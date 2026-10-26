סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

6:40

שבוע המסחר החדש בשווקים הגלובליים נפתח עם הססנות ניכרת מצד המשקיעים. החוזים על וול סטריט רושמים הבוקר עליות קלות בלבד, בעוד המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת ומניות יצרניות השבבים הדרום־קוריאניות סמסונג ו-SK Hynix נסחרות לא רחוק מרמות הבסיס שלהן.

במקביל, מחירי הנפט רושמים ירידות, לאחר שטיפסו לגבהים חדשים בשבוע שעבר (ראו הרחבה מטה), ותשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ממשיכות במגמת הירידה שנרשמה בשבוע שעבר, על רקע מעבר של חלק מהמשקיעים לנכסי מקלט בטוח. התשואה לעשר שנים יורדת בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.96%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת ביותר מנקודת בסיס אחת לרמה של 4.66%.

בברזיל, שוק המניות צלל בחדות, בעקבות בחירתו מחדש של הנשיא המכהן לולה דה סילבה. קרן הסל iShares MSCI Brazil ETF (סימול: EWZ ), נפלה בקרוב ל-20% במסחר המאוחר.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו יורדת בכ-0.2%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.2% והבורסה בסיאול נסוגה בכ-0.7%. מנגד, הבורסה בהונג קונג רושמת עלייה של כ-0.4%. ענקיות השבבים הדרום־קוריאניות, סמסונג ו-SK Hynix, גם נסחרות במגמה מעורבת: הראשונה יורדת כעת בכ-0.7% והשנייה רושמת עלייה של כ-0.7%.

וול סטריט

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות. החוזים על ה-S&P 500 ועל הדאו ג'ונס מתקדמים שניהם בכ-0.2%, בעוד החוזים על הנאסד"ק רושמים עלייה מזערית של פחות מ-0.1%.

הבורסה בניו יורק חתמה את השבוע שעבר במגמה מעורבת. ה-S&P 500 והנאסד"ק ירדו בכ-0.5% ובכ-0.7%, בהתאמה וסגרו כך שבוע שלילי שני רצוף; הדאו ג'ונס, מנגד, טיפס בכ-0.4%.

כאמור, הלחץ על מניות השבבים נמשך. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר הסקטור, רשמה ירידה שבועית של כ-3% ונפלה זה השבוע השלישי ברציפות - מה שקרה בפעם האחרונה לפני כשנה. כך, היא נכנסה עמוק יותר לטריטוריה של שוק דובי, עם ירידה של 27% מאז השיא אליו הגיעה ביוני האחרון. מנגד, מניות אבטחת הסייבר חתמו שבוע חיובי במיוחד: קרן הסל CIBR , אשר עוקבת אחר הסקטור, טיפסה בשבוע החולף בכ-7.4% ורשמה כך את העלייה השבועית החדה ביותר שלה מאז מאי האחרון.

הדוחות הכספיים של אלפאבית (גוגל) , מיקרוסופט ואמזון יהיו קריטיים למניות ה-AI. על רקע גל החששות סביב הוצאות העתק של ענקיות הטכנולוגיה - שמגיעים לצד הבנה שהמדיניות המוניטרית בארה"ב צפויה להמשיך להתהדק - המשקיעים יתמקדו בעיקר בתחזיות של החברות לגבי הוצאות ההון בהמשך הדרך, וכן יחפשו לראות כיצד אלו מיתרגמות לרווחים בשורה התחתונה.

ניק גיורגי, אסטרטג שווקים ראשי ב-Alpine Macro, אמר לרויטרס בסוף השבוע כי "יש הרבה כדורים באוויר... כרגע השוק בוחן בעין ביקורתית את כל ההוצאות הנלוות להתרחבות בתחום הבינה המלאכותית. השוק פשוט לא יאפשר לחברות שמוציאות כמויות עצומות של כסף על בניית התשתיות הללו ליהנות מחמת הספק. בעינינו, זה למעשה מאוד בריא, אבל זה עדיין מנבא קצת כאב בטווח הקצר [בשוק המניות, ר"מ]".

