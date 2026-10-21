אם כל החברות: מה עומד מאחורי כוונות המיזוג בין טסלה ל-SpaceX

בשבוע שעבר חשף אילון מאסק מכונית מעופפת, את דגם הרודסטר 2 של חברת טסלה , המונע על ידי מנועים מיוחדים שקיבלו השראה מפעילות אחרת שלו, טילי השיגור של SpaceX . מנועי הסילון האנכיים והאופקיים מאפשרים לרכב לתמרן במרחב כאילו היה טיל פלקון שחוזר אל כן השיגור שלו. התצוגה - שרחוקה עדיין מאוד ממוצר מסחרי - העלתה ספקולציות שמא הוא מתכנן מיזוג בין שתי החברות הגדולות שבבעלותו, ולאחר מכן, כאשר הקדים בשבועיים את תאריך פרסום דוחות SpaceX לאמש (ג'), יממה לפני פרסום דוחות טסלה, הספקולציות רק התחזקו. הלילה כבר יצא המרצע מהשק ומאסק הודה כי זו אכן תוכניתו - לייצר חברה משותפת בשווי המוערך בכ- 3.5 טריליון דולר.

● ענקיות ה-AI מסתערות על השוק הישראלי. היעד: בנקים, קופות חולים, ומשרדי ממשלה

● בעשרות מיליארדי דולרים: המהלך של אנבידיה לכיבוש שוק ה-AI האירופי

ככל ש-SpaceX הופכת מחברת טילי שיגור לתאגיד שמפעיל מספר קווי מוצרים כמו לוויני תקשורת, שרתי בינה מלאכותית וכרייה בחלל, וטסלה הופכת מחברת רכב לרובוטיקה, מאסק כבר איננו רואה קו מסוים שמפריד בין המשימות של שתי החברות, למעט אולי העובדה ששליטתו בטסלה קטנה משמעותית מאחיזתו בזכויות ההצבעה של SpaceX. חברה מאוחדת תוכל להפיק תחת ידיו של מאסק חברה בעלת עוצמות שטרם נראו בידיו של בעלים אחד: תאגיד ענק ששולט בפעילויות של תקשורת אינטרנט, בינה מלאכותית, רובוטיקה, רכב ואנרגיה - על כדור הארץ ומחוצה לו.

מאחורי כוונת המיזוג עומדת מוטת השליטה של מאסק: במקום פעילויות נפרדות בחברות שונות הדורשות אישורים מצד מנהלים ודירקטוריונים שונים בעלי אינטרסים שונים - תוכל חברה אחת לפעול לא רק באופן מתואם יותר, אלא גם בהתאם לרצונו של היו"ר. מאסק מחזיק בכחמישית מזכויות ההצבעה בטסלה ומחזיק בשליטה אישית ב-SpaceX.

הסיכון שעומד מאחורי המיזוג

אמנם, משקיעי SpaceX יקבלו גישה לעסקי הרכב, הסוללות והרובוטים היומנואידים של טסלה, בעוד שמשקיעי טסלה יקבלו גישה לעסקי החלל והבינה המלאכותית של מאסק - אך במבט אל מניות שתי החברות, מדובר בתמונה מורכבת יותר: מניית SpaceX אמנם טרייה יחסית בבורסה, אך מראה יציבות יחסית - היא ירדה במעל ל- 1% סך הכל מאז שהונפקה וכעת במסחר המאוחר היא אף קופצת בכ- 9%. המכפיל שלה לשנה הקרובה עומד על ערך גבוה למדי של פי 200. מניית טסלה, לעומת זאת, היא מניה ותיקה שירדה בקרוב ל- 17% מתחילת השנה ואפילו כעת עולה בקושי באחוז במסחר המאוחר. המכפיל שלה גם הוא גבוה ועומד על כ- 160.

סיכון נוסף שעומד מאחורי המיזוג הוא חברה גדולה וחזקה מדי שתסבול מסרבול ניהולי ורגולטורי, בבואה לקדם שורת מוצרים כל כך גדולה, החל מרכבים ורובוטים דמויי אדם, דרך חוות שרתי AI ועד שירות אינטרנט המבוסס על לוווינים. טסלה נטועה עמוק בסין, דבר שעשוי לסכן את מעמדה של SpaceX כשותפה בביטחון הלאומי של ארה"ב בשיגור חלליות ובתקשורת לווינית.

שתי החברות כבר הודיעו על שיתוף פעולה בעולמות הייצור: הקמת מפעל בשם טרה-פאב שייצר מעבדים שונים לרובוטים ולרכבים של טסלה ולחוות השרתים המשייטות בחלל של SpaceX. בין השתיים יכולה להתקיים סינרגיה טכנולוגית ומוצרית, כשהרובוטים והרכבים של טסלה יתחברו לרשת האינטרנט והטלפוניה הלווינית של SpaceX, או כאשר טסלה תייצר רכבים מעופפים באמצעות טכנולוגיה רקטית מעולמות החלל. שתי החברות מחזיקות במפעלי יצור מתקדמים בעלי כושר יצור גבו, הפועל ברובו על בסיס זרועות רובוטיים.