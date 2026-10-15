חברת הסייבר הישראלית ורוניס נמכרת ב-6.3 מיליארד דולר

חברת הסייבר הישראלית הוותיקה ורוניס, הנסחרת בנאסד"ק, נרכשת על ידי פרופוינט האמריקאית (Proofpoint) בכ-6.3 מיליארד דולר במזומן - פרמיה של 52% מעל למחירה ביוני 2026, אז פורסמו לראשונה השמועות על מכירתה.

נכון להיות נסחרת החברה ב-5.43 מיליארד דולר. הרוכשת, פרופוינט, מתמחה באבטחת משתמשי קצה וסוכני AI - היא חברה פרטית בבעלות קרן הפרייבט אקוויטי תומא בראבו.

מעסיקה 2,800 עובדים

ורוניס הוקמה על ידי יקי פייטלסון ב-2004 כמערכת המיועדת לאבטחת מידע בענן הארגוני והייתה מחלוצות איתור איומי סייבר באמצעות שימוש בבינה מלאכותית. היא מעסיקה היום 2,800 עובדים, מהם כאלף במרכז הפיתוח שלה בישראל.

בעלי המניות של ורוניס - רובם גופים מוסדיים כמו בלקרוק ו-וואנגרד - יקבלו 49.75 דולר במזומן עבור כל מניה, פרמיה של 52% מעל מחיר הסגירה של מנית ורוניס ב-22 ביוני 2026, ופרמיה של 16% ביחס למחירה היום. העסקה משקפת לורוניס מכפיל של כ-53 על תזרים המזומנים החופשי ומכפיל של כ-8.4 על ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו בחודש יוני השנה. המכירה מהווה פרמיה של 240% ביחס למחיר החברה בהנפקה לפני 11 שנה, אך עשוי להוות הפסד עבור מי שרכש את המניה בימי השיא שלה בשנת 2021 או בשנים 2024-2025.

זו חברת הסייבר הישראלית השניה שנמחקת מהבורסה השנה, הקודמת הייתה סייברארק שנמכרה לפאלו אלטו נטוורקס מהבורסה בניו יורק ב-25 מיליארד דולר במקביל להתחלת המסחר של החברה הרוכשת בבורסה בתל אביב.

תשלים את פרופוינט

ורוניס, שחקנית דומיננטית באבטחת מידע (דאטה) בתשתיות ענן מקומיות, נמצאת כבר תקופה ארוכה במהלך של מעבר לתשתיות ענן ציבוריות ומעבר למודל כלכלי המבוסס על רשיונות שימוש חודשיים ושנתיים (Saas). אלא שעליית הבינה המלאכותית מסכנת את החברות הפועלות במודל שכזה.

רכישה על ידי קרן פרטית תקל עליה להתאים את עצמה לעידן ה-AI במקומות הדרושים גם במחיר של ויתור על רווחיות, ולהשלים את פרופוינט - מערכת ניהול זהויות ומשתמשים - עם הנכסים שהיא מביאה מהבית: תשתית הגנה על דאטה בענן (DSPM), תחום הנמצא בצמיחה מהירה ובו פעילים חדי קרן כמו סייארה או חברות ענק כמו פאלו אלטו נטוורקס.