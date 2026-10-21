גידול חד בהפסד הנקי מ- 13 ל- 80 מיליארד דולר והתחייבויות של 450 מיליארד דולר למשך העשור הקרוב - הם חלק מהנתונים יוצאי הדופן שנכללו בטיוטת התשקיף לקראת הנפקתה של ענקית ה-AI אנתרופיק, כך מפרסם הוול סטריט ג'ורנל אמש (ג'). לאחר מספר הדלפות שסיפקו תמונה חלקית, עושה רושם שכתבי הוול סטריט ג'ורנל נחשפו לנתונים המספקים תמונה מצמררת של הפסדים וחובות הנערמות זו על גבי זו בדרך של אנתרופיק לספק את הרעב הבלתי נגמר לבינה מלאכותית.

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הכנסות יצרנית קלוד למחצית הראשונה של השנה עמדו על 16.3 מיליארד דולר, בהשוואה לנתון של 1.1 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב-2025. בהתאם לכך, כאמור, גדל ההפסד הנקי מ-13 מיליארד דולר ל-80 מיליארד במחצית הראשונה של 2026. מדובר בהפסד חריג, אך בחברה שואבים עידוד משיעור הצמיחה. בעוד שההפסד צמח ב- 515%, ההכנסות עלו בשיעור גבוה יותר של 1,381%. מה גם שרוב ההפסד - 72 מיליארד דולר מתוכו נובע מהוצאות מימון הקשורות לגיוסי הכספים של החברה בשוק הפרטי. מדובר, אמנם בהוצאה חד-פעמית, אך בהתחשב בעובדה שאנתרופיק מחויבות להתחייבויות כבדות ועליה לגייס עשרות מיליארדי דולרים מדי שנה, קשה לראות במתווה הנוכחי כיצד היא נגמלת מהתנאים המיוחדים שהיא מעניקה למשקיעים.

התחייבו לתרום 80% משכרם לפילנתרופיה

כפי שנחשף בעבר, חלק ניכר מהכנסותיה - במקרה זה כחמישית מ- 16.3 מיליארד הדולר שהכניסה החברה עד סוף יוני, מיוחסות למספר מוגבל של חברות. בעבר ניתנו הערכות כי מדובר בשני לקוחות מרכזיים: קרסר של ספייס X וגיטהאב של מיקרוסופט, שני מנועי פיתוח תוכנה המתחרים גם במוצר של אנתרופיק - קלוד קוד.

עוד נחשפו ההתחייבויות הרבות שנטלה אנתרופיק כדי לממן את המשך הצמיחה שלה: החברה התחייבה לשלם 450 מיליארד דולר עבור ציוד מחשוב ענן ותשתיות לתקופה שנעה בין שבע שנים לעשור - רובם בחוזים שלא ניתן לבטלם. מתוכם, התחייבות לרכוש מחשוב ענן מגוגל ב-111 מיליארד דולר, התחייבות דומה לאמזון בסך 110 מיליארד דולר ועוד 31 מיליארד למיקרוסופט - זאת ללא תלות בהיקפי השימוש עד אז.

יחד עם התחייבות לחכור חוות עיבוד AI המבוססות על שבבי גוגל וברודקום, סך הוצאות התשתית העתידיות של אנתרופיק עומדות על 600 מיליארד דולר - "יותר ממה שהשותפות שלנו מעוניינות לספק", כך נכתב לכאורה בתשקיף, "בעוד שאלה רואות בחברה יותר ויותר כמתחרה". החברה, אמנם, מתכוונת להפעיל בעצמה חוות שרתים המעוצבות במתכונת מותאמת לדרישותיה בסיוע חברות ניאו-קלאוד שונות, אך גם כאן, מודה החברה, מגבלות תפעוליות ונסיון קצר יותר בתחום עשויות להפיק תוצאות מספקות פחות מאשר אלה של ענקיות הטכנולוגיה.

גילוי נוסף של הוול סטריט ג'ורנל מתוך התשקיף נוגע לשכרם של המייסדים, האחים דריו ודניאלה אמודיי. באופן מפתיע, שכרם נמוך מהשכר החציוני המקובל במדד ה-S&P 500 (החברה איננה ציבורית עדיין), כאשר שכר הבסיס שלהם עמד על 655 אלף דולר בשנה שעברה, בעוד שמענקי המניות והאופציות של השניים הביאו את השכר הכולל ל-18 מיליון דולר במקרה של המנכ"ל ו-16.5 מיליון בתלוש השכר של אחותו דניאלה. ועם זאת, השניים התחייבו לתרום 80% משכרם לפילנתרופיה.