אך לא רק ענקיות הטכנולוגיה צפויות לדווח בשבוע הבא: ענקית הפיננסים ויזה וחברת המשקאות קוקה קולה יפרסמו את תוצאותיהן ביום שלישי. ענקית הפארמה אלי לילי תדווח ביום חמישי, כמו גם חברת הנפט של . ביום שישי שלמחרת, ידווחו ענקיות הנפט אקסון מובייל ושברון , כמו גם חברת הנפט BP . נוסף על אלו, שתי שחקניות מרכזיות בתחום שבבי הזיכרון - סיגייט וסנדיסק - יפרסמו את תוצאותיהן בימים שלישי וחמישי, בהתאמה.

שוקי הסחורות והמטבעות

הבוקר, על רקע הבחירות המתקרבות, השקל נחלש בכ-0.5% ושערו עומד על 3.116 שקלים - עדיין סביב רמה שנראתה לאחרונה רק לפני כחצי שנה. השקל חוזר משבוע במהלכו התחזק מעט מול הדולר, לאחר ארבעה שבועות רצופים של היחלשות. היחלשות השקל מגיעה גם על רקע הראיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו לערוץ 10 בסוף השבוע, במהלכו הצהיר כי ביקש להכין תוכנית שתאפשר לישראל להתמודד עם סנקציות בנקאיות, בין היתר, באמצעות בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים - אמירה שעוררה סערה.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, ציין בסקירתו השבועית כי "השקל נכנס לשבוע הבחירות עם רגישות גבוהה להתפתחויות הפוליטיות ולשינויים בפרמיית הסיכון של ישראל... הסקרים אינם מצביעים על רוב ברור לאחד הגושים, והאפשרות להמשך אי־הוודאות עשויה להשפיע על המסחר במטבע המקומי". כלכלני לידר שוקי הון ציינו בסקירתם השבועית כי "חשוב לזכור שפערי הריבית מול חו"ל צפויים להתרחב בחודשים הקרובים, מה שעשוי להקשות על ייסוף משמעותי בשקל".

מחירי הנפט נסוגים מעט הבוקר, עם ירידות של כ-2%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 114 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 101 דולר.

מחירי הנפט טיפסו לגבהים בשבוע החולף, בעוד המשקיעים התחילו לתמחר חזרה ללחימה נגד איראן בעתיד הקרוב. נפט מסוג ברנט רשם עלייה שבועית של מעל 6% וננעל ברמה של 116.7 דולר לחבית - הגבוהה ביותר מזה כחצי שנה. נפט מסוג אמריקאי (WTI) התקדם במעל 4% וננעל ברמה של 103.4 דולר לחבית.

במקביל, המתיחות בין סעודיה לחות'ים ממשיכה לעורר דאגות בשוק הנפט. אדם טרנקוויסט, אסטרטג ב-LPL Financial, אמר לרויטרס בסוף השבוע כי "חששות מפני הפרעות בהיצע הניעו את העליות במחירי הנפט, לאחר שמורדים חות'ים בתמיכת איראן הוציאו לפועל שורה של תקיפות נגד סעודיה, לרבות על תשתיות אנרגיה".

בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד הבוקר במעל 1% ושובר מתחת לרף ה-80 אלף דולר למטבע, לאחר שנסחר מעל לרף בזה במשך מעט יותר מחודש.

תל אביב

על אף שוול סטריט חתמה את יום שישי באדום, המניות הדואליות יחזרו לת"א עם פער ארביטראז' חיובי קל של 0.25%. פאלו אלטו צפויה לזנק במעל 8%, בין היתר, בעקבות סקר שפרסמה חברת המחקר Evercore ISI, שהעלה כי התקציבים לאבטחת סייבר בקרב ארגונים מטפסים לקראת סוף השנה. גם מניית חברת התוכנה נייס צפויה לבלוט לחיוב ולטפס בכ-5%. מנגד, פורמולה מערכות תאבד מערכה מעל 6%.

