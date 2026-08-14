שופט בניו מקסיקו הורה למטא פלטפורמס לשלם יותר מ־900 מיליון דולר ולהגביל את משך הזמן שצעירים במדינה יכולים לבלות באפליקציות שלה. בכך העלות שתישא החברה גדלה משמעותית בעקבות פסק הדין התקדימי בנושא בטיחות ילדים נגד החברה האם של פייסבוק ואינסטגרם.

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השופט קבע ביום חמישי כי מטא חייבת להקים קרן חדשה בסך 567 מיליון דולר לטיפול בנזקים, בנוסף לתשלום קנסות אזרחיים בסך 375 מיליון דולר שכבר פסק חבר מושבעים. החברה נדרשת גם להפעיל אמצעי בטיחות מסוימים, בהם הגבלת הזמן שמשתמשים קטינים במדינה יכולים לבלות בפייסבוק ובאינסטגרם, הסתרת מספר ה"לייקים" על תמונות כברירת מחדל עבור משתמשים אלה, והצגת מידע למשתמשים במדינה על הסיכונים הכרוכים בשימוש בפלטפורמות שלה.

הקמת הקרן, שנועדה לתקן את הנזקים שנגרמו מאפליקציות הרשתות החברתיות של החברה האם של פייסבוק, הייתה "הכרחית בשל היקפם הנרחב של הנזקים והאופי המורכב של הטיפול בהם", אמר שופט המדינה בריאן בידשייד. סכום הקרן נמוך מעט מ־779.5 מיליון הדולר שביקשו עורכי הדין מטעם המדינה.

מטא מסרה כי היא חולקת על הפסיקה ומתכוונת לערער עליה. "אנחנו בטוחים בעשייה שלנו בהגנה על בני נוער ברשת, ונמשיך להתגונן מפני טענות שמציגות את העובדות באופן מטעה", אמר דובר החברה.

הפסיקה מיום חמישי נובעת מתביעה שהגיש התובע הכללי של ניו מקסיקו, ראול טורס, ובה האשים את החברה בכך שאפשרה למשתמשים צעירים להיחשף לתכנים מיניים מפורשים ולהפוך למטרה קלה עבור טורפים מיניים באפליקציות. חבר מושבעים קבע במרץ כי מטא הפרה ביודעין את חוקי הגנת הצרכן של המדינה.

"ניו מקסיקו הובילה את הדרך בבית המשפט", אמר טורס בהצהרה. "כעת למדינות אחרות בארה"ב ולמדינות אחרות בעולם שמתמודדות עם אותו משבר יש מפת דרכים שבה הן יכולות להיעזר".

תביעה בהיקף של טריליון דולר

מטא מתמודדת עם אלפי תביעות מצד תובעים כלליים של מדינות בארה"ב, מחוזות חינוך ותובעים פרטיים, הטוענים כי החברה העדיפה צמיחה על פני בטיחותם של משתמשים קטינים. התיק בניו מקסיקו היה הראשון שבחן את השאלה אם יש להטיל על חברות רשתות חברתיות אחריות לתכנים המתפרסמים בפלטפורמות שלהן.

במשפט הבא, שמתנהל בעקבות תביעה שהגישו התובעים הכלליים של ארבע מדינות, יחל בשבוע הבא הליך בחירת המושבעים באוקלנד שבקליפורניה. מטא מסרה במסמך שהגישה לבית המשפט כי המדינות בתיק דורשות פיצויים בסך של יותר מטריליון דולר.

מוקדם יותר השנה חבר מושבעים בלוס אנג'לס קבע כי מטא ויוטיוב נושאות באחריות במקרה של צעירה שטענה כי שימוש מופרז במוצרים שלהן גרם לה לבעיות נפשיות. בשבוע שעבר מטא מסרה כי הליכים משפטיים ברבעון השני לבדו עלו לה 2.4 מיליארד דולר.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.