותה באותו הזמן - ופנו לחברת PHP כדי לסייע לה לאטום את הפרצה. עם זאת, גם בחודש אוגוסט - כאשר וויז ו- OpenAI גילו את הבעיה - לא ניתן היה להודיע עליה כדי לא לעורר בהלה ובעיקר כדי לא לעודד תוקפים לנצל אותה. במקום זאת, פנו החברות לפתח עדכוני תוכנה המכונים "טלאים" (patch) שיכסו על אותה פרצת אבטחה - תהליך מסובך שדורש התאמת הקוד לגרסאות שונות של PHP, מציאת פתרון ללא פחות מ- 300 קבצים שונים של PHP, ולסוגים שונים של ארגונים.

לתהליך סגירת הפרצה לווה גם מהלך של תקשורת מול השותפים המסחריים של PHP ושל וורדפרס - על מנת שביום ההשקה של ה"פאץ' אלה כבר יחזיקו בידם פתרון מוכח. החברות - כולל וויז, קליף ו- OpenAO - יחד עם PHP כיוונו להכריז על עדכון התוכנה היום (חמישי) אלא שחברה שהיתה שותפה למהלך, צ'יינגארד, החליטה להפר את האמברגו ולזכות בתשומת לב ציבורית, מה שעורר עליה את זעמה של קהילת הסייבר והתוכנה. בעקבות ההדלפה, החל גל של שמועות ובלבול גלובלי, שהביא את ה-NSA לפרסם את ההצהרה החריגה שלו אמש.

מה מידת הנזק שנגרם?

למרות חומרת המצב, לא ידוע על נזק שנגרם בשל פרצת האבטחה. החשש בענף הסייבר התעורר מכך שהדלפת הבעיה יומיים מוקדם יותר תייצר מאמצים מצד האקרים וארגוני פשיעה - או אפילו מדינות - לנצל את הפרצה כדי לתקוף אתרים וארגונים. ההדלפה קרתה עוד לפני ש-PHP עצמה שחררה באופן רשמי את קוד התיקון ויצרה מירוץ חימוש בין האקרים זריזים לבין אתרים וארגונים שפועלים באיטיות.

מה אפשר לעשות עכשיו?

ההנחיה של חברות הסייבר וחברת PHP הינה להוריד את עדכון התוכנה המכיל את ה"פאץ' בהקדם האפשרי - אלא שרבים מאתרי האינטרנט, בעיקר אלה הוותיקים - פועלים על בסיס גרסאות מיושנות של PHP, החל מגרסה 5.4 ועד 8.1, ואלה לא יוכלו להשתמש בעדכונים להורדה. במקרים שכאלה, החברות ייאלצו להשתמש בשירותי סייבר מקומיים כדי שאלה יאתרו פריצות או יחסמו אותם באמצעים פרטניים אחרים.

האם אנו עומדים בפני גל של עלטה ברשת האינטרנט שבו רבים מהאתרים יושבתו בשל ההנחיה של ה- NSA?

לאו דווקא, רוב האתרים הגדולים והחברות המספקות שירותים למיליונים מחזיקות באתרים בעלי קוד חדש יחסית הניתן לעדכון מהיר, ובמקרה שלא - הן מחזיקות בדרך כלל במערכות סייבר שמאפשרות להם לשים לב לפריצות אפשריות. רוב הבעיה תתקיים באתרים של חברות קטנות ובינוניות שנסמכות על מערכות PHP מיושנות, אך הסיכוי שנתח גדול מהם יהפוך ליעד לתקיפה משמעותית של מערכי סייבר מדינתיים נמוכה.