קן גריפין: "כמעט בוודאות" שאנחנו בתוך בועת AI

המיליארדר קן גריפין, מייסד קרן הגידור סיטאדל אמר אתמול (ג') כי המשקיעים נמצאים "כמעט בוודאות" בעיצומה של בועת בינה מלאכותית. לשיטתו, חברות רבות עדיין מתקשות להעריך את ההוצאות על הטכנולוגיה וכיצד היא תשנה את הכלכלה.

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"החברות מפיקות ערך מהמודלים שלהם באופן מאוד לא אחיד", אמר גריפין בראיון לבלומברג בכנס Future of Global Markets בניו יורק. "אני חושב שהן רואות את החשבוניות מאנתרופיק ומ-OpenAI ואומרות: 'אוקיי, צריך לוודא שאנחנו באמת מקבלים מזה פריון'".

הדברים נאמרים על רקע חרדה גוברת בשווקים בשבועות האחרונים סביב עמידות גל ה-AI, בשל החשש שהשקעות ההון העצומות שהטכנולוגיה דורשת יתורגמו לרווחים ולעליית פריון לאט מהצפוי.

אנתרופיק צפויה להגיש בשבועות הקרובים באופן פומבי את מסמכי ההנפקה שלה בוול סטריט, במה שעשוי להיות אחד מהנפקות הענק הגדולות אי פעם. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החברה תציג בתשקיף האחרון שלה גידול חד בהפסד הנקי מ- 13 ל- 80 מיליארד דולר והתחייבויות של 450 מיליארד דולר למשך העשור הקרוב.

לדברי גריפין, הצלחתה תלויה ביכולתה להוכיח למשקיעים שהמודלים שלה הם צורך הכרחי בכל ענף.

"כל טרנספורמציה רדיקלית של הכלכלה כרוכה בדרך כלל בבועה", אמר. "הבועות האלה, אם נרצה להשתמש במילה הזו, מתרחשות לעתים קרובות במקביל לשינויים טכנולוגיים אדירים".

עידן הזהב של היזמים

עמדתו של גריפין כלפי AI השתנתה לאורך השנה: בדאבוס בתחילת השנה הוא פטר את הטכנולוגיה כזבל, במאי אמר בבית הספר למנהל עסקים של סטנפורד שהוא מדוכדך מכל מה שהיא מסוגלת לעשות, ואתמול נשמע אופטימי בהרבה, וטען שהיא תוביל לגל של הקמת עסקים חדשים בארה"ב.

"אתה רואה את האיום על משרות הצווארון הלבן מתממש; כבעל עסק, אתה רואה את החפירים התחרותיים שלך מתמלאים בבולדוזרים", אמר. "ובאותו זמן אתה חושב שזה יהיה עידן הזהב של היזמים".

גריפין השווה את התקופה לימים שלפני התפוצצות בועת הדוט-קום ולמודלים העסקיים ה"דמיוניים" של אותה תקופה. "החברות שנמצאות בצד השני של הבועה הן מובילות השוק לעשורים הבאים", אמר. "הלוואי רק שהייתי שומר אז על מניות אמזון שלי".

סיטאדל ביצעה לאורך השנים סבבים רבים של קנייה ומכירה של מניות אמזון בעיקר במהלך השנה וחצי האחרונות. על פי דיווחי ה-13F היא צמצמה משמעותית את החזקותיה באמזון כאשר מכרה כ- 1.6 מיליון מניות ברבעון השלישי של שנת 2025, וביצעה מימוש גדול עוד יותר של 6 מיליון מניות במהלך הרבעון הראשון של שנת 2026.

בניגוד לגריפין, מנכ"ל דויטשה בנק, כריסטיאן זווינג, אמר כי אינו מזהה בועה בתחום הבינה המלאכותית או בחלקים אחרים של השווקים הפיננסיים, "באופן כללי, אני לא חושב שאנחנו חיים בתוך בועה שעומדת להתפוצץ", אמר בריאיון לבלומברג היום. "האם אנחנו עשויים לראות נסיגה כזו או אחרת, גם בקרב חברות ספציפיות? זה בהחלט יכול לקרות".

זווינג הוסיף כי היישום התעשייתי של AI הוא "ההזדמנות של המאה" עבור מולדתו, בתנאי שתצליח לבנות את המסגרת הרגולטורית הנכונה. לדבריו, דויטשה בנק עצמו משתמש בטכנולוגיה כדי להגביר את היעילות, אבל גם כדי לשפר את מנגנוני הבקרה.