הבורסה המקומית חתמה את שבוע המסחר החולף במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד בכ-2.4%, מדד ת"א 125 נחלש בכ-1.4% ומדד ת"א 90 טיפס בכ-2.1%.

מדד הבנייה הוביל את המגמה החיובית בקרב המדדים הענפיים, עם עלייה שבועית של כ-4.6%. ככלל, המדד מציג התאוששות משמעותית לאחרונה, לאחר שמוקדם יותר החודש ירד לשפל של כשנה וארבעה חודשים: 10 מתוך 11 ימי המסחר האחרונים שלו הסתיימו בעליות שערים - במהלכם טיפס במצטבר בכ-16%. עם זאת, מתחילת השנה, הוא עדיין רושם תשואה שלילית של 7.4%.

המדד הענפי שהניב את הביצועים החלשים ביותר בשבוע החולף הוא מדד הטכנולוגיה, שנחלש בכ-3.7%, על רקע הסנטימנט השלילי כלפי מניות ה-AI והשבבים בוול סטריט. מניות השבבים הדואליות בלטו לשלילה במיוחד: טאואר נחתכה בכמעט 20%, קמטק נפלה בכ-10% ונובה איבדה כ-6%.

עוד משהו שכדאי לדעת

על רקע הטלטלה בתחום ה-AI, בבנק ההשקעות גולדמן זאקס חתכו ברבע את התחזית שלהם למדד הקוספי הדרום־קוריאני ב-12 החודשים הקרובים, מ-12,000 נקודות ל-9,000 נקודות - אך היא עדיין משקפת אפסייד של מעל 60% ביחס לרמתו הנוכחית. נזכיר כי ענקיות השבבים סמסונג ו-SK Hynix תופסות נתח של סביב 50% משווי השוק הכולל של הבורסה בסיאול.

כאמור, על אף שבגולדמן חתכו את התחזית שלהם בחדות, בבנק עדיין מעריכים כי השקעה במדד מהווה הזדמנות. "השוק מתמחר תחזית פונדמנטלית שלילית באופן מופרז", כתבו בגולדמן. הם הוסיפו כי התחזית הונמכה "כדי לשלב הנחות בסיס יותר שמרניות לגבי האופן בו השוק עלול לתמחר את הנתונים היסודיים של השוק, אך אנו עדיין רואים את השוק ככזה שמציע יחס סיכון/סיכוי אטרקטיבי ברמות הנוכחיות".

מדד הקוספי צנח במעל 35% מאז שיאו האחרון ביוני, והפך מאחד השווקים החמים ביותר השנה לשוק הזול ביותר בעולם, מציינים בבלומברג, כאשר מכפילי הרווח שלו התכווצו לכמחצית מאלו של אינדונזיה. לפי הדיווח של סוכנות הידיעות, מכפיל הרווח העתידי (ל-12 החודשים הקרובים) של מדד הקוספי ירד לכ-4 - שווי שבקרב 18 השווקים העיקריים, נראה באחד מהם רק ב-2006. זאת, לאחר שבתחילת שנת 2026, שווי השוק הכולל שלו עמד על מעל טריליון דולר.

בגולדמן זאקס מעריכים כי התמחורים הנוכחיים של מניות השבבים הדרום־קוריאניות מגלמים ירידה של 65% ברווחי המגזר בשנת 2027 - תרחיש שהבנק רואה כפסימי באופן מוגזם. מניות מחוץ לתחום שבבי הזיכרון, שכאמור מהווה כמחצית משווי המדד, נסחרות לפי מכפיל רווח עתידי של 7.6.

בבנק הוסיפו כי למרות הורדת התחזית, הם ממשיכים להעדיף הזדמנויות בסקטורי החשמל, התעשייה, מניות הקשורות לממשל תאגידי (Corporate Governance), וחברות שמרוויחות מרפלציה פנימית (צמיחה מחדש של הכלכלה המקומית) ומתרבות הפופ הקוריאנית.

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