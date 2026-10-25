ארה"ב צריכה תותחים - ובחרה לקנות אותם ממדינה מפתיעה

ישראל נחשבת למעצמת מל"טים מתאבדים, וכחלק מכך אחת החברות השיקה יכולת לשגר שמונה מל"טים בעת ובעונה אחת. ואילו באוקראינה, מתמודדים עם מגבלות תקשורת בגלל סטארלינק. על כל זאת ועוד בפינה השבועית של התעשיות הביטחוניות בגלובס.

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החברה הישראלית שמשגרת 8 מל"טים מתאבדים יחד

חברת המל"טים המתאבדים הישראלית יוויז'ן (UVision) ניצלה את תערוכת AUSA היוקרתית בארה"ב כדי להציג משגר מל"טים מתאבדים (חימושים משוטטים) בעל שמונה קנים, שמיועד להפעלה מרחוק. השוק האמריקאי הוא משמעותי בפעילות יוויז'ן, שכבר זכתה במדינה בחוזה בודד ענק בסך 982 מיליון דולר, שנמצא בשלב הייצור והאספקות.



מערכת השיגור נועדה עבור דגם הירו 120, בעל טווח מקסימלי של 60-40 ק"מ, משך הפעלה של שעה וראש נפט במשקל כ־4.5 ק"ג. לחברה יש גם דגמים גדולים יותר כשמעל כולם הירו 1250: הוא נושא ראש נפץ של 50 ק"ג, בעל טווח של יותר מ־200 ק"מ ומשך הפעלה של עד 10 שעות.

החברה הישראלית מהחמות ביותר מוכרת במגוון יכולות לשיגור הירו 120, בהם מכולות ומסוקי קרב. שיגור חימושים משוטטים ממסוקי קרב עשוי להיות קטלני במיוחד, משום שמשך הטיסה יתקצר משמעותית, יכולת הזיהוי והתגובה המהירה של מערכות הגנה אווירית יישחקו - ומעל הכול, זה יגוון את יכולות הקטלניות של מסוקי הקרב.

אוקראינה מאשימה את וושינגטון: מגבילים פעילותנו דרך סטארלינק

המתיחות בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבין נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי גוברת, על רקע הכישלון האמריקאי בצמצום היקף הלחימה הרוסית־אוקראינית. כעת, בקייב מאשימים את וושינגטון כי מגבלת מהירות של חברת SpaceX על מהירות מסופי סטארלינק, פוגעת במישרין ביכולות התקיפה נגד רוסיה. באוקראינה מעריכים שההגבלה נעשתה לבקשת ממשל וושינגטון. עם זאת, לפי חשיפת ווול סטריט ג'ורנל, הצעד היה בהוראה ישירה של אילון מאסק, מנכ"ל SpaceX. לפי הדיווח, מאסק דן בנושא עם טראמפ, אך הנשיא הכחיש שידע על הגבלת המהירות.



האוקראינים משתמשים במגוון יכולות הנחיה לכלי טיס בלתי מאוישים, בהם תקשורת סלולרית, סיבים אופטיים, וגם תקשורת לוויינית -כולל על בסיס סטארלינק. לפי האוקראינים, ב־14 באוקטובר הוגבלה מהירות הקרקע של מסופי סטארלינק באוקראינה ל־100 מייל לשעה (כ־160 קמ"ש). ההחלטה של SpaceX הוטלה על המסופים הצבאיים שבשימוש אוקראינה, ללא שום הודעה מוקדמת.

כתוצאה מכך, בסביבת הנשיא זלנסקי טוענים כי צבא אוקראינה נאלץ לבטל משימות כטב"מים במחוז זפורוז'יה. באמצעות אותם מסופים, הכטב"מים מעבירים שידור חי למפעיל, והוא מצידו מזרים מטרות - כשהמרחק ביניהם עשוי להגיע למאות קילומטרים. במידה והמסוף חורג מהמהירות המוגבלת, הוא עלול לאבד תקשורת עם המפעיל.

ארה"ב רוכשת תותחים, ולא מישראל

ארה"ב היא יצואנית האמל"ח הבכירה בעולם, עם כ־42% מהסחר הבינלאומי בין השנים 2025-2021. כך לפי מכון שטוקהולם למחקרי שלום. מאידך, בטבלת היבואניות היא במקום השמיני "בלבד" עם כ־2.9% מהסחר. היתרון שלה הוא בגיוון המקורות, שמביא למצב שהבכירה במקורותיה היא בריטניה עם 17%, וישראל לא נמנית על הטופ 3. עתה, האמריקאים בחרו לרכוש תותחי 155 מ"מ, מוצר שניתן למצוא בישראל, דווקא בקוריאה הדרומית.



החברה מסיאול שנבחרה היא האנווה, שקפצה השנה בדירוג החברות הביטחוניות של מגזין דיפנס ניוז מהמקום מהמקום ה־22 ל־16 ועקפה, בין השאר, את אלביט. במסגרת ההזמנה, צבא ארה"ב רכש תשעה תותחים מדגם K9, כשמתווה התשלום כולל 100 מיליון דולר על שש מערכות ראשונות, ואופציה לרכישת 12 יחידות נוספות בסכום כולל של כ־263 מיליון דולר.

בה בעת, ביחידות המיוחדות האמריקאיות מחפשים דרכים יצירתיות לשפר את יכולות הקטלניות שלהם. כחלק מהמגמה הזו, הם החלו להשתמש ברחפן זעיר של חברת פרפורמנס דרון שנושא מכוון לייזר של חברת ליאונרדו, במטרה להנחות פצצות מרגמה 120 מ"מ בדיוק מקסימלי למטרה. בניסויים שהם ביצעו, נחלו הכוחות הצלחה באחוזים גבוהים.