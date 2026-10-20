ענקית הטכנולוגיה מטא פלטפורמס (פייסבוק) מפרסמת בשעה זו את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השלישי לשנת 2026. מטא דיווחה על הכנסות של 64.6 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 63.34 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 3.38 דולר למניה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 3.57 דולר למניה. כעת אחרי פרסום הדוחות המניה מגיבה בעלייה במסחר המאוחר. מתחילת השנה, מניית מטא עלתה בכ-7.5% נכון לכתיבת שורות אלו.

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ברבעון הזה מטא הבהירה שהיא כאן כדי להתחרות בשוק הבינה המלאכותית אפילו יותר. אחת ההכרזות שגרמו לסערה ממש בתעשיית הבינה המלאכותית היא השקת Muse Code. מדובר למעשה בסוכן קוד אוטונומי שנועד להתחרות במוצרים המובילים של חברות כמו אנתרופיק ו-OpenAI. הכלי מציע מענה למשימות הנדסת תוכנה מקצה לקצה, החל מתכנון שינויים ועד לבדיקה וכתיבת קוד.

במקביל לכך מטא הציגה את "Charm" - מכשיר חומרה נייד וייעודי לסוכן ה-AI "מיוז", המאפשר גישה קולית מהירה מבלי להזדקק לסמארטפון או לאפליקציה. החשיפה הזו מקדימה את המהלכים המדווחים של מתחרות כמו OpenAI, המפתחת גם היא מכשיר AI עצמאי. אבל לא רק זאת, מטא חשפה גם את ה-Meta VR Glasses, קסדת מציאות מדומה במחיר של 1,300 דולר. כותרת נוספת שיכולה לעודד את המשקיעים ברבעון האחרון, היה שיתוף פעולה בין אפל למטא, כשהכריזו על כך שמפתחים יוכלו להפעיל את Muse Spark Open של מטא, ישירות על Mac Studio של אפל בלי צורך בשירותי ענן. נזכיר כי בין אפל למטא יש יריבות קשה בכל מה שקשור לפרטיות משתמשים.

מהפכת ה-AI בארגון: מתוכנית הפיטורים הגורפת ועד לצרה המשפטית

בין הדיווחים לגבי התוכניות של מטא ברבעון האחרון נגעו דווקא למצבת העובדים של החברה. בשנים האחרונות החברה מבצעת מהלכים רדיקליים בכל הקשור לצמצום עובדי החברה ולניקוי שכבות ניהול מיותרות. ברבעון האחרון דווח כי גיבשה תוכנית בשם Project OT, שהמטרה שלה היא להפוך את החברה לגוף מבוסס בינה מלאכותית שבו סוכנים אוטונומיים מחליפים חלק ניכר מעבודתם של עובדים אנושיים. לפי דיווח ברויטרס התוכנית כללה תרחישים לקיצוץ של עד 60% במספר העובדים בחלק מהצוותים והתבססות של צוותים קטנים יותר של טאלנטים שיפקחו על הסוכנים. יש לציין כי במטא נסוגו מהתוכנית הזו, זאת על רקע ספקות של המשקיעים, מגבלות הטכנולוגיה והתנגדות מצד העובדים.

עם זאת, ברבעון הזה מטא התמודדה גם קשיים משפטיים רבים. חברת מטא התמודדה עם תביעה משמעותית מצד 29 מדינות בארה"ב, שטענו כי פייסבוק ואינסטגרם עוצבו במכוון באופן ממכר המזיק לבריאותם הנפשית של בני נוער וקטינים, וכי החברה אספה מידע על ילדים ללא הסכמת הוריהם והטעתה את הציבור. במסגרת התביעה, העידו בכירים לשעבר בחברה ומומחים על מחדלי האבטחה והבטיחות של הפלטפורמות. זמן קצר לאחר תחילת המשפט, הגיעו הצדדים להסדר פשרה היסטורי שכלל את כל 50 המדינות בארה"ב: מטא הסכימה לשלם עד 18 מיליארד דולר בתשלומים שנתיים לאורך עשור, והתחייבה ליישם שינויים מהותיים במוצריה, בהם הגבלת שימוש יומית לבני נוער, חסימת גישה בשעות הלילה, מנגנוני אימות גיל קפדניים וכלבי בקרה להורים.

בנוסף, בתביעה אחרת, בית משפט בניו מקסיקו הורה למטא להקים קרן ציבורית בסך 567 מיליון דולר ולשלם 375 מיליון דולר בפיצויי נזיקין בגין יצירת מטרד ציבורי, אף זאת בנושאים האלו.